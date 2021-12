Bis zu 100% Höhere Zuschüsse zur PKV bei Kurzarbeit

Arbeitnehmer, die in diesem Jahr 62.550 Euro oder mehr verdienen, unterliegen nicht der gesetzlichen Versicherungspflicht und können sich entweder freiwillig gesetzlich oder privat versichern. Werden sie jedoch arbeitslos und rutschen damit unter die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) von 62.550 Euro, kann dies zur Versicherungspflicht – gegebenenfalls mit einer Befreiungsoption – führen.

Anders verhält es sich jedoch bei Kurzarbeit, erklärt Versicherungsmakler und PKV-Experte Sven Hennig. Denn wer privat versichert war und nun aufgrund von Kurzarbeit unter die JAEG rutscht, verliert seinen PKV-Anspruch nicht. Außerdem führt Kurzarbeit laut Hennig sogar zu einem höheren Zuschuss des Arbeitgebers zur PKV.

„In der Zeit der Kurzarbeit wird weiter ein fiktives Einkommen in der identischen Höhe wie bisher angenommen“, schreibt Hennig in seinem Blog. Ein Rechenbeispiel: Bekam ein Arbeitnehmer von Januar bis März ein Brutto-Monatsgehalt von 6.000 Euro und reduziert sich dieses durch Kurzarbeit in den Monaten April bis August auf zum Beispiel 3.000 Euro, so bleibt das anzurechnendes Jahreseinkommen zur JAEG (und damit zur Prüfung ob Versicherungspflicht eintritt) bei 72.000 Euro. Denn bei der Berechnung werden 12 Monate a 6.000 Euro angesetzt.

Arbeitgeberzuschüsse bis zu 100%

Außerdem bekämen Arbeitnehmer höhere Arbeitgeberzuschüsse zur PKV, erklärt Hennig. Statt der bislang üblichen 50 Prozent könnten diese nun bis zu 100 Prozent betragen. Denn die bislang geltende Höchstgrenze und die Deckelung seien für die Zeiten der Kurzarbeit aufgehoben worden. Sind im Vertrag auch noch Kinder oder Partner mit versichert, so gilt dies auch für deren Beiträge.