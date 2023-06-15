Grüne Innovationen Biokraftstoffe der Zukunft entstehen aus Recyclingprodukten

„Der Kraftstoff der Zukunft wird aus Unkraut, Sägemehl – fast allem – gewonnen“, erwartete der Erfinder und Automobilpionier Henry Ford im Jahr 1919. Marouane Bouchriha, Portfoliomanagerin bei Candriam, zu alternativen Betriebsstoffen.

Mit Biokraftstoff betriebenes Auto auf der Carbon Neutrality Exhibition im Mai 2023 in Hiroshima: Biokraftstoffe haben einen Anteil von mehr als 7 Prozent im europäischen Kraftstoffverbrauch.

Die russische Invasion in der Ukraine war ein weiterer Weckruf für unsere Notwendigkeit der Energieunabhängigkeit. Die Abhängigkeit Europas von russischem Gas war zwar Russland ist auch einer der größten Ölproduzenten und exportiert die Hälfte seiner Produktion bis Februar 2022 nach Europa exportiert.

Wussten Sie, dass der erste Dieselmotor 1892 für den Betrieb mit Erdnussöl entwickelt wurde? Oder dass Anfang des 20. Jahrhunderts dem Benzin Ethanol beigemischt wurde, um das "Klopfen" des Motors zu verringern und die Leistung zu verbessern? Als Erdöl aufkam, wurden Biokraftstoffe weitgehend ignoriert. Vielleicht, weil Öl billig und reichlich vorhanden war? Vielleicht, weil die Ölinteressen dazu beitrugen, die Biokraftstoffe aus dem Verkehr zu ziehen?

Und nun das Comeback. Biokraftstoffe sind bereits weit verbreitet. Wenn Sie an einer Tankstelle tanken, kaufen Sie wahrscheinlich eine Mischung aus Diesel und Biodiesel oder aus Benzin und Ethanol. Biokraftstoffe machen mehr als 7 Prozent des Kraftstoffs im europäischen Straßenverkehr aus und werden nach Angaben der IEA innerhalb von 5 Jahren wahrscheinlich 20 Prozent des Kraftstoffverbrauchs erreichen.

Was bedeutet das für die Treibhausgasemissionen? Sehen Sie sich das Diagramm zur Kohlenstoffintensität an. Ethanol (aus Mais) senkt die Emissionen im Vergleich zu Diesel um 75 Prozent, während gebrauchtes Speiseöl sie um 80 Prozent senkt.

Grafik: Kohlenstoffintensität des Rohstoffs

Quelle: Diamond Green Diesel/Group Valero, Copyright © Valero Marketing and Supply Company 2001-2002. Alle Rechte vorbehalten.

Bedeutet dies, dass durch die Aufbereitung von Kraftstoff aus Mais und Sojabohnen den Kindern die Nahrung vorenthalten wird? Nun, möglicherweise schon. Hier kommt die Technologie der zweiten Generation ins Spiel – Kraftstoff aus Abfällen.