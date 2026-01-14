Als DAS INVESTMENT vor einem Jahr die „25 Thesen für 2025“ von Jan Beckers und Marcel Oldenkott veröffentlichte, horchten auch Konkurrenz und Anleger auf. Kein Wunder, denn 2024 war ein äußerst erfolgreiches Jahr für Bit Capital: Die Top Ten der besten Fonds des Jahres wurden maßgeblich von den Berliner Tech-Spezialisten geprägt.

Doch was ist aus den Prognosen von Bit Capital für 2025 geworden? Ein Jahr später machen wir den Realitätscheck – mit einem differenzierten Ergebnis: Bei Makro-Trends und Branchen-Calls lagen die Berliner Manager oft richtig, bei vielen Einzeltiteln musste während des Jahres nachjustiert werden (siehe unten im Text).

Mit der Performance ihrer Fonds in 2025 sind sie dennoch sehr zufrieden. „Vier von fünf Publikumsfonds haben outperformt“, sagt CIO Oldenkott, „der Bit Global Technology Leaders hat 2025 34,4 Prozent gemacht – seit Auflage sind das insgesamt 722,88 Prozent.“ Einzig der Bit Global Crypto Leaders (-9,0 Prozent) konnte 2025 die Erwartungen nicht erfüllen, hat aber Anfang 2026 bereits zweistellig zugelegt.

Die Publikumsfonds von Bit Capital

Der Bit Global Technology Leaders ist der Flaggschiff-Fonds von Bit Capital mit über 1 Milliarde Euro Assets under Management. Daneben gibt es fünf weitere Publikumsfonds, der Bit Global Multi Asset kam erst am 28. April 2025 dazu. Zu Ende 2025 schloss Bit Capital den Bit Biotech Opportunities aus „persönlichen Gründen auf Seiten des Fondsmanagement-Teams“.

Die richtigen Branchen-Einschätzungen von Bit Capital

These 1 - KI-Investments zahlen sich aus: größtenteils richtig. „Die milliardenschweren F & E-Wetten spiegeln sich bereits positiv in den Geschäftsbilanzen wider“, hatte Marcel Oldenkott prognostiziert. Microsoft (circa +15 Prozent), Google (circa +45 Prozent) und Meta (circa -4 Prozent) bestätigten dies weitgehend.

These 8 - China mit Überraschungspotenzial: richtig. „Die richtig günstigen Bewertungen weltweit, die gibt es weiterhin in China“, hatte Jan Beckers analysiert und die Bewertungen als „wahrscheinlich auch eine Überreaktion des Marktes“ eingeordnet. Der MSCI China legte rund 20 Prozent zu.

These 9 - Südostasien als Boom-Region: grundsätzlich richtig. „Als Wachstumsregion der nächsten zehn Jahre ist Südostasien extrem spannend“, hatte Beckers prognostiziert, auch wenn er Sea Limited als konkretes Beispiel nannte.

Trump-Einschätzungen: Gemischte Bilanz

These 2 - Trump besser vorbereitet: größtenteils bestätigt. „Donald Trump tritt diesmal deutlich vorbereiteter an mit Leuten in seinem Stab, die stark businessorientiert und rational vorgehen“, hatte Marcel Oldenkott prognostiziert. Trumps Zölle erwiesen sich tatsächlich als weniger dramatisch als befürchtet – und sorgten sogar für einen bemerkenswerten Anstieg der Depoteröffnungen in Deutschland.

These 3 - Wachstum statt Inflationsdogma: noch nicht entschieden. „Trump könnte sehr gut mit einer 3 Prozent Inflation leben“, hatte Oldenkott vorhergesagt. Die prognostizierte „neue geldpolitische Flexibilität“ hat die US-Börsen bisher nicht zusätzlich angetrieben.

These 4 - Entbürokratisierung beflügelt US-Wirtschaft: noch nicht messbar. „Seit er gewählt wurde, hat sich die Stimmung in den USA, egal mit welchen Wirtschaftsführern man spricht, deutlich gebessert“, hatte Beckers vor einem Jahr berichtet. Das Ergebnis der Maßnahmen zu Entbürokratisierung und Deregulierung bleibt abzuwarten.

Dollar-Schwäche nicht vorhergesehen

These 25 - US-Small-Caps schlagen Indizes: unzutreffend. „In den USA spürt man die positive Stimmung überall – die Geschäfte sind voll, die Konjunktur läuft“, hatte Beckers berichtet. Seine Empfehlung: „Verstärkt auf US-Small-Caps setzen.“ Doch der Dollar verlor 2025 rund 12 Prozent gegen den Euro und die US-Small-Caps (siehe ISIN: IE00BJ38QD84) liefen deutlich hinterher. „Stockpicker wie wir haben 2025 trotzdem ein gutes Ergebnis bei US-Small-Caps erzielen können“, teilt Oldenkott mit.

