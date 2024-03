Jahrelang hatte ein australischer Geschäftsmann von sich behauptet, der legendäre Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto zu sein. Ein Gericht, das den Fall auf Betreiben mehrerer Kryptounternehmen untersucht hat, kam nun zu dem Schluss: Das kann nicht sein.

Bitcoin war 2008 als eine Open-Source-Software eingeführt worden: Der Code war öffentlich ins Internet gestellt worden. Sein Erfinder gab sich das Pseudonym Satoshi Nakamoto. Wer die Software geschrieben und veröffentlicht hat, ist bis heute nicht bekannt.

Furore machte allerdings der Australier Craig Wright, der 2015 mit der Behauptung an die Öffentlichkeit trat, hinter dem Pseudonym des legendäre Bitcoin-Erfinders zu stecken. Die Beweise dafür erschienen zunächst schlüssig: Gegenüber britischen Medien konnte Wright offenbar nachweisen, im Besitz kryptografischer Schlüssel zu sein, die sich technisch dem Bitcoin-Urheber zuordnen ließen. Er sei der Haupt-Akteur bei der Erfindung von Bitcoin gewesen, behauptete Wright damals. Allerdings sei ihm weder an Ruhm noch an Geld gelegen.

Klagen gegen Kryptofirmen angestrengt

Das hinderte den vermeintlichen Bitcoin-Erfinder jedoch nicht daran, die internationale Kryptobranche mit Klagen zu überziehen, es ging unter anderem um vermeintliche Urheberrechtsverletzungen.

Wrights aggressives Auftreten behindere die Weiterentwicklung der Kryptotechnologie, warf ihm die Cryptocurrency Open Patent Alliance, kurz COPA, vor. Der Interessenverband der Krypto-Industrie, an dem so namhafte Akteure wie Meta und die Börsen Coinbase und Kraken teilhaben, strengte ein Gerichtsverfahren gegen Wright an.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Anfang Februar 2024 startete nun der Prozess vor dem Londoner High Court. Nach rund fünf Wochen kam Richter James Mellor laut einem Bericht der BBC bereits zu dem Schluss: Die Geschichte, die Wright der Öffentlichkeit im Allgemeinen und der Kryptobranche im Besonderen aufgetischt hat, kann nicht stimmen. Wright habe weder das ursprüngliche Bitcoin-Whitepaper geschrieben, noch sei er die Person oder Gruppe, die in den Bitcoin-Anfängen als Satoshi Nakamoto handelte. Ebenfalls habe er nicht den Bitcoin erfunden.

Seine Einschätzung tätigte Mellor vorerst mündlich, das Urteil in schriftlicher Form soll folgen. Das Gericht habe gleichzeitig auch zwei Prozesse gestoppt, die Wright zuvor gegen Coinbase und das Unternehmen Block des Twitter-Gründers Jack Dorsey angestrengt hatte.

Mit dem Urteil dürfte der Kryptobranche nun ein Stein vom Herzen fallen. Gleichzeitig bedeutet es aber auch: Die Suche nach dem legendären Bitcoin-Erfinder geht weiter.