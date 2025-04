Einfacher Marktzugang: Bitcoin-ETP von iShares

Im Jahr 2024 analysierte der People & Money-Bericht von BlackRock die wichtigsten Trends, die Investitionen in ganz Europa prägen. Die groß angelegte Studie befragte 36.730 Personen in 14 europäischen Märkten (3.084 in Deutschland), wobei sie auf den Ergebnissen der Vorgängerstudie von 2022 aufbaute.

Es zeigte sich: Es gibt 5,8 Millionen Krypto-Anleger in Deutschland, das sind 8 Prozent aller Erwachsenen und 22 Prozent aller Personen, die aktuell investieren. 1,2 Millionen Krypto-Anleger gibt es allein in Nordrhein-Westfalen, das sind 22 Prozent der deutschen Krypto-Anleger.

Für Anleger in Berlin ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Kryptowährungen besitzen, um 58 Prozent höher als im deutschen Durchschnitt (35 versus 22 Prozent).

Bei Personen aus der Altersgruppe zwischen 18 und 43 Jahren ist es 53 Prozent wahrscheinlicher, dass sie in Krypto investieren, verglichen mit den Über-35-Jährigen (29 versus 19 Prozent).

2,2 Millionen neue Krypto-Anleger in Deutschland seit 2022

Seit 2022 werden 2,2 Millionen neue Krypto-Anleger in Deutschland gezählt. Der Anteil an Anlegern, die in Krypto investieren ist in Bezug auf die Gesamtzahl aller Anleger auf 22 Prozent gestiegen. Damit steht Deutschland an der Spitze des europäischen Krypto-Booms.

Künftiger Zuwachs an Krypto-Anlegern

Die Studie zeigt, dass weitere 1,7 Millionen Erwachsene planen, in den nächsten zwölf Monaten erstmals in Kryptowährungen zu investieren. Dieser Anstieg würde eine Zunahme von 29 Prozent bedeuten und die Gesamtzahl der Krypto-Anleger in Deutschland auf 7,5 Millionen ansteigen lassen.

Was spricht dafür, mit iShares in Bitcoin zu investieren?

Einfacher Zugang: IB1T ermöglicht den Kauf & Verkauf von Bitcoin über einen vertrauten, liquiden ETP – ohne die Komplexität des direkten Handels.

IB1T ermöglicht den Kauf & Verkauf von Bitcoin über einen vertrauten, liquiden ETP – ohne die Komplexität des direkten Handels. Komfort & Sicherheit: IB1T übernimmt Verwahrung und Sicherheit für Anleger. ETP-Strukturen nutzen Skaleneffekte, die Kosten senken können. 1

IB1T übernimmt Verwahrung und Sicherheit für Anleger. ETP-Strukturen nutzen Skaleneffekte, die Kosten senken können. Robuste Technologie: IB1T wird vom größten Vermögensverwalter gemanagt und arbeitet mit Top-Dienstleistern wie Coinbase Prime, dem führenden Verwahrer digitaler Vermögenswerte, zusammen.2

1 Quelle: CoinGecko, Stand: 31. Dezember. 2024. Bitcoin führt, basierend auf einer Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden USD, was mehr als 50 % der gesamten Marktkapitalisierung aller Krypto-Assets ausmacht (ohne Stablecoins).

2 Quelle: BlackRock ist der weltweit grösste Vermögensverwalter nach verwaltetem Vermögen und managt 11,6 Billionen USD (Stand: 31. Dezember 2024). Coinbase Prime ist ein Full-Service-Prime-Broker von Coinbase, Inc., einer Tochtergesellschaft der iShares Bitcoin Trust ETF-Verwahrstelle mit einem verwahrten Vermögen von 273 Mrd. USD (Stand: 31. Dezember 2024).