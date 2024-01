Mit einem Plus von beinahe 150 Prozent zählte Bitcoin 2023 zu den Gewinnern in Sachen Geldanlage. Und die Rally ist noch nicht am Ende: Zum Jahresauftakt 2024 hat Bitcoin die symbolische Marke von 45.000 US-Dollar überschritten. Es ist das erste Mal seit April 2022. Diese Entwicklung wird von einer Konstellation vielfältiger Faktoren befeuert, die sowohl von regulatorischen Aussichten als auch von makroökonomischen Erwartungen geprägt sind. Erwartung der Spot-ETF-Zulassung durch die SEC: Anleger blicken gespannt auf die US-Börsenaufsicht SEC, die kurz vor der Entscheidung über die Zulassung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs steht. Sie wird bis zum 10. Januar 2024 erwartet. Insider signalisieren, dass die Gespräche nach anfänglicher Zurückhaltung eine positive Richtung eingeschlagen haben. Diese Entwicklung deutet auf einen Wandel in der Haltung der SEC hin, die bisher eine vorsichtige Herangehensweise an Kryptowährungsinvestitionen vertrat. Dieser Wandel ist...

Diese Genehmigung könnte ein neues Kapitel für Investitionen in Kryptowährungen aufschlagen, indem sie direkte Investitionen in Bitcoin ermöglicht, anstatt die Kursentwicklung indirekt über Futures abzubilden.

Lockerung der Geldpolitik: Die Aussicht auf eine baldige Zinssenkung in den USA, dem Euroraum und Großbritannien trägt ebenfalls zum aktuellen Höhenflug von Bitcoin bei. Marktteilnehmer erwarten, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik in diesem Jahr allmählich lockern werden, was traditionell riskanteren Anlageklassen wie Kryptowährungen zugutekommt. Im Umfeld sinkender Zinsen verliert die Neuanlage in sichere Alternativen wie Staatsanleihen an Attraktivität, da sie weniger Rendite bieten.

Binance-Strafverfahren: Ein weiterer Faktor, der das Vertrauen der Anleger in die Kryptowährungsbranche stärken könnte, ist der Abschluss eines milliardenschweren Vergleichs im US-Strafverfahren gegen Binance. Das Gericht verhängte gegen die größte Kryptowährungsbörse sowie ihren ehemaligen Chef Changpeng Zhao empfindliche Strafen wegen Umgehung von Sanktionen und illegaler Aktivitäten.

Obwohl dies zunächst als negativer Vorfall erscheint, könnte die klare Resolution des Falls für Investoren ein Zeichen der Marktreife und der zunehmenden regulatorischen Klarheit sein. So führte auch die Einführung der Mica-Verordnung (Markets in Crypto-Assets) zu einer stärker regulierten Umgebung auf dem Kryptomarkt, was von Investoren positiv aufgenommen wurde. Diese Regulierung sorgt für mehr Schutz vor Betrug und Marktmanipulation und bietet somit eine stabilere Basis für langfristige Investitionen.

Im Schatten des Halvings: 2024 findet erneut ein Bitcoin-Halving statt. Das ist ein Ereignis, das alle vier Jahre stattfindet und bei dem die Belohnung für das Mining neuer Blöcke halbiert wird. Es könnte einen erheblichen Einfluss auf den Preis von Bitcoin haben.

Historisch gesehen hat das Halving oft zu einem Anstieg des Bitcoin-Preises geführt, da die verringerte Belohnung die Neuschöpfung von Bitcoins verlangsamt und dadurch das Angebot bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage reduziert. Auch hier ist unklar, wie viel bereits im aktuellen Bitcoin-Kurs eingepreist ist.

Bitcoin geht auf die Billionen-Marke zu

Die Kombination dieser Faktoren hat zu einem starken Anstieg des Bitcoin-Preises in den vergangenen Monaten geführt. Seit Mitte Oktober, als Spekulationen über die Zulassung des Spot-ETFs begannen, hat Bitcoin um etwa zwei Drittel zugelegt. Mit dem jüngsten Preisanstieg erreicht Bitcoin eine Marktkapitalisierung von etwa 870 Milliarden US-Dollar.

Während die kurzfristigen Aussichten für Bitcoin bullish erscheinen, bleibt der Markt jedoch volatil und für schnelle Wendungen anfällig. Anleger sollten daher stets eine vorsichtige Strategie verfolgen, die sowohl die Chancen als auch die inhärenten Risiken des Kryptomarktes berücksichtigt.