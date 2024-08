Konterfei des kaiserlichen Ministers He Shen im Museum Gong Wang Fu in Peking

Konterfei des kaiserlichen Ministers He Shen im Museum Gong Wang Fu in Peking | Foto: Imago Images / Xinhua

Vermögen: 132 Milliarden Euro

He Shen (1750 bis 1799), auch als Heshen bekannt, lebte gegen Ende des 18. Jahrhunderts und war wohl der vermögendste Beamte aller Zeiten. Er brachte es als chinesischer Staatsbediensteter in der Kunst der Korruption und der Unterschlagung soweit, dass sein Vermögen für einen Platz unter den reichsten Menschen überhaupt langte.

Daran konnte He Shen sich allerdings nur zeitweise erfreuen. Denn kurz nach dem Tod seines Förderers, Kaiser Qianlong, im Jahr 1799 endete He Shens Glückssträhne, und der neue Kaiser ließ sein Vermögen beschlagnahmen. Kaum verwunderlich: He Shen soll widerrechtlich einen Besitz im Wert des 14-fachen der jährlichen kaiserlichen Einkünfte angehäuft haben. Zugleich hat ihn der neue Herrscher zahlreicher Verbrechen angeklagt und letztlich in den Selbstmord gezwungen.

