Ranking Bitcoin, Ethereum und Co.: Das sind die 10 größten Kryptowährungen

Kryptowährungen, allen voran Bitcoin, haben den Weg aus der Nische in den breiten Kapitalmarkt gefunden. Wir stellen die zehn größten Kryptowährungen vor.

Nach Marktkapitalisierung Das sind die 10 größten Kryptowährungen

Alle Kryptowährungen haben am 27. November 2025 insgesamt einen Marktwert in Höhe von 3,1 Billionen US-Dollar.

Die Partystimmung hat sich seit dem Sommer etwas eingetrübt: Im November sackte Bitcoin zeitweise unter die Marke von 85.000 US-Dollar ab. Ein deutlicher Verlust im Vergleich zum Allzeithoch im Oktober, als der Wert mehr als 126.000 US-Dollar betrug. Auch andere Kryptowährungen waren vom Kurseinbruch betroffen.

Die Gründe für den Rücksetzer waren vielfältig: ungewöhnlich geringe Spot-Liquidität, hohe ETF-Abflüsse, Depression im Tech-Sektor und neue Zweifel an einer Zinssenkung der Fed im Dezember.

Doch im Vergleich zum letzten Krypto-Winter 2022 ist die strukturelle Basis völlig anders: Der Markt ist mittlerweile institutionell verankert: So nutzen immer mehr börsennotierte Unternehmen Bitcoin als strategische Bilanzposition. Und auch einige Staaten halten größere Reserven.

Doch neben Bitcoin gibt es noch zahlreiche anderen Kryptowährungen – zu unterschiedlichen Zwecken.

In unserer Bilderstrecke werfen wir einen Blick darauf, welche zehn Kryptowährungen derzeit die höchste Marktkapitalisierung haben und erklären außerdem, was sich dahinter verbirgt.

Die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes liegt bei 3,1 Billionen US-Dollar. Diese wird berechnet, indem der Preis eines Tokens mit dessen zirkulierendem Angebot multipliziert wird.

Alle Daten stammen von einer Abfrage bei Coinmarketcap am 27. November 2025, 10 Uhr.

Platz 10: Cardano 1 / 10 Collage mit Cardano-Logo: Ethereum-Mitbegründer Charles Hoskinson hat die Kryptowährung Cardano ins Leben gerufen. Bildquelle: Barbara Bocks, Collage mit Canva