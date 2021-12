Biosprit: Generationenwechsel steht an

Große Erwartungen werden daher in die Entwicklung umwelt- und sozialverträglicher Technologien der zweiten und dritten Generation gesetzt. Sie werden nicht wie die erste Generation durch Vergärungs- oder Veresterungsverfahren hergestellt. Biokraftstoffe zweiter Generation werden mit Hilfe des „Biomass to Liquid“, kurz BtL-Verfahrens, oder enzymatisch (Cellulose-Ethanol) aus pflanzlichen Rohstoffen gewonnen, die nicht als Nahrungsmittel verwendet werden.Die Zweit-Generations-Technologien zur Herstellung von Cellulose-Ethanol befinden sich noch in der Pilotphase und können frühestens 2012 kommerziell hergestellt werden. Biokraftstoffe dritter Generation sind Treibstoffe, die aus in Wasser kultivierten Algen gewonnen werden. Biodiesel aus Algen wird jedoch frühestens ab 2016 rentabel produziert werden können. Bereits 2022 könnten sie jedoch schon einen Drittel der Biokraftstoffproduktion abdecken.Fazit: Wohin die Fahrt auf dem Markt für Biokraftstoffe geht, ist unsicher. Die Nachfrage nach ökologisch sinnvollen Treibstoffen ist derzeit noch gering, was vor allem an den gefallen Erdölpreisen liegt. Und auch bei den nachfolgenden Generationen stellen sich Fragen zur technischen, ökonomischen sowie zur ökologischen Machbarkeit. Zudem entsteht eine neue Konkurrenz durch die Entwicklung von Elektroautos. Hinzu kommen erhebliche Schwankungen der Rohstoff- und Produktpreise, die die Wirtschaftlichkeit der Biokraftstoffe bestimmen.