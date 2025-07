Tobias Eckl sieht in den Kryptoplänen der Sparkassen eine weiterreichende Strategie

Aktualisiert am: 21. Juli 2025

Mit dem Beschluss des DSGV vom 30. Juni 2025 hat eine der stabilsten, aber gleichzeitig auch konservativsten Bankengruppen Europas einen wichtigen Schritt gewagt: Privatkunden der Sparkassen sollen künftig direkt über ihre Banking-App sicher und reguliert Bitcoin und Ether handeln können.

Die Sparkassen betonen: Das neue Angebot folgt keinem Krypto-Hype. Es wird nicht beworben, nicht beraten und nicht als Standardanlage empfohlen. Es richtet sich ausdrücklich an informierte Selbstentscheider. Aber: Wer ohnehin in Krypto investieren will, soll dies künftig im geschützten Rahmen seiner Hausbank tun können – statt über unregulierte Börsen.

Technisch und regulatorisch übernehmen nahestehende IT-Dienstleister und Partner der Sparkassen den Handel und die Verwahrung. Über die Sparkassen-App sollen Kunden unkompliziert Bitcoin und Ether kaufen oder verkaufen –ohne komplizierte Onboarding-Prozesse.

Neues digitales Ökosystem

Der Schritt der Sparkassen dürfte vor allem eine logische Reaktion auf die bereits frühere Öffnung vieler Volks- und Raiffeisenbanken gegenüber Krypto-Assets sein. Gleichzeitig dürfte er lediglich den Beginn einer umfassenderen Digitalstrategie markieren. Bitcoin und Ether dienen hier als Pilotprodukte. Der eigentliche strategische Wert liegt darin, dass die Sparkassen modulare Infrastruktur errichten – ein Fundament für tokenisierte Wertpapiere, digitale Fonds oder Micar-konforme Asset Tokens ab 2026.

Das Regelwerk steht bereits bereit: Die Micar-Verordnung und das deutsche eWpG ermöglichen künftig die Ausgabe elektronischer Wertpapiere. Durch diese neue Infrastruktur könnte die Hausbank morgen Bundesanleihen, Aktien oder Fondsanteile direkt aus dem Kernsystem digital anbieten.

Wenn heute bereits eine Million Menschen Bitcoin und Ether über ihre Hausbank nutzen, wächst damit mittelfristig der Markt auch für tokenisierte Wertpapiere.

Kryptowährungen sind der Türöffner – nicht das Ziel

Wir erleben eine digitale Wende im Kapitalmarkt: Tokenisierte Vermögenswerte bringen Effizienz, Echtzeit-Abwicklung und niedrigere Kosten – zusätzlich entsteht ein direkterer Zugang zu Kunden. Für Sparkassen und Volksbanken ist das die Chance, das eigene Institut zur digitalen Drehscheibe zu entwickeln – technisch robust, regulatorisch sicher, kundenzentriert.

Der Sparkassen-Einstieg in Bitcoin und Ether ist kein Selbstzweck, sondern der Startschuss einer weiterreichenden Digitalstrategie. Dabei ist Krypto nur der Wegbereiter – das Ziel sind tokenisierte Finanzprodukte im Rahmen eines neuen digitalen Kapitalmarktes.

Krypto öffnet Türen – die Zukunft liegt darin, was wir damit bauen.

Über den Autor:

Tobias Eckl ist Gründer und Chef des Beratungs- und IT-Unternehmens Gubbi, das sich auf Strategieberatung zu Tokenisierung und zum Vertrieb und Handel digitaler Assets im deutschen Finanzmarkt und der DACH-Region spezialisiert hat. Die Gubbi AG begleitet dabei insbesondere Banken, regulierte Institute und Emittenten.