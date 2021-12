Bis zu 184.000 Euro Gehaltsstudie 2015: So viel zahlen deutsche Banken ihren Mitarbeitern

Imliegt der durchschnittliche Personalaufwand mit rund 142.000 Euro sogar höher als im Investment Banking. Die(HVB) gibt hingegen am meisten Geld für ihre Investmentbanker aus. Im Durchschnitt liegt der Personalaufwand ohne das Back Office-Personal in dem Bereich bei knapp 184.000 Euro.Im unteren Bereich des Ranking liegen die(53.700 Euro pro Mitarbeiter) und die(37.800 Euro pro Mitarbeiter). Der Personalaufwand dürfte in Realität allerdings höher ausfallen, da die Angaben auch die Tochtergesellschaften der DZ Bank Gruppe wie die R+V Versicherung einbeziehen und die Mitarbeiterzahlen der Sparkassen durch Auszubildende und Teilzeitbeschäftigte nach oben verzerrt sind.Zu beachten ist, dass der Personalaufwand nicht mit den Bruttovergütungen gleichzusetzen ist, denn hier fließen auch Nebenkosten (wie Arbeitgeberbeiträge zu Sozialversicherungen) mit ein. Deutlich wird der Unterschied am Beispiel der(HVB): Während laut dem Geschäftsbericht der Personalaufwand für 2015 bei insgesamt 1,82 Milliarden Euro liegt, betragen die Ausgaben für Löhne und Gehälter vergleichsweise nur 1,48 Milliarden Euro und damit 20 Prozent weniger.Während diemit einem durchschnittlichen Personalaufwand von rund 116.000 Euro im mittleren Bereich liegt, führt sie die Liste der Vorsteuerergebnisse pro Kopf an: Durchschnittlich 164.000 Euro hat jeder Mitarbeiter zum Vorsteuergewinn des Immobilienfinanziers beigetragen. Knapp dahinter folgen diemit rund 150.000 Euro. Bei dererwirtschafteten vor allem die Mitarbeiter im ‚Global Transaction Banking‘ und ‚Asset & Wealth Management‘ hohe Summen (133.000 und 111.000 Euro pro Mitarbeiter). Im Investmentbanking und im Filialgeschäft haben die Mitarbeiter hingegen Vorsteuerverluste zu verzeichnen (- 72.000 und - 66.900 Euro pro Mitarbeiter). Beschäftigte dererwirtschafteten durchschnittlich 14.000 Euro. Zusammengerechnet kommen insgesamt 409 Sparkassen mit über 325.000 Mitarbeitern so auf einen Vorsteuergewinn von 4,6 Milliarden Euro.„Anhand des Vorsteuergewinns pro Kopf wird sichtbar, dass die Leistung der Mitarbeiter häufig nicht mit den Personalaufwendungen im Einklang steht“, ordnet Tanja Apel-Mitchell, Director Continental Europe & Middle East bei eFinancialCareers die Ergebnisse des Ranking ein. „Im Idealfall würden diejenigen Mitarbeiter am besten verdienen, die auch den größten Gewinn für die Bank oder die jeweilige Sparte erwirtschaften. In der Realität ist dies allerdings nicht immer ganz einfach.“eFinancialCareers.de ist die führende Online-Stellenbörse und das einzigartige Karriereportal für den Finanzdienstleistungssektor. Neben allen wesentlichen Services einer Online-Stellenbörse bietet das Unternehmen ein digitales Netzwerk für Kapitalmarkt- und Karrierethemen. eFinancialCareers.de wird monatlich von rund 60.000 Finanzprofis besucht, rund 29.000 User sind auf der Seite registriert.