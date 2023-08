Als Leiterin des Publikumsfondsvertriebs Birgit Knetsch wechselt zu Wertgrund

Birgit Knetsch führt seit August den Publikumsfondsvertrieb der Wertgrund Immobilien AG. Knetsch betreut bei der Anlagegesellschaft unter anderem Investoren und Vertriebspartner des Wertgrund Wohnselect D (ISIN: DE000A1CUAY0).

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Die Immobilienexpertin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Vertrieb offener und geschlossener Immobilienfonds. In den Jahren 2001 bis 2006 betreute sie bei der Kanam Gruppe in München Vertriebspartner geschlossener Fonds. Ab 2006 übernahm sie bei Kanam Grund in Frankfurt die Vertriebsleitung Süd für offene Publikumsfonds. 2013 wechselte sie als Vertriebsdirektorin und Key Account Managerin zur Project Investment Gruppe.

Project Immobilien stellte kürzlich Regelinsolvenz für die Tochtergesellschaften Project Immobilien Wohnen und Gewerbe und Project Immobilien Management.

Marcus Kemmner, Leiter des Investmentfonds-Geschäfts bei Wertgrund Immobilien, sagt über die Personalie: