Bit Capital legt ersten Multi-Asset-Fonds auf

Die Berliner Investmentboutique Bit Capital hat ihr Produktangebot erweitert. Der kürzlich aufgelegte Bit Global Multi Asset ergänzt das bisherige Portfolio des Asset Managers, der bislang vor allem mit seinen Technologiefonds bekannt wurde.

Der neue Mischfonds investiert laut der Verkaufsunterlagen flexibel in ein breites Spektrum von Anlageklassen. Gemäß den Anlagebedingungen können zwischen 25 und 75 Prozent des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere fließen. Ein ebenso großer Anteil kann in andere Wertpapiere wie Unternehmens- und Staatsanleihen investiert werden. Zusätzlich kann der Fonds bis zu 49 Prozent in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben halten sowie bis zu 10 Prozent in Investmentanteile.

Zum Anlagespektrum gehören auch Zertifikate auf Edelmetalle oder Kryptowährungen. Dazu heißt es im Basisinformationsblatt: „Der Bit Global Multi Asset strebt eine diversifizierte Anlage in verschiedene Anlageklassen an, darunter insbesondere Aktien, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen sowie Zertifikate auf z.B. Edelmetalle oder Kryptowährungen.“ Das Portfoliomanagement setzt auf einen aktiven Investmentansatz und wählt Wertpapiere aus, die nach Einschätzung des Teams langfristiges Wertsteigerungspotenzial aufweisen.