Kampf der KI-Systeme: So blickt Bit Capital auf die neue Lage

Die Berliner müssen es wissen: Ihre fünf Tech-Fonds mit einem Gesamtvolumen von über 1,2 Milliarden Euro wurden von der Deepseek-Nachricht am 28. Januar hart getroffen – der Bit Global Crypto Leaders (155 Millionen Euro Volumen zum 31.12.2024) verlor zeitweise über 15 Prozent und steht year-to-date ganz knapp im Plus.

Der milliardenschwere Kurssturz bei Nvidia scheint die KI-Euphorie der letzten Monate abrupt zu beenden. Doch einer der erfolgreichsten deutschen Tech-Investoren der vergangenen beiden Jahre sieht die Situation anders: „Die Kosten, KI zu betreiben, sind dramatisch gesunken. Und wenn die Kosten sinken und die Leistungsfähigkeit der Modelle sich gleichzeitig immer schneller verbessert, führt das zu einer höheren Nachfrage", analysiert Bit Capital in einer aktuellen Investoren-Information.

Deepseek als Katalysator für KI-Sektor

Das Investmenthaus sieht in der Deepseek-Innovation aus China sogar einen Katalysator für den KI-Sektor. Zwar könnte die Effizienzsteigerung dazu führen, „dass einige Kunden in den nächsten Quartalen weniger neue Chips bei Nvidia bestellen als zuvor geplant“. Nach Aussagen von Microsoft und Meta bei deren Earnings Calls sei dies jedoch nicht der Fall.

Die fundamentale These des Performance-Champions, dessen Fonds im vergangenen Jahr bis zu 133 Prozent (Bit Global Crypto Leaders) erzielten: Effizientere Rechenleistung hat in den letzten 60 Jahren stets zu mehr Nutzung und einer Markterweiterung geführt. „Das wird auch diesmal nicht anders sein", so die Überzeugung von Bit Capital.