Innovative Technologien: Der Biotech-Sektor vor neuem Auftrieb

Flora Liu, Client Portfolio Manager,

Thematische Aktien,

Pictet Asset Management

Die Biotech-Branche hat in den vergangenen Jahren eine Achterbahnfahrt hinter sich. Der Erfolg der Covid-19-Impfstoffe hat ihre Innovationsfähigkeit unter Beweis gestellt, was zu Rekordinvestitionen führte und die Aktienkurse auf Allzeithochs trieb. Doch dann wurde die Branche von der steigenden Inflation und den hohen Zinssätzen in Mitleidenschaft gezogen, sodass sie für die meisten Anleger aus dem Blickfeld geriet.

Wir sind überzeugt, dass der Biotech-Sektor vor einem Comeback steht. Mit den Zinssenkungen der US-Notenbank und einem Markt, der bereit ist, sich über Big Tech hinaus auf bislang vernachlässigte Branchen auszuweiten, bieten sich neue Chancen für Investoren.

Die Bewertungen für Biotechnologie sind sehr attraktiv. Der Russell 2000 Biotechnology Index, ein guter Indikator für kleine bis mittelgroße Biotech-Unternehmen, liegt trotz gesunder langfristiger Fundamentaldaten für die Branche immer noch 50 Prozent unter den Höchstständen von 2021.

KI führt zu goldenem Zeitalter der medizinischen Innovation

Die Gesundheitsbranche wird im kommenden Jahrzehnt einen Boom erleben. Und ein wesentlicher Teil davon wird durch Innovationen in der Biotechnologie vorangetrieben. Da die Menschen insgesamt immer älter und wohlhabender werden, wird die Nachfrage nach neuen Therapien steigen – nicht zuletzt, um Krankheiten zu behandeln, die mit dem Altern (z. B. Krebs) und der Wohlstandsgesellschaft (z. B. Diabetes) einhergehen.

In den letzten Jahren wurden für viele Krankheitsgebiete vielversprechende Wirkstoffe entwickelt und wegweisende Therapien zugelassen. 2024 gab es mit der Einführung von GlP-1-Medikamenten bedeutende Fortschritte bei der Behandlung von Fettleibigkeit. Die nächste Generation innovativer Therapien steht kurz vor dem Durchbruch, wie zum Beispiel GLP-1-Kombinationen, orale GLP-1-Medikamente oder amylinbasierte Therapien. Die ersten Daten sind vielversprechend und könnten die Wirksamkeit und Verträglichkeit bei der Gewichtsabnahme weiter verbessern, und das Gebiet bleibt einer der heißesten Bereiche für klinische Versuche und das Interesse der Investoren.

Shaniel Ramjee,

Co-Head Multi Asset London,

Pictet Asset Management

Ein weiterer spannender Bereich ist die Entwicklung von Krebsmedikamenten, die durch neue Technologien und ein besseres wissenschaftliches Verständnis vorangetrieben wird. Zu den vielversprechenden Fortschritten gehören Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC), bei denen ein Arzneimittel an einen Antikörper gekoppelt wird, der spezifisch auf Tumorzellen abzielt, ohne gesunde Zellen zu schädigen.

Bispezifische Antikörper können nicht nur an eine, sondern an zwei verschiedene Zelltypen binden (zum Beispiel an eine Krebszelle auf der einen und eine T-Zelle auf der anderen Seite), um eine Anti-Tumor-Reaktion auszulösen. Hinzu kommen verbesserte Technologien für die Krebsdiagnose wie die Flüssigbiopsie, mit der im Blut zirkulierendes Tumor-DNA identifiziert werden kann, was die Früherkennung und die Prognose von Krebs verbessert.

