Der bekannteste Fonds von Jan Beckers ist jetzt auch als aktiver ETF verfügbar – zu einem Bruchteil der Fondsgebühren. Was Anleger zu dem neuen ETF wissen müssen.

Die Berliner Investmentboutique Bit Capital bringt ihren größten Fonds an die Börse: Den BIT Global Technology Leaders Fonds (ISIN: DE000A2N8127) mit einem Volumen von 1,4 Milliarden Euro gibt es nun auch als aktiven ETF. Der BIT Global Technology Leaders ETF (ISIN: DE000A4231H9) ist seit dem 4. August an der Deutschen Börse Xetra notiert. Gründer Jan Beckers öffnet damit seine Technologiestrategie, die bislang allein im klassischen Publikumsfonds steckte, für ein breiteres Anlegerpublikum.

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Gebühren schrumpfen auf ein Viertel

Der Kostenunterschied zwischen ETF und Fonds fällt deutlich aus. Der klassische Publikumsfonds kostet Retail-Anleger rund 1,90 Prozent pro Jahr. Beim ETF fallen lediglich 0,46 Prozent an. Die laufenden Gebühren sinken damit auf rund ein Viertel.

Erster ETF des Hauses

Für die Auflage nutzt Bit Capital die Infrastruktur der Service-KVG Hansainvest. Deren Geschäftsführer Jörg W. Stotz kündigte an, bis Ende 2026 sollten weitere Strategien auf der neuen ETF-Plattform folgen. Für Bit Capital, das insgesamt rund 3 Milliarden Euro verwaltet, ist es der erste ETF überhaupt. Das Haus baut damit sein Vertriebsnetz aus.