Der Bitcoin hat erstmals die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar überschritten. Die größte Kryptowährung erreichte ein neues Allzeithoch bei 101.419 US-Dollar (Stand: 05. Dezember 2024). Mit einer Marktkapitalisierung von nun fast 2 Billionen US-Dollar übertrifft Bitcoin damit die Anleihenmärkte Spaniens und Brasiliens.

Der Kurs verzeichnet seit Jahresbeginn einen bemerkenswerten Anstieg von über 140 Prozent. Mehrere wichtige Ereignisse prägten diese Entwicklung:

ETF-Zulassung und institutionelle Nachfrage

Die Einführung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs durch Unternehmen wie Blackrock, Fidelity und Grayscale im Januar markierte einen Wendepunkt. Diese ETFs verwalten mittlerweile Vermögenswerte von mehr als 100 Milliarden US-Dollar, was über 5 Prozent aller zirkulierenden Bitcoin entspricht.

Halving-Event

Das im April stattgefundene Halving-Event reduzierte das Angebot neuer Bitcoin und verstärkte den Aufwärtstrend.

Trump-Effekt

Seit dem Wahlsieg Donald Trumps stieg der Bitcoin-Kurs um weitere 48 Prozent. Die Nominierung des kryptofreundlichen Paul Atkins zum künftigen SEC-Vorsitzenden verstärkte die positive Marktstimmung.

Die aktuelle Marktsituation des Bitcoin wird von einer außergewöhnlich starken institutionellen Nachfrage geprägt. Die Bitcoin-ETFs haben mittlerweile ein Volumen von 104,5 Milliarden US-Dollar erreicht und kontrollieren damit 5,5 Prozent der gesamten Bitcoin-Marktkapitalisierung.

Institutionelle Investoren treiben Preise

Besonders bemerkenswert ist dabei die Verteilung zwischen den Anbietern: Blackrock dominiert mit seinem IBIT-ETF und einem verwalteten Vermögen von 46,5 Milliarden US-Dollar bei einer Gebührenstruktur von 0,25 Prozent, während Grayscale trotz deutlich höherer Gebühren von 1,50 Prozent noch immer 20,83 Milliarden US-Dollar verwaltet.

Die Ankündigung von Charles Schwab, in den Spot-Krypto-Handel einzusteigen, signalisiert weiteres institutionelles Interesse. Auch die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell unterstreichen die gewachsene Bedeutung der Kryptowährung – er vergleicht Bitcoin mittlerweile direkt mit Gold und sieht die digitale Währung als virtuelles Äquivalent zum Edelmetall.

Die Perspektiven für den weiteren Kursverlauf werden durch mehrere fundamentale Faktoren gestützt. Dazu gehört die geplante Etablierung einer nationalen strategischen Bitcoin-Reserve sowie die in Aussicht gestellte Eliminierung von Steuern auf Kryptotransaktionen. Zudem ist die verbleibende Liquidität an den Handelsplätzen mit nur 1,81 Millionen Bitcoin historisch niedrig, was auf ein verknapptes Angebot hindeutet.

Einige Experten warnen jedoch auch vor möglichen Kursrückschlägen. Galaxy-Chef Mike Novogratz rechnet mit einer Korrektur in Richtung 80.000 US-Dollar aufgrund der hohen Verschuldung in der Krypto-Community. Kritiker verweisen zudem auf die Anfälligkeit des Marktes für Betrug und die hohe Volatilität.