Einer der großen Gewinner der US-Wahlen Anfang November war Bitcoin. In wenigen Tagen legte die von vielen als digitales Gold bezeichnete Anlageklasse eine bemerkenswerte Rallye hin und stieg von rund 70.000 US-Dollar auf in der Spitze deutlich über 90.000 US-Dollar. Schließlich hatten Donald Trump und viele weitere republikanische Kandidaten sich im Wahlkampf wiederholt positiv zu Kryptowährungen geäußert – im Gegensatz zur demokratischen Kandidatin Kamala Harris. Damit endet das Jahr für Kryptowährungen so positiv, wie es begonnen hatte.

Die Strategic Bitcoin Reserve Bill – ein Blick in die Zukunft

Angesichts der jüngsten Entwicklungen und der Pro-Bitcoin-Haltung der neuen Trump-Regierung könnte die Verabschiedung des Strategic Bitcoin Reserve Bill deutlich an Fahrt gewinnen. Diese Gesetzesinitiative, die darauf abzielt, Bitcoin als Teil der strategischen Reserven der USA zu etablieren, wird als ein Schritt in Richtung finanzieller Unabhängigkeit und Inflationsschutz gesehen. Der Erwerb von Bitcoin durch staatliche Institutionen könnte die Position der USA als Vorreiter im Bereich der digitalen Vermögenswerte weiter stärken und den US-Dollar langfristig absichern.

Sollte dieses Gesetz tatsächlich umgesetzt werden, könnte es als Katalysator für eine neue Ära der staatlichen Finanzpolitik dienen, in der digitale Vermögenswerte eine zentrale Rolle spielen. Darüber hinaus könnten andere Länder diesem Beispiel folgen, um ihre eigenen Finanzreserven zu diversifizieren. Die Einführung einer strategischen Bitcoin-Reserve würde nicht nur die wirtschaftliche Resilienz der USA erhöhen, sondern auch das Vertrauen in die globale Bedeutung von Bitcoin als Wertspeicher und Absicherung gegen finanzielle Unsicherheiten weiter festigen.

Ein wesentlicher Bestandteil des Strategic Bitcoin Reserve Bill ist eine Ankaufsstrategie, die darauf abzielt, die staatlichen Bitcoin-Bestände kontinuierlich auszubauen, ohne dabei den Markt zu stark zu beeinflussen. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die USA ihre Käufe gestaffelt und über einen längeren Zeitraum hinweg tätigen, um die Marktvolatilität möglichst gering zu halten. Insbesondere sollen Käufe bevorzugt in Marktkorrekturen erfolgen, wenn die Preise vorübergehend niedriger sind. Damit soll sichergestellt werden, dass die USA zu günstigen Konditionen einsteigen und den maximalen langfristigen Nutzen aus ihren Investitionen ziehen.

Finanziert sollen die Ankäufe durch eine Umschichtung bestehender Reserven und nicht durch die Aufnahme neuer Schulden. Ziel ist es, die Staatsfinanzen nicht zusätzlich zu belasten, sondern vorhandene Mittel effizienter zu nutzen. Die schrittweise Aufstockung der Bitcoin-Reserven soll es den USA ermöglichen, eine strategische Position im Bereich digitaler Vermögenswerte aufzubauen, während gleichzeitig Flexibilität bewahrt wird, um auf mögliche Markt- und Regulierungsänderungen reagieren zu können.

Hinsichtlich der Umsetzung des Gesetzesentwurfs sind freilich noch viele Fragen offen, doch der Umstand, dass mit der eindeutigen Wahl von Trump und der republikanischen Mehrheit in beiden Kammern die Wahrscheinlichkeit der Verabschiedung dieses Entwurfs deutlich gestiegen ist, wird nun langsam von einer breiteren Anzahl von Marktteilnehmern erfasst. Während sich Investoren und Institutionen zunächst zurückhaltend zeigten, beginnt sich allmählich die Erkenntnis durchzusetzen, dass die USA unter der neuen Regierung möglicherweise einen bedeutenden Schritt in Richtung einer strategischen Nutzung von Bitcoin machen könnten.

Bitcoin-ETFs und Rechtssicherheit als Game-Changer

Bereits zu Jahresbeginn hatte die US-Wertpapieraufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) mehr als zehn Jahre, nachdem die Winklevoss-Zwillinge erstmals einen Antrag auf Zulassung gestellt hatten, zwölf Bitcoin-ETFs genehmigt. Diese Entwicklung wird von etlichen Marktteilnehmern als Ritterschlag für Bitcoin angesehen. Die wichtigsten Auswirkungen dieser Zulassung sind:

1. Regulatorische Klarheit und Rechtssicherheit: Bitcoin wurde als Rohstoff klassifiziert. Damit fällt Bitcoin unter die Aufsicht der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und wird anders reguliert als alle anderen Kryptowährungen, die möglicherweise als Wertpapiere unter der Aufsicht der SEC verbleiben. Die Eigenschaft von Bitcoin als digitales Gold wurde durch die Entscheidung der Aufsichtsbehörde bestätigt. Zumindest für die USA ist somit das Damoklesschwert eines Bitcoin-Verbots endgültig vom Tisch. Diese Rechtssicherheit ist insbesondere für institutionelle Investoren ein Game-Changer.

2. Marktakzeptanz und Investoreninteresse: Die Einführung von Bitcoin-ETFs verstärkt die Akzeptanz von Bitcoin als legitime Anlageklasse. Die Bitcoin-ETFs ermöglichen eine deutlich vereinfachte Integration von Bitcoin in die bestehende Handels-, Verwahrungs- und Reporting-Infrastruktur von Vermögensverwaltern.

