Bitcoin-Halving 2020 Anleger hoffen auf kräftigen Kursanstieg

Im Frühjahr 2020 halbieren sich die Mining Rewards in der Bitcoin-Blockchain. Was schlecht für die Miner ist, könnte gut für den Markt sein – zumindest erhoffen sich das einige Anleger, die an einen erneuten Kursanstieg des Bitcoins glauben.