Gleichzeitig ermöglicht das Aufkommen fortgeschrittener KI und anderer Spitzentechnologien zunehmend die Entwicklung maßgeschneiderter Therapien. Wir gehen davon aus, dass die Biotech-Branche bei weitem am besten in der Lage ist, von KI zu profitieren, nicht zuletzt, weil sie zu den frühen Anwendern gehört – es gibt bereits rund 1.500 Anbieter von KI im Gesundheitsbereich – und weil die Branche riesige Datenmengen und Modelle generiert hat, auf denen KI-Systeme trainiert werden können. Die KI hat bereits Fortschritte bei der Entdeckung möglicher Heilmethoden für chronische Krankheiten gemacht und die Arzneimittelentwicklung beschleunigt. Allein in den letzten Jahren haben Metas AlphaFold und Konkurrenten 600 Millionen Proteinstrukturen vorhergesagt, die für die Entwicklung von Medikamenten entscheidend sind. Im Gegensatz dazu wurden in den 50 Jahren vor der KI nur etwa 200.000 entdeckt.

Diese durch KI angestoßene Dynamik könnte ein goldenes Zeitalter der medizinischen Innovation einleiten, in dem die Biotechnologie eine führende Rolle übernimmt.

Biotech-M&A als Antwort auf ablaufende Patente

Derartige Innovationen sind für den Pharmasektor eine wichtige Möglichkeit, das Problem der auslaufenden Patente zu umgehen, wodurch in den kommenden Jahren ein Umsatz von rund 150 Milliarden US-Dollar wegfallen wird. Dies ist ein starker Anreiz für die großen Unternehmen, verstärkt in Forschung und Entwicklung zu investieren – aber auch in die Übernahme kleiner, innovativer Unternehmen. Das führt uns zu einem weiteren entscheidenden Wachstumstreiber für den Sektor.

Die Fusionen und Übernahmen in Europa und den USA haben im Jahr 2023 ein Rekordhoch erreicht, und wir gehen davon aus, dass die Aktivität mittelfristig stark bleiben wird. Großkapitalisierte Pharmaunternehmen haben viel Geld in ihren Bilanzen, das sie einsetzen können, und die Patentklippe stellt für sie einen starken Anreiz dar, das Kapital zu nutzen. Da die Märkte dazu neigen, die Aussicht auf sinkende Umsätze schon vor dem tatsächlichen Patentablauf einzupreisen, ist es für die Unternehmen entscheidend, jetzt zu handeln, um neue Pipelines zur Unterstützung künftiger Umsätze aufzuzeigen.

Die Übernahmen sind angesichts der günstigen Bewertungen jetzt besonders attraktiv. Für uns als Vermögensverwalter bietet der M&A-Boom die Möglichkeit, Alpha zu generieren, da einige unserer Investitionen von größeren Unternehmen mit beträchtlichen Aufschlägen aufgekauft werden. Dank ihres Fokus auf kleine und mittelgroße Unternehmen ist die Biotech-Strategie von Pictet AM optimal auf dieses Thema ausgerichtet. Seit Anfang 2023 wurden acht der Unternehmen in unserem Portfolio mit Aufschlägen zwischen 30 und 100 Prozent übernommen.

Biotech-Sektor erlebt Comeback mit qualitativ hochwertigen Börsengängen

Wir beobachten auch ein erneutes Interesse an Investitionen in die Biotechnologie, sowohl auf dem öffentlichen als auch auf dem privaten Markt, was den Sektor weiter stärken dürfte. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 sicherte sich der Biotechnologie-Sektor 29 Milliarden US-Dollar an öffentlichen Mitteln – ein Anstieg von 72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der auf hohe Folgeemissionen zurückzuführen ist.

Auch die Zahl der Börsengänge zeigt weiterhin Zeichen einer Erholung von den Tiefstständen des Jahres 2022 – wenn auch in einem deutlich langsameren Tempo. Dies deutet auf ein wiedererstarktes Investoreninteresse hin. Entscheidend ist, dass die neu gelisteten Unternehmen im Vergleich zum IPO-Boom der Jahre 2020/2021 eine deutlich höhere Qualität aufweisen. Trotz potenzieller Turbulenzen durch kurzfristige makroökonomische Entwicklungen und die Präsidentschaft von Donald Trump bleibt die Biotechnologie einer der attraktivsten Sektoren für Anleger. Getragen von bahnbrechenden Innovationen und attraktiven Bewertungen bietet der Sektor weiterhin erhebliches Wachstumspotenzial.