Schmerzhafte Einzelaktien-Fehleinschätzungen

These 10 - Grindr als Tech-Perle: deutlich daneben. „Die Dating-App-Anbieter Grindr sei so ein Beispiel“ für Nebenwerte mit „100, 200 oder in manchen Fällen sogar 300 Prozent“ Wachstumspotenzial, hatte Jan Beckers prognostiziert. Realität: Grindr verlor rund 25 Prozent. „Grindr gehörte dennoch zu unseren positiven Kontributoren, obwohl sich der Aktienkurs in 2025 insgesamt nicht gut entwickelte“, sagt Oldenkott.

These 17 - Hellofresh mit zweiter Wachstumswelle: schwer daneben. „Wir sehen 2025 bei Hellofresh allein im Ready-to-eat-Bereich über 2 Milliarden Euro Umsatzpotenzial“, hatte Marcel Oldenkott prognostiziert. Die Realität: Hellofresh verlor über 50 Prozent. Bit Capital verkaufte die Position im Jahresverlauf – insgesamt mit Gewinn.

These 18 - Kaspi als regionaler Champion: falsch. Beckers hatte Kaspi als Beispiel für regionale Champions genannt, die „mehrere Milliarden Gewinn“ erzielen könnten. „Bit Capital glaube auch 2025 an Kaspi“, hieß es im Artikel. Die Realität: Kaspi verlor über 20 Prozent. Hingegen hatte Bit Capital Nubank aus dem Portfolio entfernt – ebenfalls kein Treffer: Die Aktie der brasilianischen Neobank legte 2025 rund 60 Prozent zu. Dennoch: Der Bit Global Fintech Leaders schaffte starke 40,5 Prozent in 2025.

These 24 - Duolingo als Edtech-Vorreiter: ebenfalls falsch. „Duolingo sei ein Vorreiter – weitere sogenannte Edtech-Unternehmen würden 2025 folgen“, zitierten wir Beckers indirekt. Die Realität: Duolingo verlor rund 45 Prozent. „Bit Capital hat rechtzeitig Gewinne mitgenommen und die Position geschlossen“, kommentieren die Berliner.

Halbleiter: Nvidia richtig, Intel falsch eingeschätzt

These 13 - Halbleiter vor Superzyklus: gemischt. „Bei Nvidia haben wir die Position zuletzt hochgeschraubt“, hatte Beckers vor einem Jahr verraten. Gut so: Nvidia legte rund 36 Prozent zu. Beckers' Intel-Skepsis erwies sich jedoch als falsch: „Wenn ein Unternehmen in einer so dynamischen Branche strauchelt, ist es schwer umzudrehen.“ Die Intel-Aktie verdoppelte sich zeitweise.

These 16 - Apple vor Innovationszyklus: noch nichts zu sehen. „Bei Apple ist einfach einiges schon vorweg gegriffen, was dort in den nächsten Jahren kommen wird“, hatte Beckers gesagt – sah aber weiteres Potenzial. Der Apple-Aktie ist davon noch nicht viel anzumerken.

Gemischte Bilanz beim aktiven Management

These 11 - Aktives Management schlägt Indizes: überwiegend richtig – zumindest bei Bit Capital. Der Bit Global Technology Leaders (ISIN: DE000A2N8127) erzielte +34,4 Prozent gegenüber +7 Prozent des Sektors. Der Bit Global Crypto Leaders (ISIN: DE000A3CNGM3) underperformte jedoch deutlich und fuhr ein Minus von 9,0 Prozent ein. „Unsere Top-Picks in den Fonds waren 2025 Iren, Hims, Robinhood, Micron, Auto1 und Reddit“, berichtet Oldenkott.

Bitcoin: Teilweise richtig

These 20 - Bitcoin erreicht neue Dimensionen: teilweise richtig. Der Bitcoin stieg zwischenzeitlich auf fast 125.000 US-Dollar, fiel aber auch bis 75.000 US-Dollar und notiert seit Mitte November dauerhaft unter 100.000 US-Dollar. Beckers Prognose von „irgendwas mit einer Eins oder einer Zwei vorne“ deutete auf 100.000 bis 200.000 Dollar hin. Die 200.000 Dollar blieben in weiter Ferne, auch die 100.000er-Marke erwies sich als nicht nachhaltig.

