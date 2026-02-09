Während Edelmetalle deutlich zulegen, bleibt Bitcoin zurück. Ein Kryptoexperte erklärt, warum die ersten Monate 2026 herausfordernd werden und wie es dann weitergeht.

Die jüngste Kursentwicklung von Bitcoin war für viele Anleger enttäuschend – insbesondere im Vergleich zu klassischen Absicherungsinstrumenten. Während Edelmetalle seit der geldpolitischen Wende der US-Notenbank im Sommer 2025 deutliche Zugewinne verzeichnen konnten, ist Bitcoin bislang zurückgeblieben. Diese Divergenz bedarf einer Erklärung, spricht jedoch weniger gegen die langfristige Rolle von Bitcoin als vielmehr für ein anspruchsvolles Marktumfeld in der ersten Hälfte des Jahres 2026.

Edelmetalle profitieren, Bitcoin hinkt hinterher

Seit dem Kurswechsel der Federal Reserve – begleitet von Zinssenkungen und einer insgesamt expansiveren Kommunikation – haben Gold, Silber und Platin deutlich zugelegt. Neben der Geldpolitik sorgten steigende geopolitische Spannungen, höhere Energiepreise sowie anhaltende Käufe durch Zentralbanken für zusätzlichen Rückenwind.

Bemerkenswert ist, dass sich zunehmend auch Investoren aus dem Krypto-Ökosystem an diesem Trend beteiligen. Auf Derivate-Plattformen handeln digitale Asset-Trader inzwischen aktiv Edelmetalle. Trotz dieser wachsenden Nachfrage nach realen Wertaufbewahrungsmitteln blieb Bitcoin bislang außen vor.

Zyklische Faktoren belasten kurzfristig

Zentraler Gegenwind kommt vonseiten der Kapitalflüsse. Seit Herbst 2025 haben größere Bitcoin-Investoren ihre Bestände um rund 29 Milliarden US-Dollar reduziert. Dieses Verhalten entspricht historischen Mustern in der mittleren Phase eines Halving-Zyklus, in der Distributionsphasen häufig über mehrere Monate anhalten.

Zwar akkumulieren kleinere Marktteilnehmer weiter, doch reicht diese Nachfrage bislang nicht aus, um das zusätzliche Angebot vollständig aufzunehmen. Gleichzeitig bleiben institutionelle Zuflüsse verhalten. Börsengehandelte Krypto-Produkte verzeichnen seit Jahresbeginn Nettoabflüsse, was auf eine insgesamt defensive Positionierung hindeutet. Wir erwarten, dass diese zyklischen Bewegungen – wie in der Vergangenheit – im Verlauf der Jahresmitte nachlassen.

Geldpolitik: weniger Rückenwind als erhofft

Zusätzlicher Druck kommt vom geldpolitischen Ausblick. Kevin Warsh wurde als neuer Vorsitzender der US-Notenbank nominiert. Zwar gilt er grundsätzlich als technologie- und kryptoaffin, seine Haltung zur Geldpolitik ist jedoch klar restriktiver. Erwartungen an einen stark dovishen Kurs oder rasche geldpolitische Stimuli haben sich daher vorerst zerschlagen.

Kurzfristig schmälert dies die Attraktivität von Risikoanlagen, einschließlich Bitcoin. An den grundlegenden strukturellen Rahmenbedingungen ändert dies jedoch wenig: Hohe öffentliche Schulden, fiskalische Dominanz und ein langfristig expansives geldpolitisches Umfeld bleiben bestehen.

Entkopplung von der globalen Liquidität

Eine weitere auffällige Entwicklung ist die zunehmende Entkopplung zwischen Bitcoin und dem Wachstum der globalen Geldmenge. Historisch folgten die Bitcoin-Preise der Ausweitung der globalen Liquidität mit hoher Korrelation. Derzeit hat sich jedoch eine deutliche Lücke geöffnet.

| Bildquelle: Coinshares

Entweder unterschätzt der Markt diesen Zusammenhang, oder es steht eine starke Kontraktion der globalen Liquidität bevor. Angesichts der aktuellen fiskal- und geldpolitischen Rahmenbedingungen erscheint Letzteres wenig wahrscheinlich. Vielmehr deutet die Divergenz auf eine relative Unterbewertung von Bitcoin im Vergleich zu den monetären Fundamentaldaten hin.

