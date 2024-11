Adrian Fritz: Bitcoin und Krypto sind in den vergangenen zwölf Monaten sehr politisch geworden. Die Trump-Administration hat sich klar positiv geäußert und will etwa steuerliche Vorteile für Bitcoin-Investments und Mining schaffen. Ein entscheidender Punkt ist auch die Regulierung: Trump hat angekündigt, dass er den Weg für Innovationen freimachen und SEC-Chef Gary Gensler entlassen will. Der ist mittlerweile selbst zurückgetreten. Das könnte den Markt grundlegend verändern.

Fritz: Direkte Kursprognosen geben wir nicht. Aber der Markt ist gerade in einer spannenden Phase. Bitcoin hat über den Sommer sehr lange konsolidiert und das alte Allzeithoch war ein bedeutender Widerstandspunkt. Nachdem wir da durchgestoßen sind, befindet sich Bitcoin in einer Price-Discovery-Phase.

Schäfer: Was viele nicht verstehen: Wir stehen noch ganz am Anfang. Die meisten Investoren sind noch gar nicht investiert, oder wenn, dann nur mit einem sehr kleinen Anteil. Wenn wir Bitcoin mit anderen Anlageklassen vergleichen: Gold gibt es seit 5.000 Jahren, Aktien seit ein paar hundert Jahren. Bitcoin existiert erst seit ungefähr 15 Jahren, und die ersten zehn Jahre war es hauptsächlich ein Thema für Programmierer und IT-Experten. Von einer echten Anlageklasse sprechen wir seit vielleicht fünf bis sechs Jahren, wobei die Zulassung von Spot-ETFs auf Bitcoin durch die SEC in den USA im Januar dieses Jahres den finalen Ritterschlag darstellte.

Was macht Bitcoin aus Ihrer Sicht so besonders?

Fritz: Bitcoin ist das einzige Asset, das wirklich absolut limitiert ist. Das wird oft unterschätzt. Natürlich sagt man auch bei Gold, es sei limitiert – aber es wird immer neues Gold gefunden. Wenn der Goldpreis auf 10.000 US-Dollar steigen würde, bin ich mir sicher, dass die Exploration massiv zunehmen würde. Bei Bitcoin gibt es eine harte Grenze von 21 Millionen Stück – das macht ihn einzigartig.

Schäfer: Gleichzeitig ist Bitcoin viel praktischer als traditionelle Wertspeicher wie Gold. Sie müssen beispielsweise keine physischen Barren lagern und transportieren. Bitcoin ist die moderne Form der Wertaufbewahrung – sprich digitales Gold. Wir nutzen alle täglich Apps auf unseren Smartphones – warum sollten wir dann einen Teil unserer Wertanlage in Form von Gold noch physisch als Goldbarren im Tresor oder im Garten vergraben?

Bitcoin wird oft als sehr volatil kritisiert. Wie gehen Sie damit um?

Fritz: Man muss Bitcoin als langfristiges Investment sehen. Natürlich ist es als junge Assetklasse volatiler als traditionelle Anlagen. Aber wenn man den Anlagehorizont erweitert und das Investment über Jahre betrachtet, ergibt sich ein anderes Bild.

Bitcoin: Permanente Handelbarkeit führt zu mehr Schwankungen

Schäfer: Die Volatilität hat auch damit zu tun, dass der Markt 24/7 geöffnet ist. Als der Iran Israel angegriffen hat – das war an einem Samstag – hat der Bitcoin-Kurs als erstes reagiert, weil er der einzige aktive Markt war. Er hat sich dann auch schnell wieder erholt, aber diese permanente Handelbarkeit führt natürlich zu mehr Schwankungen, die jedoch im Zeitablauf schon wesentlich zurückgegangen sind.

Wie viel Prozent ihres Portfolios sollten Anleger in Krypto investieren?

Fritz: Wir sehen eine optimale Beimischung zwischen 1 und 5 Prozent. Studien zeigen, dass schon eine kleine Position die risikoadjustierte Rendite des Gesamtportfolios deutlich verbessern kann.

Schäfer: Natürlich haben wir selbst überproportional viel investiert, weil wir das Thema lieben und täglich damit arbeiten. Aber für den normalen Anleger ist der wichtigste erste Schritt, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen.

Ob man dann mit 1, 2 oder 5 Prozent einsteigt, ist zunächst zweitrangig.

Man wird schnell merken, dass es Spaß macht, Teil dieser Innovation zu sein.

Sie bieten Krypto-Investments über börsengehandelte Produkte an. Was sind die Vorteile gegenüber direkten Investments?

Schäfer: Der größte Vorteil ist die Einfachheit. Sie müssen sich nicht mit der technischen Seite beschäftigen – keine Wallets einrichten, keine Private Keys verwahren. Wenn Sie diese verlieren, ist der Zugang zu Ihren Coins für immer weg. Es gibt keine Bank, wo Sie hingehen und sagen können: „Hier ist mein Ausweis, ich brauche einen neuen Zugangscode.“

Fritz: Das ist genau der Punkt. Sobald sich Leute für das Thema interessieren, wollen sie auch investieren. Aber die technischen Hürden schrecken viele ab. Mit unseren Produkten können sie das über ihr gewohntes Depot machen – der gleiche Weg wie beim Aktienkauf.

Wie sieht es mit der institutionellen Adoption aus?

