Nicht nur für Junge: Für wen sich ein Altersvorsorgedepot lohnt
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Die naheliegende Annahme lautet: Wer jung anfängt, profitiert am meisten vom Zinseszinseffekt – also lohnt sich das neue geförderte Altersvorsorgedepot (AVD) besonders für junge Sparer. Der Aktuar Robert Bahnsen, der Versicherer berät und digitale Finanzplanungstools entwickelt, sieht das anders. Statt einem Höchstalter für Einsteiger spricht er von einem Mindestalter, ab dem sich das AVD – im Vergleich zum freien ETF-Sparplan – überhaupt erst lohnt.
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