Birkin Bag Online-Händler erstellt Hermès-Handtaschen-Index

Diese Anlage lässt in seiner Wertsteigerung den S&P 500 weit hinter sich. Der US-Online-Taschenhändler Baghunter stellte jetzt eine nach eigenen Berechnungen besonders lukrative Geldanlage vor: Birkin Bags.



Die exklusiven und in Prominenten- und Geldadel-Kreisen sehr beliebten Accessoires aus dem Hause Hermès sind nur auf Bestellung erhältlich – und auch dann nur mit oft mehrjähriger Wartezeit. Ob wahrhaftig aus Zeitgründen – eine Tasche benötigt laut Hersteller in der Anfertigung 20 Stunden - oder aufgrund künstlicher Verknappung: An Birkin-Täschchen ist selbst für vermögende Liebhaber schwer heranzukommen.



Daher floriert der Gebrauchtmarkt. Der wiederum könnte nicht nur für statusbewusste Handtaschenfans interessant sein, rechnet Baghunter vor: In den 35 Jahren, seit Hermès seine Birkin-Modelle herstellt, hätten die exklusiven Taschen ihren Wert jährlich um 14,2 Prozent steigern können. Der S&P hat dagegen in seinem Realwert nur um 8,65 Prozent zugelegt, Gold dagegen um 1,5 Prozent jährlich an Wert eingebüßt.



Stabile Wertentwicklung



Die Birkin Bag sei zudem viel weniger volatil: Sowohl S&P als auch die beliebteste Rohstoffanlage haben Höhenflüge und schlechte Phasen erlebt. Im Gegensatz dazu hätten Birkin-Täschchen in ihrem Wert kaum geschwankt: Die Wertentwicklung sei in allen Jahren stets nur nach oben gegangen. Ihre größte Wertsteigerung hätten sie 2001 erfahren, als sie um 25 Prozent zulegen konnten. In ihrem schwächsten Jahr, 1986, seien sie immerhin noch um 2,1 Prozent nach oben geklettern, rechnet Baghunter vor.





Grafik: Baghunter