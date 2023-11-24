Kryptowährungen Der langsame Anstieg des Bitcoin – und warum er nicht mehr enden wird

Der Bitcoin hangelt sich in den vergangenen Monaten immer weiter in die Höhe. Lange nicht so spektakulär wie schon mindestens zweimal in der Vergangenheit - aber beständig und nachhaltig. Denn die aktuellen Kurse der wichtigsten und eigentlich einzigen Kryptowährung sind nur ein Zwischenschritt, der Anstieg wird noch sehr lange weitergehen.

Als Platzhirsch unter den Kryptowährungen hat der Bitcoin die beste Ausgangsposition, um langfristig weiter steigende Kurse verzeichnen zu können. Und vor allem: Er ist tatsächlich als Währung konzipiert, als Alternative zu Euro und Dollar, zur Not auch als Zahlungsmittel, in jedem Fall aber zur Wertaufbewahrung. Alles Elemente, die eine Währung ausmachen.

In den vergangenen Jahren kam dann auch regelmäßig die Spekulation dazu. Bitcoin wurden gekauft und gehalten, um von Wertsteigerungen zu profitieren. Das Element „Währung“ trat in den Hintergrund. Viele neue, anders aufgesetzte Kryptos traten an und holten sich einen Anteil am Markt – oder auch nicht, wie die meisten. Der Bitcoin aber blieb und er bleib das Synonym für Krypto.

Finanzhäuser erkennen die Chancen des Bitcoins

Das hilft ihm jetzt. Denn nicht erst seit der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock einen ETF auf Bitcoin zur Genehmigung angemeldet hat, haben die großen Finanzhäuser Potenzial und Chancen erkannt. Es dauerte eine Weile, bis die Infrastruktur geschaffen war, bis auch in den Häusern die Zweifler überzeugt oder zumindest überredet waren, bis also wirklich das Geschäft mit den Kryptos beginnen konnte.

Da war es nicht so schlecht, dass sie eine Schwächephase hinlegten, in der die großen Spieler zu geringen Kosten einsteigen, ausprobieren und – ja – spielen – konnten. Diese Phase ist vorüber. Anders als noch in den vergangenen Jahren steigen die Kryptos und allen voran immer der Bitcoin jetzt unabhängig von den Bewegungen der Aktienmärkte. Und anders als zuvor sind die Bewegungen und Ausschläge des Bitcoin fast moderat zu nennen im Vergleich zu früher. Es geht aufwärts, in kleinen, aber stetigen Schritten.

Die Nachfrage nach Bitcoin wird steigen

Und es gibt keinen Grund, warum dies enden sollte. Die Nachfrage wird steigen, je mehr Finanzhäuser ihren Kunden den Zugang ermöglichen. Denn allein um handlungsfähig zu sein, sollte ein Haus einige Bitcoin zur Verfügung halten. Da deren Menge aber auf um die 20 Millionen Stück begrenzt ist, steigt der Preis fast zwangsläufig. Das Element der Spekulation ist dabei derzeit nicht sehr stark ausgeprägt. Es sind nicht hungrige Trader, die Bitcoin kaufen. Es sind kühl kalkulierende Investmenthäuser, die sich hier langsam eindecken. Und die gar nichts dagegen haben, wenn die Kurse nicht explodieren. Sondern die mit einem langsamen, stetigen Anstieg zufrieden sind. Anleger sollten das auch sein.

Über den Autor:

Uwe Zimmer ist Geschäftsführer bei Z-Invest in Köln.