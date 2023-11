Krypto Bitcoin Halving: Was das Ereignis für Investoren bedeutet und worauf zu achten ist

Das Bitcoin Halving ist ein wiederkehrendes Ereignis, das alle vier Jahre auftritt, 2024 das nächste Mal stattfindet und die Belohnung für das Erschaffen (Minen) eines Bitcoin-Blocks halbiert. Diese Reduzierung hat nicht nur direkte Auswirkungen auf die Inflationsrate von Bitcoin, sondern beeinflusst auch das Marktverhalten sowohl von privaten als auch institutionellen Anlegern. Die Taktiken und Strategien, die diese beiden Gruppen anwenden, können den Kryptowährungsmarkt signifikant beeinflussen.

Was ist das Bitcoin Halving?

Um das Bitcoin Halving zu verstehen ist es wichtig, grundlegende Konzepte zu begreifen und einen Blick auf die Historie der bisherigen Halving zu werfen, gerade mit Blick auf das bevorstehende Halving 2024.

Beim Bitcoin Halving wird die Belohnung für das Mining eines neuen Blocks der Bitcoin-Blockchain halbiert. Ursprünglich betrug die Belohnung 50 Bitcoin pro Block. Durch das Halving wird diese Belohnung alle 210.000 Blöcke, etwa alle vier Jahre, reduziert. Die Halbierung sorgt dafür, dass die Gesamtmenge der Bitcoin, die jemals existieren wird, auf 21 Millionen begrenzt ist – Stichwort Deflation.

Das erste Bitcoin Halving fand im Jahr 2012 statt, bei dem die Blockbelohnung von 50 auf 25 Bitcoin gesenkt wurde. Weitere Halvings erfolgten in den Jahren 2016 und 2020, wobei die Belohnung jeweils halbiert wurde. Beim bevorstehenden Halving 2024 wird die Belohnung erneut halbiert

Erhöhte Volatilität durch Halving



Das Bitcoin Halving ist nicht nur ein technischer Prozess, sondern hat auch direkte Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt. Es beeinflusst den Preis von Bitcoin sowie die Marktvolatilität.



Das Halving verringert die Miner-Belohnung und damit auch die Menge an neu generierten Bitcoins. Dies hat meistens einen Preisanstieg zur Folge, der sowohl durch Spekulation als auch durch echte Angebotsverknappung angetrieben wird. Historische Daten zeigen Preisanstiege vor und nach Halving-Events. Allerdings spielen auch externe Faktoren wie Regulierungen, makroökonomische Trends und technologische Entwicklungen eine Rolle im Preisgeschehen. Daher sollte das Halving als ein wichtiger, jedoch nicht isolierter Faktor für die Preisentwicklung betrachtet werden.

Rund um das Halving kann es zu erhöhter Marktvolatilität kommen. Anleger und Trader versuchen oft, die Auswirkungen des Events zu antizipieren, was zu Preisfluktuationen führen kann. Besonders in den Wochen vor und nach dem Halving ist die Volatilität oft erhöht.

So gehen private Anleger vor



Das Verhalten von privaten Anlegern variiert stark und ist oft von individuellen Strategien und Risikobereitschaft geprägt. Dennoch gibt es einige allgemeine Muster und Strategien, die besonders im Kontext eines Bitcoin Halvings auftreten.



In der Regel neigen private Anleger dazu, in der Nähe eines Halving-Events mehr zu spekulieren. Viele kaufen im Vorfeld, in der Erwartung, dass der Preis steigen wird. Andere setzen auf den Verkauf kurz vor oder nach dem Halving, um von der erhöhten Volatilität zu profitieren. Das „Hodling“, also das langfristige Halten von Bitcoin, ist ebenfalls eine populäre Strategie.

Daten aus vergangenen Halvings zeigen, dass die Aktivität von privaten Anlegern in der Regel zunimmt. Beispielsweise hat das Halving von 2020 eine Steigerung der Handelsvolumina und eine erhöhte Google-Suchaktivität für den Begriff „Bitcoin Halving“ ausgelöst. Diese Trends deuten auf ein erhöhtes Interesse und Engagement von privaten Anlegern hin.

