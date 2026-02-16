Interview zum Pictet-Biotech „Unsere Investitionen sind für das Leben der Patienten von großer Bedeutung“

Gensequenzierung öffnet die Tür zur personalisierten Medizin: KI hilft dabei, die riesigen Datenmengen zu sichten, die in der biomedizinischen Forschung anfallen.

„Beim Investieren geht es nicht nur um die Betrachtung von Zahlen“

DAS INVESTMENT: Herr Storni, die Biotech-Strategie von Pictet blickt auf ihr 30-jähriges Bestehen zurück. Was hat sich seit der Einführung im Jahr 1995 verändert?

Tazio Storni,

Fondsmanager des Pictet-Biotech

Tazio Storni: In den 1990er-Jahren wurde die Biotech-Branche von wenigen Akteuren dominiert und war zeitweise stark konzentriert. Im Laufe von dreißig Jahren hat sie sich dank einer hohen Anzahl von Börsengängen stark erweitert. Die Branche, in der sowohl die Kosten als auch die Ausfallraten hoch sind, ist von einer Vielzahl von Fusionen und Übernahmen sowie – seltener – Insolvenzen geprägt.

Die Anzahl der Mitglieder des NASDAQ Biotechnology Index (NBI) stieg von weniger als 100 Unternehmen Anfang der 2000er-Jahre auf fast 400 im Jahr 2022, nachdem es während der Covid-Pandemie zu einer Flut von Börsengängen gekommen war. In den folgenden Jahren kam es zu einer Reihe von Unternehmenspleiten, Fusionen und Umstrukturierungen, sodass wir nun wieder bei einer eher typischen Zahl von rund 250 Mitgliedern im NBI (Quelle: Nasdaq, Oktober 2025) angelangt sind.

Wie navigiert man in einem so dynamischen und hochtechnischen Umfeld?

Storni: Unser Team mit vielfältigen Kompetenzen vereint sowohl finanzwirtschaftlichen als auch wissenschaftlichen Hintergrund. Wir teilen eine intensive Neugier für die Arzneimittelentwicklung und den wissenschaftlichen Fortschritt sowie für das Biotech-Geschäft. Dank unseres Anlageansatzes in Kombination mit den richtigen Kompetenzen hat sich die Biotech-Strategie bewährt und zählt laut dem Finanztechnologie-Dienstleister Broadridge (Stand: August 2025) mittlerweile zu den zehn größten Biotech-Strategien weltweit.

Ihre Arbeit bringt mit sich, dass Sie viel unterwegs sind. Was motiviert Sie über die Jahre, was finden Sie besonders inspirierend?

Storni: Es ist immer beeindruckend, an einem medizinischen Kongress mit Tausenden von Ärzten teilzunehmen und mitzuerleben, wie ein Biotech-Unternehmen nach der Präsentation mit Spannung erwarteter Studiendaten mit Standing Ovations gefeiert wird. Das zeigt wirklich, dass die Therapie – und damit auch unsere Investitionen – für das Leben der Patienten von großer Bedeutung ist!

Wie wirken sich technologische Beschleunigung und künstliche Intelligenz (KI) auf die Biotechnologie aus?

Storni: KI hat Auswirkungen auf viele Aspekte der Arzneimittelentwicklung, und wir beginnen gerade erst, ihre Vorteile zu nutzen. In-silico-Modellierung, bei der Experimente durch Computersimulationen durchgeführt werden, macht das Design von Arzneimitteln viel effizienter und zielgerichteter. Was früher breit angelegte Ansätze waren, hat sich zu sorgfältig entwickelten Molekülen mit hervorragenden Arzneimitteleigenschaften wie hoher Wirksamkeit, Sicherheit und Selektivität weiterentwickelt.

Große Sprachmodelle (LLMs) helfen dabei, die riesigen Datenmengen zu sichten, die in der biomedizinischen Forschung anfallen. In Verbindung mit großen Datenbanken mit genetischen Sequenzen und Krankheitsmerkmalen ermöglichen sie die Entdeckung neuer Wirkstoffe.

KI trägt folglich dazu bei, klinische Studien robuster, schneller und kostengünstiger zu machen?

Storni: Absolut. Indem KI bei der Auswahl der richtigen Patienten hilft und so kleinere Studien ermöglicht. KI-Assistenten können Patienten dabei helfen, die Medikamenteneinnahme einzuhalten und regelmäßig an der Studie teilzunehmen. Bei jeder neuen Arzneimittelprüfung durch die Aufsichtsbehörden müssen umfangreiche Dokumente eingereicht und geprüft werden, die manchmal mehrere hunderttausend Seiten umfassen. KI hilft bei der Zusammenstellung dieser Dokumente und unterstützt die Prüfer dabei, sie effektiver zu sichten. Einer der kostspieligsten Bereiche im Gesundheitswesen ist die Bürokratie, insbesondere in Bezug auf die Kostenerstattung durch die Krankenkassen. Wir glauben, dass KI auch hier einen wichtigen Beitrag zur Verringerung von Reibungsverlusten leisten wird.

Sehen Sie KI als eine Art „Allrounder“ für die Biotechnologiebranche?

Storni: Unserer Ansicht nach wird KI alle Bereiche der Biotechnologie durchdringen und die Produktivität steigern. Obwohl sie an sich nicht direkt investierbar ist, wird sie die Branche insgesamt verbessern.

Was sollten Investoren in diesem Bereich Ihrer Meinung nach im Blick behalten?

Storni: Wir sind immer daran interessiert, Unternehmen mit neuartigen Technologieplattformen zu finden, die skalierbare Ansätze bieten, da Ziele, die bisher nicht medikamentös behandelbar waren, plötzlich in greifbare Nähe rücken können. Diese sind zwar rar, haben aber das Potenzial, sich von Small-Cap-Unternehmen zu großen Biopharma-Giganten zu entwickeln.

Therapieansätze, die noch niemand zuvor ausprobiert hat, sind riskant – können aber zugleich völlig neues Marktpotenzial erschließen. Besonders spannend sind für uns Bereiche, in denen ein klar messbarer biologischer Marker früh zeigt, ob ein Wirkstoff im Körper wirkt – so lassen sich Studien schneller durchführen und Risiken besser kontrollieren.