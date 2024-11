Der republikanische Kandidat Donald Trump erklärte sich zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl 2024 gegen die demokratische Herausforderin Kamala Harris. Das treibt nicht nur die breiten Aktienmärkte nach oben, sondern auch den Kurs der Kryptowährung Bitcoin. Dieser erreichte im Zuge der US-Wahl mit über 75.000 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Das entspricht einem Anstieg von mehr als 8 Prozent. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt damit bei mehr als 1,5 Billionen US-Dollar.

Auswirkungen auf den Gesamtmarkt

Der Kryptomarkt reagiert insgesamt positiv auf die sich abzeichnende Trump-Präsidentschaft. Auch andere Kryptowährungen verzeichnen deutliche Kursgewinne (Stand: 06. November 2024, 07.30 Uhr):

Dogecoin: +21,6 Prozent

Solana: +13,5 Prozent

Avalanche: +12,3 Prozent

Chainlink: +11,4 Prozent

Ethereum: +7,2 Prozent

Hintergründe

Trump hat sich im Wahlkampf als ausgesprochener Befürworter von Kryptowährungen positioniert. Bei einer Bitcoin-Konferenz in Nashville kündigte er an, die USA zur „Krypto-Hauptstadt des Planeten“ machen zu wollen. Der ehemalige Präsident akzeptierte bereits während seiner Kampagne Wahlkampfspenden in verschiedenen Kryptowährungen wie Ethereum, Dogecoin und Solana

Zudem versprach Trump, den aktuellen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler am ersten Tag seiner Amtszeit zu entlassen – eine Ankündigung, die in der Krypto-Community auf große Zustimmung stieß. Ob er diese Ankündigung nach seiner Inauguration im Januar umsetzt, wird sich zeigen.

Besonders Trumps Versprechen, eine nationale Bitcoin-Reserve einzurichten, sorgte in den vergangenen Monaten für Aufsehen unter Krypto-Investoren und befeuerte die Preis-Rally.

Bitcoin-Entwicklung im Jahr 2024

Das Jahr 2024 war für den Bitcoin bisher von starken Kursanstiegen geprägt. Beginnend bei etwa 42.000 US-Dollar im Januar verzeichnete die Kryptowährung bereits im ersten Quartal deutliche Zuwächse, angetrieben durch die Zulassung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA.

Das Bitcoin-Halving im April sorgte zunächst für eine Konsolidierungsphase im Bereich von 60.000 US-Dollar. Im Sommer folgte dann eine weitere Aufwärtsbewegung, die den Kurs erstmals über die 70.000-Dollar-Marke trieb. Besonders bemerkenswert war der Herbst: Nach einer kurzen Korrektur im September auf etwa 65.000 US-Dollar setzte im Zuge der US-Wahl eine neue Rallye ein, die den Bitcoin auf sein aktuelles Rekordhoch von 75.410 US-Dollar katapultierte.

Analysten prognostizieren für den Rest des Jahres weitere Kurssteigerungen mit einem möglichen Ziel von 87.000 bis 90.000 US-Dollar zum Jahresende. Andere Experten glauben, dass bereits zu viel Euphorie in den Kursen eingepreist ist.