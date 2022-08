Zugang zu digitalen Lösungen Axxion unterstützt Wertpapierplattform der Sparkassen

Das Wertpapiermanagementsystem BIS.on WMS wurde vom Frankfurter FinTech Dericon für die Nord/LB entwickelt, um Sparkassen bei der Digitalisierung des Produkt- und Vertriebsmanagements zu unterstützen. Mittlerweile nutzen über 100 Institute das Angebot, welches die Nord/LB seit Anfang 2021 allen Sparkassen in Deutschland anbietet. Sparkassen profitieren im Wesentlichen von der freien Produktauswahl, von digitalisierten Regulatorik-Prozessen sowie einer umfassenden Vertriebsunterstützung für Kundenberater.

Erste Großsparkassen nutzen BIS.on WSM bereits als primäre Beraterplattform. Durch die Zusammenarbeit mit dem BIS.on WMS Projekt bietet Axxion ihren Geschäftspartnern – den Fondsinitiatoren – nun die Möglichkeit, Investmentfonds aus Sicht der Sparkassen noch attraktiver werden zu lassen.

Namhafte Fondsinitiatoren als Sponsor

„Durch die Zusammenarbeit mit der BIS.on WMS Plattform möchten wir als Axxion unsere Fondsinitiatoren und Partner noch besser im Vertrieb unterstützen“, sagt Stefan Schneider, Vorstandsvorsitzender von Axxion. „Dabei sehen wir es natürlich als sehr wichtig an, dass alle relevanten Fondsdaten immer beim Kunden verfügbar sind. Darüber hinaus jedoch verstehen wir darunter auch das Angebot, noch mehr über die Bedürfnisse dieser in Deutschland so wichtigen Zielgruppe der Sparkassen zu erfahren. Dericon und das BIS.on WMS Projekt erscheint uns dafür als der optimale Partner.“

Timon Virgens, Geschäftsführer von Dericon, ergänzt: „Wir freuen uns, dass sich gleich zu Beginn der Partnerschaft zwischen Axxion und der von Dericon entwickelten BIS.on WMS Plattform namhafte Fondsinitiatoren wie Squad Fonds, Shareholder Value und 10xDNA als Sponsor für unsere Sparkassen zur Verfügung stellen.“