So verhalten sich institutionelle Anleger



Im Gegensatz zu privaten Anlegern haben institutionelle Investoren oft andere Prioritäten und Strategien, insbesondere im Kontext des Bitcoin Halvings. Diese Gruppe umfasst Hedgefonds, Pensionskassen und andere große Finanzakteure.



Institutionelle Anleger neigen dazu, langfristigere Strategien zu verfolgen. Sie halten ihre Positionen oft über mehrere Halving-Zyklen hinweg und sind weniger anfällig für kurzfristige Volatilität. Einige nutzen das Halving als Gelegenheit, ihre Positionen aufzustocken, vornehmlich wenn sie davon ausgehen, dass der langfristige Wert von Bitcoin steigen wird.

Die Entscheidungen von institutionellen Anlegern können einen erheblichen Einfluss auf den Markt haben, da sie in der Regel größere Mengen an Bitcoin halten oder handeln. Ihre Strategien können somit das Marktvolumen und den Preis beeinflussen. Bei einem Halving können institutionelle Investoren als stabilisierende Kraft wirken, wenn sie ihre Positionen halten oder sogar erhöhen.

Diesen Einfluss nehmen private und institutionelle Investoren auf den Bitcoin



Sowohl private als auch institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem von Bitcoin, aber ihre Strategien und Auswirkungen können stark variieren.

Während private Anleger eher kurzfristige Gewinne suchen und anfälliger für Marktschwankungen sind, fokussieren sich institutionelle Anleger oft auf den langfristigen Wert von Bitcoin. Die Diversität der Strategien innerhalb der beiden Gruppen ist hoch, aber institutionelle Anleger neigen dazu, den Markt durch ihre größeren Investments stärker zu beeinflussen.

Das Verhalten der beiden Anlegergruppen hat unterschiedliche Auswirkungen auf die Marktstabilität:



Private Anleger können durch ihre schnellen Reaktionen auf Marktereignisse zu erhöhter Volatilität beitragen.

Institutionelle Anleger hingegen können als stabilisierende Kraft wirken, insbesondere wenn sie langfristige Investitionsstrategien verfolgen.

Tipps für private und institutionelle Anleger

Für Anleger, ob privat oder institutionell, bietet das Bitcoin Halving eine spannende Gelegenheit. Eine bewährte Strategie, welche im Zuge der letzten Halvings funktioniert hat, besteht darin, Bitcoin vor dem Halving zu erwerben, da historische Daten auf Preisanstiege nach solchen Ereignissen hinweisen. Das Halving führt zu einem Angebotsschock (Supply Shock), da die Belohnung für das Minen halbiert wird, während die Nachfrage tendenziell steigt. Dies kann zu Preisanstiegen führen, weshalb ein Kauf vor dem Halving in Erwägung gezogen werden sollte.

Institutionelle Anleger sollten das Halving auch als Zeitpunkt für eine Portfolio-Anpassung in Betracht ziehen. Dies könnte das Aufstocken bestehender Positionen beinhalten, besonders wenn sie von langfristigem Wachstumspotenzial überzeugt sind. Das Verständnis des Halvings als einen möglichen Supply Shock ist entscheidend, wie bereits angedeutet. Ein plötzlicher Rückgang der neu geschaffenen Bitcoins kann zu erheblicher Volatilität führen. Daher ist eine gründliche Marktanalyse und Risikomanagement-Strategie von großer Bedeutung.

Unabhängig von der Anlegergruppe ist eine klare Risikotoleranz und Risikomanagement-Strategie entscheidend. Daher sollten Anleger fundierte Entscheidungen auf Basis ihrer individuellen Anlageziele treffen und aktuelle Entwicklungen im Auge behalten, die den Kryptomarkt beeinflussen können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, das Halving bietet Chancen für Kursgewinne, bringt aber auch Risiken wie erhöhte Volatilität mit sich. Während einige Anleger das Event als Investitionsmöglichkeit sehen, ist es wichtig, die damit verbundenen Risiken zu verstehen und eine gut überlegte Strategie zu haben. Das Jahr 2024 wird auf jeden Fall sehr spannend für Bitcoin- und Kryptoinvestoren.

Über den Autor:

Daniel Wenz ist Mitgründer von Bitcoin2Go. Bevor es das Unternehmen gründete, arbeitete er bereits während seines Studiums an dem Aufbau eines Startups für Intelligent-Business-Software.