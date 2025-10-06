Immer mehr Menschen investieren in Bitcoin. Aber was treibt die Kurse? Welche Risiken bestehen? Zwei Experten beantworten die wichtigsten Anlegerfragen.

Bitcoin hat sich längst vom „nerdigen Internet-Geld“ zu einer ernstzunehmenden Assetklasse entwickelt. Doch viele Anleger sind noch unsicher: Wie viel Krypto gehört ins Portfolio? Direkt kaufen oder über ETPs investieren? Und welche Entwicklungen bestimmen den Markt?

Im DAS INVESTMENT-Webinar „Ask Me Anything“ stellten sich zwei ausgewiesene Experten den Fragen der Teilnehmer. Barbara Schlyter, Head of Xtrackers Digital Products and Partnerships bei der DWS, verantwortet dort das Geschäft mit Krypto-ETPs und bringt die institutionelle Perspektive ein. An ihrer Seite: Sven Wagenknecht, Chefredakteur und Co-Founder des führenden deutschen Krypto-Mediums BTC Echo, der seit zehn Jahren den Markt beobachtet und selbst zu 90 Prozent in Kryptowährungen investiert ist .

Die beiden Experten erklärten nicht nur die aktuellen Markttrends – von der zunehmenden Institutionalisierung bis zur Trump'schen Krypto-Politik –, sondern gaben konkrete Antworten auf die Fragen, die Anleger wirklich beschäftigen. Ihre wichtigsten Erkenntnisse im Überblick.

Was bestimmt den Kryptomarkt derzeit am meisten?

Sven Wagenknecht: „Das Spannende ist, dass wir zum ersten Mal sehen, dass institutionelle Investoren eine immer größere Rolle spielen. Früher war es hauptsächlich der Kleinanlegermarkt. Jetzt steigen Asset Manager, Banken und Hedgefonds ein, und dabei geht es verstärkt um konkrete Anwendungen. Ein zentrales Thema ist die Tokenisierung – die Abbildung von Geld, Aktien, Anleihen und Fonds auf einer Blockchain."

Barbara Schlyter: „Institutionalisierung ist eindeutig ein bestimmendes Thema. Eng damit verbunden ist das Thema Regulierung. Mit Donald Trump haben wir erstmals einen Pro-Krypto-Präsidenten im Weißen Haus. Wir sehen zunehmend Regulierungsvorschläge in den USA für Kryptowährungen, und auch schon erste neue Gesetze wie den Genius Act für Stablecoins. Das ermöglicht es institutionellen Marktteilnehmern wie Banken, Vermögensverwaltern, Börsen und Verwahrern, verstärkt in den Markt einzutreten."

Welchen maximalen Anteil sollte Bitcoin idealerweise im Portfolio einnehmen?

Barbara Schlyter: „Das lässt sich nicht pauschal beantworten, da es stark von der individuellen Risikobereitschaft und dem Risikoprofil des Investors abhängt. Die Umfrage unseres Webinars zeigt, dass die meisten Teilnehmer zwischen ein und zehn Prozent halten – eine Bandbreite, in der sich viele Privatanleger bewegen."

Sven Wagenknecht: „Aus anderen Umfragen wissen wir, dass Krypto-Investoren zu etwa 90 Prozent auf Bitcoin setzen. Bitcoin macht den größten Anteil aus und ist am etabliertesten. Es ist sinnvoll, Bitcoin im Krypto-Portfolio überzugewichten, da alle anderen Projekte kommen und gehen, während Bitcoin Bestand hat."

Seht ihr Bitcoin eher als digitales Gold oder als Währung

Sven Wagenknecht: „Ich sehe Bitcoin eindeutig als digitales Gold. Man kann zwar damit bezahlen, aber das macht wirtschaftlich wenig Sinn – genau wie man auch nicht mit Gold oder Tesla-Aktien einkauft. Bitcoin ist aus meiner Sicht das bessere Gold: Es ist planbar knapper, weniger zensierbar und etwa ein Zehntel so groß wie der Goldmarkt. Gold hat eine Marktkapitalisierung von 25 Billionen Dollar – das zeigt das erhebliche Aufholpotenzial."

Barbara Schlyter: „Ich sehe auch das primäre Wertversprechen von Bitcoin heute darin, ein digitaler Wertspeicher zu sein, eine Art digitales Gold. Bitcoin wurde zwar ursprünglich von Satoshi Nakamoto als „Peer to Peer Payment Network“ vorgestellt, also als eine digitale Währung die Nutzer untereinander direkt einander übertragen können, ohne zentrale Intermediäre. Die Nutzung von Bitcoin als digitales Zahlmittel bleibt aber weiterhin überschaubar. Das liegt auch daran, dass Bitcoin einfach noch weiterhin ein sehr volatiles Asset ist. Die annualisierte Volatilität von Bitcoin ist aktuell immer noch 3-4-mal größer als die von globalen Aktien."

Was sind die Vor- und Nachteile von direkter Bitcoin-Investition versus ETP?

Barbara Schlyter: „Grundsätzlich positiv ist, dass Krypto-Investoren frei entscheiden können, ob sie ihre Kryptowährungen bzw. die Private Keys selbst verwahren wollen oder ob dies eine Drittpartei übernehmen soll. Die Entscheidung ist essenziell: Schätzungsweise zehn Prozent aller Bitcoin sind für immer unzugänglich, weil Investoren die Private Keys verloren haben. Die Selbstverwahrung bietet also maximale Kontrolle, bringt aber auch volle Eigenverantwortung mit sich. ETPs richten sich an Anleger, die professionelle Verwahrlösungen durch regulierte Kryptoverwahrer bevorzugen. Es ist eine Grundsatzentscheidung: Möchte man die vollständige Selbstverantwortung oder vertraut man einem professionellen Dienstleister?"

Was kostet ein Krypto-ETP?

Barbara Schlyter: „Unsere Xtrackers Krypto ETCs kosten 0,35 Prozent TER pro Jahr."

Was spricht für oder gegen Ethereum statt Bitcoin?

Sven Wagenknecht: „Der Vergleich mit dem digitalen Gold, den hatten wir ja gerade schon. Ethereum ist mehr sowas wie eine Tech-Aktie, wie eine Plattform. Das heißt, die Frage ist, investiere ich in Microsoft oder in Gold. Genauso groß ist der Unterschied. Ethereum ist eine sogenannte Smart-Contract-Plattform. Das bedeutet, sie wurde dafür gemacht, um Anwendungen da drauf zu bauen. Die Bitcoin Blockchain wird kaum für Anwendungen, außer der klassischen Transaktionsabwicklung, genutzt. Bitcoin ist einfach nur digitales Gold. Nichts anderes."

Macht Diversifikation im Kryptomarkt Sinn?

Sven Wagenknecht: „Also die Korrelation mit anderen Assetklassen wie dem Aktienmarkt ist nach wie vor hoch. Ich glaube schon, dass eine Diversifikation über mehrere Kryptowährungen hinweg sinnvoll ist, allerdings sollte man es nicht übertreiben. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass gerade kleine Krypto-Projekte ganz schnell wieder verschwinden. Das meiste sollte dann schon immer in Bitcoin liegen, vielleicht noch etwas in Ethereum, der großen Nummer zwei, und dann nur noch einen kleineren Teil in anderen Kryptowährungen wie etwa Solana."

Wie lange sollte der Anlagehorizont bei Krypto mindestens sein?

Barbara Schlyter: „Der Anlagehorizont sollte auf jeden Fall langfristig sein. Im Finanzbereich unterscheiden wir häufig zwischen drei Kategorien: Einem kurzfristigen Anlagehorizont von unter einem Jahr, einem mittelfristigen Anlagehorizont zwischen 1-5 Jahren und einem langfristigen Zeiträume von mindestens fünf Jahren. Kryptowährungen gehören aufgrund ihrer hohen Volatilität ganz klar in die letzte Kategorie."

Warum schwankt Bitcoin überhaupt so stark?

Sven Wagenknecht: „Bitcoin ist gar nicht mehr so volatil. Die Volatilität nimmt allmählich ab. Bei zwei Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung kann es auch gar nicht mehr so stark schwanken wie früher. Dass es dennoch mal hoch- und runtergeht liegt daran, dass nach wie vor viele Kleinanleger investiert sind. Und die sind erfahrungsgemäß stärker gier- oder angstgetrieben."

Barbara Schlyter: „Der Bitcoin Preis bestimmt sich genauso wie der Preis von jedem anderen Asset auch durch Angebot und Nachfrage. Das Schöne bei Bitcoin ist, dass wir die Angebotsseite sehr genau kennen. Wir wissen genau, wie viele Bitcoins es jemals geben wird. 21 Millionen. Das ist festgeschrieben im Bitcoin-Code. Darüber hinaus regelt der Bitcoin Code auch, wie viele Bitcoin wann neu ausgegeben werden, also die Inflationsrate, bis wir die 21 Millionen erreichen. Das Angebot wächst also langsam, gleichzeitig haben wir aber stark schwankende Nachfragetreiber wie zum Beispiel die US-Bitcoin-ETFs, die bereits ungefähr sieben Prozent aller sich im Umlauf befindenden Bitcoin halten. Dadurch, dass die Nachfrage stark schwankt, ist der Bitcoin Preis immer noch im Verhältnis zu traditionellen Assets stark volatil. Im Vergleich zu vor ein paar Jahren hat die Bitcoin Volatilität aber stark abgenommen, wie bereits von Sven gesagt wurde."

Wie kann eine Kryptowährung einfach verschwinden?

Sven Wagenknecht: „Sie kann sich nicht in Luft auflösen. Es gibt dann nur einfach keine Nachfrage mehr. Sprich: Es finden keine Transaktionen statt. Wahrscheinlich wird der Preis dann sehr stark fallen, weil keiner diese Kryptowährung kaufen möchte. Sie wird aber nie ganz verschwinden.“

Wie ist das Risiko bei Investitionen in Unternehmen zu bewerten, die Bitcoins halten, etwa Microstrategy?

Sven Wagenknecht: „Ich bin diesbezüglich sehr kritisch. Denn dieses Vorgehen ist teilweise durch Fremdkapital finanziert. Das heißt, ich habe eine gefährliche Konstruktion. Wenn dieses Unternehmen ihre Schulden irgendwann nicht mehr zurückzahlen können, dann müssen diese Bitcoin verkauft werden. Dann stellen wir fest, dass viele Unternehmen, die das derzeit machen, kein erfolgreiches operatives Geschäft haben. Warum sollte ich also in diese Unternehmen investieren, wenn ich doch direkt investieren kann durch einen ETP oder durch einen Direktkauf von Bitcoin."

Welche Auswirkungen hat es, dass Unternehmen wie Microstrategy so große Bitcoin-Mengen halten?

Barbara Schlyter: „Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchte man ja diese Institutionalisierung haben, auf der anderen Seite führt das zu mehr Zentralisierung. Und da muss man einfach schauen, dass Bitcoin weiterhin dezentralisiert bleibt. Das ist bei Bitcoin auf jeden Fall im Verhältnis zu anderen Kryptowährungen deutlich stärker gegeben."

Wie sieht die steuerliche Seite bei Krypto aus?

Sven Wagenknecht: „Krypto wird nicht wie Aktien oder Wertpapiere versteuert durch Kapital- und Abgeltungssteuer, sondern wir haben zum Beispiel eine einjährige Haltefrist. Die ist sehr attraktiv. Nach einem Jahr Halten des Assets muss man keine Steuern zahlen bei einem Gewinn. Verkauft man dagegen unterjährig, wird es hingegen für die meisten Menschen sehr teuer, weil dann greift eben der individuelle Einkommensteuersatz. Die Finanzämter werden diesbezüglich auch immer wacher. Die fragen immer mehr ab."

Welche Ereignisse bewegen den Kryptokurs?

