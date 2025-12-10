Bit Capital baut Führungsteam um
Die Berliner Investmentgesellschaft Bit Capital strukturiert ihre Führung neu. Mitgründer Hendrik Krawinkel scheidet aus der Geschäftsführung aus und wechselt in den Beirat, wo er das Management künftig in strategischen Fragen berät.
Seine Aufgaben übernehmen zwei neue Geschäftsführer: Peter Wibbe verantwortet Marketing, Vertrieb, Operations und Personal. Er leitete zuletzt das Single Family Office von Gründer Jan Beckers und arbeitete zuvor im Investmentbanking bei Goldman Sachs in London. Matthias Thom, bisher Compliance-Chef und Justiziär des Unternehmens, übernimmt die Finanz- und Governance-Themen.
Neuer KI-Chef und bewährte Investmentspitze
Daneben ernennt Bit Capital Carlos Bielsa zum geschäftsführenden Gesellschafter und KI-Chef. Bielsa managt den Aktienfonds Bit Global Technology Leaders (ISIN: DE000A2N8127) und soll künftig die Integration künstlicher Intelligenz in den Investmentprozess vorantreiben.
Das Investmentgeschäft führen Jan Beckers und Marcel Oldenkott weiterhin gemeinsam als Investmentchefs. Oldenkott trägt zusätzlich die Verantwortung für systematische Strategien und Risikomanagement.