Geopolitik begünstigt klassische sichere Häfen

In Phasen akuter geopolitischer Unsicherheit tritt der hybride Charakter von Bitcoin zutage. Als Anlage, die sowohl Risiko- als auch Absicherungseigenschaften vereint, profitiert Bitcoin nicht immer unmittelbar von Krisenszenarien. Steigende Energiepreise und geopolitische Eskalationen begünstigen kurzfristig etablierte sichere Häfen wie Gold.

Historisch folgte Bitcoin jedoch häufig mit zeitlicher Verzögerung – insbesondere dann, wenn die geld- und fiskalpolitischen Konsequenzen geopolitischer Konflikte deutlicher sichtbar werden.

Regulierung: der Clarity Act als mittelfristiger Strukturfaktor

Auf der regulatorischen Ebene fehlen kurzfristig ebenfalls Impulse, mittel- bis langfristig zeichnet sich jedoch eine strukturell bedeutende Entwicklung ab. Im Mittelpunkt steht der Clarity Act, der bislang ernsthafteste Versuch, einen kohärenten Ordnungsrahmen für die Marktstruktur digitaler Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten zu schaffen.

Das Gesetz soll langjährige Unsicherheiten klären: welche Aufsichtsbehörde für welche Marktsegmente zuständig ist, welche Anforderungen für Handelsplattformen gelten und welche Offenlegungspflichten bei der Emission oder dem Handel von Token greifen. Kern des ursprünglichen Entwurfs ist eine klarere Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der Börsenaufsicht SEC und der Rohstoffaufsicht CFTC, speziell mit Blick auf sogenannte digitale Rohstoffe.

Zwar hat der Clarity Act das Repräsentantenhaus Mitte 2025 passiert, im Senat stockt der Fortschritt jedoch. Der Gesetzentwurf wurde inhaltlich deutlich ausgeweitet und umfasst inzwischen auch umstrittene Themen wie Renditen auf Stablecoins, die Tokenisierung traditioneller Vermögenswerte und die regulatorische Behandlung dezentraler Finanzanwendungen. Diese konkurrierenden Interessen haben zuletzt zu Verzögerungen im Gesetzgebungsprozess geführt.

Kurzfristig belastet dies die Marktstimmung. Mittel- bis langfristig bleibt der politische Wille zur Schaffung eines klaren Marktstrukturrahmens jedoch bestehen. Für Blockchain-Plattformen jenseits von Bitcoin – etwa Ethereum oder Solana – wäre regulatorische Klarheit besonders bedeutsam. Eine eindeutige Token-Klassifizierung, klar definierte Zulassungswege für Handelsplätze und verbindliche Offenlegungsstandards könnten den Zugang für institutionelle Investoren deutlich erleichtern, insbesondere in Bereichen wie Tokenisierung, Smart-Contract-Anwendungen und Infrastruktur.

Vor diesem Hintergrund dürfte regulatorische Klarheit – selbst wenn sie restriktiver ausfällt, als es sich manche Marktteilnehmer wünschen – langfristig eher Orientierung bieten als abschrecken.

Herausfordernde Monate, konstruktiver Ausblick

Insgesamt sprechen die vorliegenden Faktoren für ein volatiles, seitwärts tendierendes Marktumfeld in den kommenden Monaten. Die erste Hälfte des Jahres 2026 dürfte für Bitcoin anspruchsvoll bleiben, größere Kurssprünge erscheinen kurzfristig unwahrscheinlich.

Der mittelfristige Ausblick bleibt jedoch konstruktiv. Die monetären Rahmenbedingungen sind weiterhin unterstützend, strukturell hohe Schuldenstände bestehen fort, der zyklische Verkaufsdruck dürfte im Jahresverlauf nachlassen, und historische Liquiditätsbeziehungen deuten auf erhebliches Aufholpotenzial hin.

Aus dieser Perspektive erscheint Bitcoin derzeit weniger als kurzfristiger Momentum-Trade, sondern vielmehr als strategische Positionierung für Anleger mit längerem Anlagehorizont.