Bilanz der Bit Capital-Thesen: Starke Trends, durchwachsene Picks

Richtig oder größtenteils richtig:

KI-Boom der Big Tech (These 1)

China-Überraschungspotenzial (These 8)

Südostasien-Potenzial (These 9)

Trump strukturierter (These 2)

Nvidia-Performance (These 13, teilweise)

Kein KI-Crash (These 14)

Energie als KI-Nadelöhr (These 12)

Teilweise richtig oder noch offen:

Bitcoin neue Dimensionen (These 20) - erreichte 125.000, aber nicht nachhaltig

Aktives Management (These 11) - überwiegend richtig

Wachstum vor Inflation (These 3) - noch nicht entschieden

Entbürokratisierung USA (These 4) - noch nicht messbar

KI bremst Inflation (These 5) - noch offen

Halbleiter-Superzyklus (These 13) - teils richtig, teils falsch

Apple-Innovationszyklus (These 16) - noch offen

Falsch oder größtenteils falsch:

US-Small-Caps/Dollar-Stärke (These 25)

Hellofresh-Renaissance (These 17)

Grindr-Wachstum (These 10)

Kaspi- und Nubank-Performance (These 18)

Duolingo-Kurs (These 24)

Intel-Schwäche (These 13, teilweise)

Insurtech-Aufholjagd (These 19)

Fazit: Überrendite gibt Bit Capital letztlich recht

Wer sich bei den Thesen für 2025 auf die Einzeltitel-Empfehlungen von Beckers und Oldenkott stürzte, wurde im vergangenen Jahr enttäuscht. Dass die Fonds von Bit Capital – mit einer Ausnahme – aber erneut eine Überrendite erzielten, zeigt, dass die Berliner mit ihrer „dynamischen Portfoliorotation“ einiges richtig machen.

„Die überdurchschnittlich hohe Umschlagshäufigkeit in unseren Portfolios gehört zu unserer DNA“, erklärt Oldenkott. „Wir gehören ganz sicher nicht zu den Asset Managern, die an irgendeinem Index kleben.“

Auf Nachfrage von DAS INVESTMENT nennt Bit Capital sechs zentrale Erwartungen für 2026:

These 1: KI wird vom Effizienz- zum Wachstumstreiber

„KI-Investitionen wirken nicht mehr nur als Produktivitäts-, Effizienz- und Margenhebel, sondern zunehmend auch als Wachstumstreiber“, erklärt Oldenkott. Microsoft, Google und Meta hätten 2025 gezeigt, dass sie trotz massiv steigender Cap-Ex ihre Kapitalrenditen stabil halten konnten. 2026 werde KI-basierte Produkte und Services auch das organische Wachstum beschleunigen – „sichtbar sowohl bei Hyperscalern als auch bei Software-Anbietern außerhalb des Big-Tech-Ökosystems“.

These 2: Energie bleibt entscheidender KI-Engpass

2025 habe sich bestätigt, dass Energieverfügbarkeit und -kosten zu einem zentralen Engpassfaktor für KI-Infrastruktur geworden seien. „Genau hier entsteht ein struktureller Flaschenhals – und zugleich ein klarer Investmenthebel“, sagt Oldenkott. Crypto-Miner würden sich von zyklischen Mining-Unternehmen zu strategischen Energie- und Infrastrukturpartnern für KI-Cloud-Anbieter wandeln.

These 3: Regionale Fintech-Champions bleiben profitabel

Nubank habe 2025 das Konzept grundsätzlich bestätigt: „Das Unternehmen kombinierte in seinen Kernmärkten starkes Kundenwachstum mit deutlich steigender Profitabilität und hoher Kapitaleffizienz, ohne eine globale Expansion zu benötigen“, analysiert Oldenkott. Lokale Dominanz bleibe wichtiger als internationale Reichweite.

These 4: Insurtech nach Durststrecke vor Comeback

„Das Jahr hat gezeigt, dass Insurtech nach Jahren der Underperformance wieder echte Aufholchancen bietet“, erklärt Oldenkott. Lemonade sei ein Beispiel: Das Unternehmen habe das Wachstum beschleunigt, den Bruttogewinn gesteigert und die Schadenquoten verbessert – „ein Beleg dafür, wie KI und Automatisierung im Kundenservice direkt in bessere Unit Economics übersetzen“.

These 5: KI revolutioniert E-Commerce weiter

2025 habe sich gezeigt, dass KI nicht nur Prozesse im E-Commerce effizienter mache, sondern das User-Interface selbst verändere. „Angepasste Suchprozesse, personalisierte Empfehlungen in Echtzeit und KI-Kaufassistenten erhöhten Conversion-Raten“, sagt Oldenkott. E-Commerce werde nicht nur effizienter, sondern strukturell vergrößert.

These 6: Selektives Stock-Picking schlägt weiter Indizes

„Selektives Stock-Picking, hochaktives Management und dynamische Portfoliorotation haben 2025 klaren Mehrwert geliefert“, bilanziert Oldenkott: „In einem Markt mit hoher Dispersion entsteht Überrendite durch bewertungssensitives, diszipliniertes Rebalancing und gutes Stock-Picking in strukturellem Wachstum.“

Die Investoren glauben weiterhin an die aktive Strategie und haben dem Berliner Asset Manager im September 2025 zu einem wichtigen Meilenstein verholfen: Die Summe von zwei Milliarden Euro Assets under Management wurde geknackt. Oldenkott: „Wir blicken positiv auf 2026.“