Fritz: In den USA ist der Markt noch zu etwa 80 Prozent von Privatanlegern und 20 Prozent von institutionellen Investoren geprägt. Aber die institutionelle Adoption findet definitiv statt: Wisconsin, Jersey City, Michigan – sie alle haben bereits in Bitcoin investiert. Auch unter den Top-25-Hedgefonds hat mehr als die Hälfte mittlerweile Bitcoin-Positionen.

Krypto: Interesse institutioneller Investoren steigt

Schäfer: Erst seit der Zulassung der Bitcoin-ETFs in den USA beobachten wir ein deutlich gestiegenes institutionelles Interesse. Die Assetklasse ist einfach nicht mehr zu ignorieren und mindestens sollte man sich jetzt damit beschäftigen. Interessant ist aber: Die Privatanleger waren in puncto Krypto ausnahmsweise mal schneller als die Institutionellen.

Welche Trends sehen Sie neben Bitcoin am Kryptomarkt?

Fritz: Ein spannendes Projekt ist definitiv Solana. Wenn Anleger neu in den Krypto-Space kommen und zum ersten Mal eine Wallet herunterladen wollen, passiert das meist über Solana, weil es am benutzerfreundlichsten, günstigsten und schnellsten ist. Das spiegelt sich auch in den wachsenden Nutzerzahlen wider.

Ein weiterer wichtiger Trend sind Stablecoins. Sie sind der beste Product-Market-Fit für die Blockchain bisher, mit über 170 Milliarden US-Dollar im Umlauf. Vom Volumen her haben sie Paypal bereits überholt und konkurrieren mit Visa. Für 2025 erwarten wir, dass mehr Nationen und Firmen eigene Stablecoins herausbringen werden.

Können Anleger den komplexen Kryptomarkt überhaupt noch überblicken?

Schäfer: Das ist in der Tat eine Herausforderung. Wir haben gerade ein neues Produkt aufgelegt, den Future of Crypto Index ETP. Darin haben wir sechs verschiedene Zukunftsthemen definiert, in die wir dann sehr breit und diversifiziert mit verschiedenen Coins investieren. AI und Gaming sind zum Beispiel ein riesiges Thema, ebenso Financial Platforms, die die traditionelle Finanzwelt auf die Blockchain übertragen. Für Anleger ergibt es Sinn, bei vielen Entwicklungen (breit gestreut) dabei zu sein. Selbst für uns, die wir uns täglich damit beschäftigen, ist es schwierig, immer den aktuellen Überblick zu behalten.

Wie sind Sie persönlich zum Thema Krypto gekommen?

Fritz: Das ist tatsächlich eine lustige Geschichte. Meine erste Bitcoin-Investition war während des Studiums – mit 1.000 Euro geliehenem Geld von meinem Stiefvater. Ich hatte wochenlang Charts und Screenshots geschickt, wie der Kurs steigt. Als Bitcoin bei 1.100 US-Dollar stand, hat er mir endlich das Geld gegeben. Eine Woche später ist der Markt komplett eingebrochen, ich habe in Panik verkauft und 80 Prozent verloren.

Wie hat Ihr Stiefvater reagiert?

Fritz: Er spricht heute noch davon – aber zum Glück nicht mehr ganz so vorwurfsvoll wie früher. Aus der Retrospektive muss ich sagen: Selbst wenn ich gehalten hätte, hätte ich wahrscheinlich längst verkauft. Es braucht einfach Zeit, bis man wirklich Vertrauen in diese neue Assetklasse entwickelt.

Schäfer: Ich kam aus einer ganz anderen Richtung. Nach klassischem BWL-Studium und Traineeprogramm war ich jahrelang im Private Banking und Asset Management tätig. Was mich dann überzeugt hat, waren die vielen Parallelen zur Internet-Revolution vor 20 Jahren. Wir haben gesehen, was aus dem Internet geworden ist.

Die Blockchain-Technologie hat ähnliches Potenzial, unser Leben zu verändern – auch wenn es vielleicht weniger spektakulär durch effizientere Prozesse im Hintergrund passiert.

Welchen Rat geben Sie Anlegern, die in Krypto einsteigen wollen?

Schäfer: Geldanlage ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Man sollte nicht alles auf eine Karte setzen, sondern diversifizieren. Es gibt im Kryptomarkt zwar immer wieder Beispiele von schnellen Gewinnen, aber darum geht es nicht. Man muss sein Gesamtportfolio im Blick haben und überlegen, wie Krypto da reinpasst.

Fritz: Wichtig ist auch zu verstehen: Wenn man die Liste von hunderten oder tausenden Coins sieht, denkt man zunächst, das seien alles nur digitale Währungen. Aber wenn man tiefer gräbt, erkennt man, dass die verschiedenen Projekte ganz unterschiedliche Anwendungsbereiche, Produkte und Services anbieten. Ähnlich wie bei Aktien gibt es verschiedene Sektoren – von Gaming über Finanzen bis hin zu Infrastruktur.

Über die Interviewten

Adrian Fritz verantwortet als Global Head of Research die Forschungsabteilung von 21 Shares und erklärt die neue Assetklasse für Anleger.

Oliver Schäfer ist als Head of Germany von Frankfurt aus für alle Kunden, Geschäftspartner und potenzielle Investoren in Deutschland der zuständige Ansprechpartner von 21Shares.