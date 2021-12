Bis zu einer Million So viel verdienen Vorstand und Mitarbeiter bei Helaba

Die 1.958 Mitarbeiter des Bereichserhielten im Mittel rundundin Form vonpro Mitarbeiter.Im– ein Bereich, der die Geschäftsführung bei der Leitung des Instituts unterstützt – erhielt jeder der 1.704 Mitarbeiter durchschnittlich rundund knappalsDie 275des Unternehmens, also Mitarbeiter der Helaba, die an entscheidenden Schaltstellen arbeiten und das Risikoprofil des Unternehmens beeinflussen können, verdienten im vergangenen Jahr durchschnittlichund rundin Form von. Zusätzlich zahlte die Helaba an alle Risk Taker insgesamt 1,7 Millionen Euro als aufgeschobene Boni aus – Bonuszahlungen jenseits der 50.000 Euro zahlt die Bank mit Verzögerung.Der siebenköpfigeder Helaba erhielt im vergangenen Jahr zusammen 6,7 Millionen Euro oderpro Kopf. Davon warenund rundVergütungsbestandteile.