Lange wurde in der Branche auf die Genehmigung der Bitcoin-ETFs gewartet – und der Start ist geglückt: Aktuellen Zahlen des US-Portals „Bloomberg“ zufolge wurden am ersten Handelstag Anteile im Wert von 4,6 Milliarden US-Dollar zwischen den fast einem Dutzend Bitcoin-Spot-ETFs gehandelt.



Heraus ragte der Grayscale Bitcoin Trust, ein seit dem Jahr 2013 bestehendes Vehikel, der nach der SEC-Entscheidung in einen ETF umgewandelt wurde. Dieser verzeichnete allein ein Handelsvolumen von etwa 2,3 Milliarden Dollar, wie Daten von „Bloomberg“ zeigen. Ebenso bemerkenswert war die Performance des iShares Bitcoin Trust von Blackrock mit einem Handelsvolumen von über 1 Milliarde Dollar.



Start der Bitcoin-ETFs „durchweg beeindruckend“ Es ist allerdings schwer, die Handelsaktivitäten am Donnerstag mit einem anderen Tag in der Geschichte der ETFs zu vergleichen. Denn üblicherweise startet an einem Tag nur ein einzelner Fonds, der in eine neue Art von Vermögenswerten investiert, mit...