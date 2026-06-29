Die Berliner Investmentgesellschaft Bit Capital gibt ihrem Fintech-Fonds einen neuen Namen – und ein neues Mandat. Der Grund liegt in einer strukturellen Verschiebung des Marktes.

Bit Capital richtet seinen Fonds Bit Global Fintech Leaders (ISIN: DE000A2QJLA8) strategisch neu aus und gibt ihm zum 1. Juli 2026 einen neuen Namen: Bit Aggressive Growth. Hintergrund ist eine Erweiterung des Fondsmandats – weg von der Fintech-Fokussierung, hin zu einem sektoragnostischen Ansatz.

Die Begründung liefert Fondsmanager Ingo Lupatelli, der auch Director Research & Portfolio Management bei Bit Capital ist: „Die bisherige Fintech-Fokussierung war in einem früheren Marktumfeld sehr schlüssig. Heute entstehen viele der attraktivsten Wachstumschancen jedoch nicht mehr innerhalb abgegrenzter Sektoren, sondern entlang breiter technologischer und insbesondere KI-getriebener Veränderungsprozesse.“

Fintech als Kategorie zunehmend unscharf

Den Anlass für die Neuausrichtung sieht Bit Capital in der strukturellen Veränderung des investierbaren Universums. Fintech ist laut Unternehmen in den vergangenen Jahren zunehmend in größere Technologie-, Konsum- und Infrastrukturthemen hineingewachsen. Für einen reinen Fintech-Fonds habe das ein schrumpfendes, thematisch unscharfes Universum mit hohem Konzentrationsrisiko bedeutet.

Der umbenannte Fonds positioniert sich innerhalb einer dreiteiligen Produktarchitektur rund um den Bit Global Technology Leaders als Kernstrategie. Der Bit Defensive Growth bildet die defensivere Variante mit reduziertem Risikoprofil, der Bit Aggressive Growth die offensive innerhalb eines Ucits-Rahmens.

Konzentrierte Positionen, ergänzt durch Derivate

Das Portfolio setzt auf konzentrierte Einzelpositionen in strukturellen Technologiegewinnern. Dazu kommen Satellitenpositionen in frühen Kommerzialisierungs- oder Skalierungsphasen. Die Allokation erfolgt überwiegend in Aktien; Optionen und Derivate können ergänzend eingesetzt werden. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf KI-Infrastruktur, Digital Health, Biotech sowie Unternehmen, die durch KI, Automatisierung und Datenintelligenz Effizienzpotenziale erschließen.

Die ISINs der einzelnen Anteilklassen bleiben unverändert, ebenso die Risikoklassifizierung SRI 6.