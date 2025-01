Bit Capital expandiert in die Schweiz: „Sehr gutes Ökosystem“ 

Die deutsche Fondsboutique Bit Capital expandiert in den Schweizer Markt. Das Berliner Unternehmen, das aktuell rund 1,7 Milliarden Euro verwaltet, will zunächst von Deutschland aus mit institutionellen Investoren und Family Offices in der Schweiz Geschäfte aufbauen. „Die Schweiz ist ein attraktiver Markt“, sagte Marcel Oldenkott, CIO von Bit Capital, im Interview mit der Schweizer Handelszeitung. „Wir möchten unsere Fonds hier an den Markt bringen. Und vielleicht können wir hier auch spannende Investoren finden, die mit uns zusammen investieren wollen.“ Bit Capital erwägt Büro in Zürich Besonders interessant sei die internationale Vernetzung der Schweizer Vermögensverwalter und Multi-Family-Offices mit Kunden aus Südamerika und Asien. Eine physische Präsenz in der Schweiz ist vorerst nicht geplant. Die Betreuung soll zunächst aus der Ferne erfolgen, wobei regelmäßige Vor-Ort-Besuche durch das Management vorgesehen sind. „Natürlich werden wir regelmäßig hier sein, Jan Beckers und ich. Zudem vertreten uns lokale Partner“, sagte Oldenkott. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos , um diesen Artikel lesen zu können. Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei. KOSTENLOS ANMELDEN

Die deutsche Fondsboutique Bit Capital expandiert in den Schweizer Markt. Das Berliner Unternehmen, das aktuell rund 1,7 Milliarden Euro verwaltet, will zunächst von Deutschland aus mit institutionellen Investoren und Family Offices in der Schweiz Geschäfte aufbauen. 1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem täglichen Newsletter – gratis direkt in Ihr Postfach. Jetzt abonnieren! Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach. „Die Schweiz ist ein attraktiver Markt“, sagte Marcel Oldenkott, CIO von Bit Capital, im Interview mit der Schweizer Handelszeitung. „Wir möchten unsere Fonds hier an den Markt bringen. Und vielleicht können wir hier auch spannende Investoren finden, die mit uns zusammen investieren wollen.“ Bit Capital erwägt Büro in Zürich Besonders interessant sei die internationale Vernetzung der Schweizer Vermögensverwalter und Multi-Family-Offices mit Kunden aus Südamerika und Asien.

Eine physische Präsenz in der Schweiz ist vorerst nicht geplant. Die Betreuung soll zunächst aus der Ferne erfolgen, wobei regelmäßige Vor-Ort-Besuche durch das Management vorgesehen sind. „Natürlich werden wir regelmäßig hier sein, Jan Beckers und ich. Zudem vertreten uns lokale Partner“, sagte Oldenkott. Ein Büro in Zürich werde aber mittelfristig in Betracht gezogen, sollten die Produkte am Markt erfolgreich sein.