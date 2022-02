Starke Finanzen, moderate Kosten Produktcheck: So gut eignet sich die Alte Leipziger für die Altersvorsorge

Die Alte Leipziger zählt zu den Produktanbietern, mit denen ich schon sehr lange zusammenarbeite. Der Versicherer aus Oberursel ist zwar insbesondere für seine Berufsunfähigkeitsversicherung bekannt, manchen meiner Kunden empfehle ich ihn aber auch für ihre Altersvorsorge.

Bevor ich ihnen jedoch ein bestimmtes Unternehmen und deren Produkte vorstelle, möchte ich als unabhängiger Finanzplaner die konkreten Tarifdetails bestmöglich kennenlernen. Dabei zählen für mich Zahlen, Daten, Fakten. Ich frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass mein Kunde mit diesem Produkt seine finanziellen Ziele erreichen kann? Auch die Rentenversicherung der Alten Leipziger habe ich nach diesem Prinzip untersucht.



In jedem Fall verfügt der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit über solide Bilanzkennzahlen. So liegt einerseits die Eigenkapitalquote im Geschäftsjahr 2020 mit knapp 4,2 Prozent fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt laut Branchenverband GDV.

Eine gute Finanzstärke ist aus Kundensicht extrem wichtig, denn mit einer Versicherung geht man ja in der Regel eine sehr lange Beziehung ein. Junge Kunden zahlen im Schnitt 30 Jahre lang Beiträge. Und ebenso lange bekommen sie im Anschluss daran auch eine Rente ausgezahlt, zumindest, wenn es gut läuft und sie lange leben. Bei solch langen Zeiträumen sollte man also schon genau hinschauen, wem man sein Geld anvertraut.

Starke Finanzkennzahlen

Auch bei den Kosten sticht die Alte Leipziger Rentenversicherung recht positiv hervor. Bei der sogenannten „Erweiterten Kostenquote“ lag sie weit unter dem Durchschnitt. Im konkreten Tarifvergleich einer Basisrente für einen 36 Jahre alten Kunden liegt sie mit Effektivkosten von unter 1,4 Prozent in einem sehr guten Bereich.

Natürlich geht es auch noch günstiger. Kosten sind aber nur ein Aspekt, wenn es um die Auswahl des optimalen Tarifs geht. Daher lautet mein Zwischenfazit, dass starke Finanzen und moderate Kosten für die Alte Leipziger sprechen. Diese beiden Punkte sind wichtig, um effektiv per Investmentfonds im Versicherungsmantel für das Alter vorzusorgen.