In einem Rechtsstreit zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und Grayscale Investments hat sich ein US-Gericht auf die Seite der Kryptobranche gestellt. Damit bekam der Vermögensverwalter grünes Licht für seinen Bitcoin-ETF. Die Entscheidung sorgte für ein Krypto-Hoch.

Ein Hoch für Krypto Bitcoin-ETF: US-Gericht gibt grünes Licht – und sorgt für Kursanstieg

Bitcoin-Logo auf einem Smartphone, daneben Kursverläufe: Ein US-Gericht stellte sich auf die Seite der Kryptobranche.

Ein Hoch für Krypto: Der Vermögensverwalter Grayscale Investments darf den ersten Bitcoin-ETF an die Börse bringen. Das entschied ein Berufungsgericht in den Vereinigten Staaten. Zuvor hatte die US-Börsenaufsicht SEC dieses Vorhaben untersagt. Grayscale hatte daraufhin einen Prozess angestrebt.

„Mit dem Urteil steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die SEC die Kryptoprodukte anderer Vermögensverwalter zum Handel an der Börse zulassen wird“, kommentiert Ulrich Stephan, Chefanlagestratege von der Deutschen Bank die Ereignisse. Damit dürften sich auch andere große Asset Manager, wie Blackrock freuen, die bereits seit längerem Bitcoin-ETFs auflegen möchten.

Der Hintergrund für den Rechtsstreit: Erst vor einigen Wochen entschied Gary Gensler Kryptowährungen in den USA künftig stärker zu regulieren – in diesem Zusammenhang ging der SEC-Chef gegen die Kryptobörsen Binance und Coinbase vor. Denn Gensler zufolge seien Kryptowährungen wie Wertpapiere zu behandeln und fielen damit unter die Aufsicht der Börsenaufsicht. Einige Stimmen aus der Kryptobranche hatten deswegen das Aus der Industrie in den USA befürchtet.

„Zwar existieren schon Krypto-ETFs, allerdings bauen diese ausschließlich auf Termingeschäften. Die Einführung eines ETF, der auf der Kryptowährung selbst basiert, gilt als Meilenstein“, so Stephan weiter. Damit bestehe für Kleinanleger und institutionellen Investoren die Möglichkeit, unkompliziert Bitcoins zu erwerben. „Dennoch garantiert die Gerichtsentscheidung noch keine Börsennotierung des Grayscale-Fonds“, betont Stephan.

Kursentwicklung des Bitcoins. © Deutsche Bank

Nichtsdestotrotz sorgte das Urteil für einen Aufwind in der Branche. Der Bitcoin stieg zwischenzeitlich um fast 7 Prozent, nachdem er seit Ende Juni abwärts tendiert hatte. Auch die Aktie der Kryptobörse Coinbase legte um knapp 20 Prozent zu.

In Europa ist man mit der Regulierung von Kryptowährungen und Kryptoassets schon weiter, was einige Marktakteure als Wettbewerbsvorteil einstufen.