Bereits wenige Monate nach der Zulassung von Bitcoin-ETFs ist es evident, dass das Ereignis zu einer erhöhten Nachfrage und somit zu einer Preissteigerung von Bitcoin geführt hat.

3. Mögliche Auswirkung auf die Volatilität und Drawdowns: Dass Spot-ETFs ein mächtiges Eingangstor für Finanzinvestoren sind, wurde von Bitcoin-Enthusiasten im Zuge der Zulassungs-Euphorie oftmals betont. Unter den richtigen Bedingungen wie etwa einem sich lockernden geldpolitischen Umfeld oder im Rahmen des Halvingzyklus kann eine Investitionswelle spürbare Kursgewinne bewirken.

Allerdings sollte man beachten, dass dieses offene Tor auch rasche Abflüsse ermöglicht. Je höher die von den ETFs gehaltenen Bitcoin-Bestände sind, desto größer ist der potenzielle Verkaufsdruck, der von den ETFs im Falle einer Verkaufswelle ausgehen kann, da ETF-Halter mitunter taktischer agieren als typische Bitcoiner.

Wir gehen daher nicht zwangsläufig davon aus, dass die ETFs die Volatilität von Bitcoin mittelfristig verringern. Womöglich passiert sogar das Gegenteil. Sollten die ETFs in mittlerer Zukunft substanzielle Bitcoin-Bestände halten, wäre ein plötzlicher Abverkauf von Finanzinvestoren, beispielsweise aufgrund einer Liquiditätskrise, mitunter der Auslöser für einen massiven Drawdown. Bitcoin wird von daher wohl weiterhin hoch volatil bleiben, was aus unserer Sicht in der Praxis weiterhin für den von uns vertretenen Multi-Asset-Ansatz in Kombination mit Edelmetallen spricht.

4. Dezentralisierungsaspekte: Betont werden sollte, dass das zugrunde liegende Bitcoin-Protokoll beziehungsweise dessen dezentrale Struktur nicht von den ETFs beeinträchtigt wird. Im Zentrum dieser Dezentralisierung steht nicht nur der Proof-of-Work-Konsensmechanismus (PoW), sondern auch das Netzwerk der Nodes.

5. Liquidität und Markttiefe: Nach der Einführung der Bitcoin-ETFs und den damit verbundenen Entwicklungen an der Chicago Mercantile Exchange (CME) sowie in den Handelsvolumina der ETFs selbst zeigte sich eine deutliche Marktreaktion. Die gesamten Derivatehandelsvolumina an der CME stiegen bereits im Januar um 35 Prozent auf 94,9 Milliarden US-Dollar, was den höchsten Stand seit Oktober 2021 markiert. Nur Minuten nach Börsenöffnung waren bereits rund 1,6 Milliarden US-Dollar in die neuen Bitcoin-Spot-ETFs geflossen, was die hohe Anfangsnachfrage nach diesen Produkten unterstreicht.

Das Halving und das Erreichen der absoluten Knappheit

Aktuell sind bereits knapp 95 Prozent der insgesamt jemals verfügbaren 21 Millionen Bitcoins geschürft worden. 2033 werden bereits 99 Prozent geschürft sein. In nur acht Jahren wird Bitcoin somit in die Ära absoluter Knappheit eingetreten sein. Diese Knappheit könnte die Wahrnehmung von Bitcoin als Wertspeicher weiter verfestigen und möglicherweise zu einer Neubewertung führen. Besonders eindrücklich wird die absolute Knappheit von Bitcoin relativ zur Knappheit von Gold in der langfristigen Betrachtung.

Für Investoren bedeutet das nur mehr marginale Wachstum der neu geschürften Bitcoins eine Veränderung in der Investitionsdynamik. Das Näherrücken des Zeitalters der absoluten Knappheit bei Bitcoin könnte sich auf die zukünftige Entwicklung des Bitcoin-Marktes, insbesondere hinsichtlich des Einflusses der Halving-Zyklen, spürbar auswirken. Bislang folgte der Bitcoin-Preis einem erkennbaren Muster, das stark von den Halvings beeinflusst wurde. Der Bitcoin-Kurs erlebte in den ersten 350 bis 500 Handelstagen nach dem Halving jeweils starke Anstiege.

Der bisherige Vier-Jahres-Zyklus von Bitcoin wirkte sich performancetechnisch so aus, dass auf drei Kalenderjahre mit positiven Erträgen ein Jahr mit negativen Erträgen folgte. Dieses Muster ist naheliegenderweise eng mit den Erwartungen und Spekulationen rund um die Halvings verknüpft. Wenn jedoch die Halvings die Wachstumsrate von Bitcoin abnehmend beeinflussen, könnten auch die damit verbundenen Zyklen an Bedeutung verlieren.

Fazit

Angesichts der vielen Änderungen, die sich in den vergangenen zwölf Monaten im Bereich der Kryptowährungen im Allgemeinen und von Bitcoin im Besonderen ergeben haben, ist eine grundlegende Veränderung des Playbooks für Bitcoin zu konstatieren, ähnlich wie sich das Playbook für Gold grundlegend geändert hat. Die wesentlichen Änderungen des neuen Playbooks für Bitcoin sind die folgenden:

Politische Unterstützung durch die Trump-Administration

Strategische Bitcoin-Reserve der USA

ETF-Zulassung durch die SEC

Halving und zunehmende Knappheit

Geopolitischer Wettbewerb und finanzielle Souveränität

Diese Entwicklungen legen nahe, dass Bitcoin auf dem Weg ist, sich von einem spekulativen Asset zu einem integralen Bestandteil der globalen Finanzlandschaft zu entwickeln.