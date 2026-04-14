Bitcoin ist längst keine Randerscheinung mehr. 21Shares-Analyst Darius Moukhtarzade erklärt, warum die Kryptowährung für institutionelle Portfolios unverzichtbar werden könnte.

Seit seiner Etablierung vor 17 Jahren ging Bitcoin einen langen Weg, und die Frage ist längst nicht mehr, ob er überhaupt eine Rolle im globalen Finanzsystem spielen darf – sondern welche. Die Frage stellt sich allein aufgrund des Stellenwerts dieser Branche auch für das institutionelle Finanzwesen, also die Welt der professionellen Investoren aus Staaten, Versicherungen, Pensionskassen oder Investment- und Kapitalanlagegesellschaften.

Ein Hedge gegen die Entwertung per Dekret

Bitcoin wurde 2009 als direkte Antwort auf die erste Quantitative-Easing-Runde (QE) der US-Zentralbank Federal Reserve geboren. Damals versprach der damalige Fed-Vorsitzende Ben Bernanke, dass diese außerordentlichen Maßnahmen temporär seien. Spulen wir vor ins Jahr 2026: Die im heutigen Maße aufgeblähten Bilanzsummen der Zentralbanken sind keine temporären Erscheinungen geblieben, sondern wurden zu chronischen Symptomen eines überschuldeten Systems.

Im Gegensatz zu Fiat-Währungen ist Bitcoins Angebotswachstum mathematisch fixiert. Diese Immunität gegenüber der Geldmengenexpansion macht ihn zu einem attraktiven Vehikel in einem Umfeld, in dem die Fiskalpolitik der Industrienationen zunehmend auf finanzielle Repression angewiesen ist. Wir beobachten hier eine Dualität der Exposition: Bitcoin korreliert in stabilen Phasen positiv mit dem Technologiesektor (ein Risk-On-Asset), fungiert aber in Krisenzeiten als Safe Haven.

Das Experiment der Silicon Valley Bank

Warum ist das Gegenparteirisiko (Counterparty Risk) plötzlich wieder in aller Munde?

Die Bankenkrise von 2023, die den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Schweizer Credit Suisse sah, kann hier als ein Wendepunkt gesehen werden. In jener Woche, als die Angst vor systemischer Instabilität umging, entkoppelte sich Bitcoin von den klassischen Aktienmärkten und legte gleichzeitig um 30 Prozent zu.

Das zeigt: Bitcoin ist niemandes Verbindlichkeit. Er ist ein dezentrales, erlaubnisfreies Netzwerk, das auch dann funktioniert, wenn das Vertrauen in die traditionellen Intermediäre erodiert. Für Institutionen, die ihre Portfolios gegen Black-Swan-Events absichern müssen, bietet Bitcoin somit eine Absicherung gegen systemisches Versagen.

Das „Decoupling“ auf einen Blick: Die Korrelation zwischen Bitcoin und dem iShares U.S. Financials ETF nach dem Bankencrash von 2023. | Bildquelle: Bloomberg

Die Magie des Volatility Harvesting

Eines der hartnäckigsten Vorurteile gegenüber Bitcoin ist seine Volatilität. Doch für den professionellen Portfoliomanager ist Volatilität kein Fehler, sondern ein Feature – sofern man sie durch systematisches Rebalancing zu nutzen weiß.

Gerade mit Blick auf die Interessen dieser professionellen Anleger wurde hierzu für einen Backtest ein klassisches 60/40-Portfolio (Aktien/Anleihen) mit einer 3-prozentigen Bitcoin-Allokation ergänzt. Die Ergebnisse über einen Fünfjahreszeitraum sind aufschlussreich.

Ein statisches Portfolio ohne Anpassung lieferte kaum Mehrwert.

Ein Portfolio mit monatlichem oder jährlichem Rebalancing steigerte die jährliche Rendite um 0,5 bis 0,7 Prozent.

Die Sharpe-Ratio (das Maß für die risikoadjustierte Rendite) verbesserte sich signifikant auf einen Wert von nahezu 1.

Durch das antizyklische Handeln – Gewinne mitnehmen, wenn Bitcoin steigt, und Zukaufen bei Schwäche – verwandelt der Investor die Preisschwankungen in eine geglättete Kurve aus Mehrrendite. Es ist das Paradebeispiel für Volatility Harvesting.

Die gelbe Linie zeigt den Kursverlauf eines 60/40-Portfolios mit einer 3-prozentigen Bitcoin-Beimischung und monatlichem Rebalancing. | Bildquelle: 21Shares

Regulatorik : Der Damm in Europa bricht

Während die USA oft die Schlagzeilen dominieren, schafft Europa Fakten. Die luxemburgische Aufsichtsbehörde hat kürzlich den Weg für Ucits-Fonds geebnet, bis zu 10 Prozent ihres Nettoinventarwerts (NAV) in Krypto-Expositionen über übertragbare Wertpapiere zu investieren. Mit täglich gehandelten Volumina von über 50 Milliarden US-Dollar ist der Bitcoin-Markt mittlerweile liquider als viele Blue-Chip-Aktien wie etwa Nvidia.

Für Institutionen bedeutet dies, dass die infrastrukturellen Hürden gefallen sind. ETPs (Exchange Traded Products) erlauben die nahtlose Integration in bestehende Handels- und Custody-Systeme, ohne dass sich die Compliance-Abteilung in unbekanntes Terrain vorwagen muss.

Fazit: Allmählich, und dann ganz plötzlich

Es wäre naiv, wenn institutionelle Anleger den Bitcoin heute als reines digitales Gold betrachten. Vielmehr hat er sich zu einer Versicherungspolice gegen die Bruchstellen der traditionellen Geldordnung entwickelt. In einer Welt, in der Staatsverschuldung, alternde Bevölkerungen und geoökonomische Spannungen den Standard darstellen, bietet Bitcoin eine technologisierte Alternative zum Gold – mit dem Vorteil der sofortigen Abwicklung und der Unzensierbarkeit.

Die Geschichte zeigt, dass Währungskrisen und Staatspleiten selten isoliert auftreten. Sie folgen einem Muster: erst allmählich, und dann ganz plötzlich. Für das institutionelle Portfolio ist die Frage heute nicht mehr, ob man das Risiko einer Bitcoin-Allokation eingehen will, sondern ob man das Risiko eingehen kann, nicht dabei zu sein.