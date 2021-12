Bis zu 227 Milliarden Euro Das sind die 10 größten Fondsriesen der Welt

In Europa ist der Pimco GIS Income derzeit der größte zum Vertrieb zugelassene Fonds. 2017 sammelte er – in Euro gerechnet - beachtliche 39 Milliarden ein und verwaltete per Ende Novemer 58 Milliarden Euro.

58 Milliarden Euro Fondsvolumen sind natürlich eine Hausnummer. Es gibt allerdings einige Fondsriesen, die noch ein weitaus größeres Gewicht auf die Waage bringen. Die zehn weltweit volumenreichsten Fonds halten jeweils sogar mehr als 100 Milliarden Euro unter ihren Fittichen. Davon ist allerdings kaum einer auch zum Vertrieb in Deutschland zugelassen.

Wir haben nachgeschaut und stellen hier die zehn weltweit größten Fonds nach verwalteten Mitteln vor. Das tun wir interessehalber: Im Gegensatz zum Pimco GIS Income ist keiner der Kandidaten zum hiesigen Vertrieb zugelassen. Viele der Fonds sprechen stark institutionelle Investoren an. Auf diese Weise lassen sich größere Summen zusammenbringen als im Geschäft vorrangig mit Privatkunden.

Die meisten Fonds unserer Top-10 haben zudem schon einige Jahre auf dem Buckel. Damit hatten sie bereits viel Zeit, sich am Markt zu beweisen und Anlegergelder einzusammeln. Allerdings bestätigen Ausnahmen die Regel: Ganz vorn spielt auch ein vergleichsweise junger Fonds mit, der aus dem Jahr 2013 stammt.