Barbara Schlyter: „Es ist nicht ganz so einfach zu wissen, welche Faktoren den Krypto-Preis beeinflussen. Es sind zum Teil Faktoren, die auch traditionelle Assetklassen beeinflussen, also zum Beispiel makroökonomische Entwicklungen wie Zinsentscheidungen von Zentralbanken. Und dann gibt es zusätzlich noch eigene kryptospezifische Faktoren. Das kann ein negatives Schockevent wie etwa die FTX-Pleite sein, aber es gibt auch positive Katalysatoren wie zum Beispiel die zunehmende regulatorische Klarheit in den USA."

Sven Wagenknecht: „Die Geldmenge und die Liquidität treiben bei Krypto ebenfalls stark den Markt, das ist nicht anders als bei vielen traditionellen Techfirmen. Wenn die Zinsen sinken, dann ist das für Krypto positiv. Und dann gibt es Narrative. Hin und wieder kommt es vor, dass es ein heißes Thema gibt. Verschiedene Anwendungen. Und dann entsteht ein Hype."

Wie groß ist das potenzielle Risiko durch Quantencomputer?

Sven Wagenknecht: „Gering. Erst mal hätten wir ganz andere Probleme, wenn das passiert, weil dann sind alle anderen Systeme geknackt. Das heißt also unsere kritische Infrastruktur, das Geld auf dem Bankkonto und so weiter. Zweitens können wir uns darauf einstellen, dass wir dann Updates durchführen. Es gibt ja schon erste Blockchains, die quantum proof sind."

Barbara Schlyter: „Die Sicherheit mit Blick auf Quantencomputer kommt ganz häufig als Frage. Wenn Quantum Computing einen substanziellen Fortschritt macht, dann haben wir wie Sven sagt andere Probleme, weil auch unser Finanzsystem insgesamt auf vielen Verschlüsselungstechnologien aufbaut. Es gibt auch einige Bitcoin-Entwickler, die sich speziell auf dieses Thema fokussieren. Die Bitcoin-Blockchain läuft seit 16 Jahren einwandfrei und wurde nicht einmal gehackt. Ich bin zuversichtlich, dass die Bitcoin Entwickler rechtzeitig neue Gefahren und Chancen, die durch Quantum Computing entstehen, entsprechend im Bitcoin Protokoll berücksichtigen werden."

Wie steht ihr zum Thema Staking für Privatanleger?

Barbara Schlyter: „Staking bedeutet, dass es bestimmte Netzwerkteilnehmer gibt, die sagen, ich hinterlege einen Pfand, meinen Stake. Und dann validieren sie Transaktionen. Wenn sie ihre Arbeit wahrheitsgemäß machen, dann werden sie dafür mit der sogenannten Staking Rate entlohnt, und wenn sie Fehler machen und falsche Transaktionen validieren, dann würde ein Teil des Pfands einbehalten werden. Die Staking-Zusatzrendite ist natürlich für viele Investoren interessant. Es muss einem aber immer bewusst sein, wenn man eine Rendite bekommt, dann geht man auch ein Risiko ein. Eins der Hauptrisiken ist ein Liquiditätsrisiko. Beim Staking kann ich meinen Anteil nicht jederzeit wieder hinausziehen, sondern das dauert manchmal ein paar Tage, das kann sich aber auch über ein paar Monate hinziehen. Investoren müssen also die Zusatzrendite durch Staking mit den zusätzlichen Staking-Risiken abwägen."

Was sind die größten Chancen für Krypto im nächsten Jahr?

Sven Wagenknecht: „Eine Chance wäre, dass wir mehr globale Liquidität haben. Und dass die Leitzinsen vielleicht weiter fallen. Eine andere wäre weitere Etablierungen, eine höhere Adoption, sodass mehr große Player einsteigen. Auch dass manche Länder ihre Verbote aufheben."

Barbara Schlyter: „Investoren, die langfristig in Krypto investieren wollen, sollten verstehen, was die langfristigen Katalysatoren am Markt sind. Also ob sich Krypto weiter etabliert und ob die zugrunde liegende Blockchain-Infrastruktur mehr und mehr genutzt wird. Stablecoins ist so ein großes Thema, was durch die entsprechende europäische und US-Regulierungen auch gepusht wird. Tokenisierung ist ein weiteres großes Thema, von dem vor allem Infrastruktur Blockchains wie Ethereum profitieren können."