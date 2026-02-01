Gold und Silber stiegen auf Rekordniveau – nun kam der Absturz. Warum die Märkte plötzlich umdenken und was das für Bitcoin bedeutet.

Auch der Bitcoin kommt nach Gold und Silber ins Stolpern

Ein abrupter Stimmungswechsel hat zum Monatswechsel die Rohstoff- und Kryptomärkte erfasst. Nachdem Gold und Silber zuvor in kurzer Zeit neue Rekordstände erreicht hatten, folgte binnen weniger Tage ein Einbruch, der in der Dimension selbst erfahrene Marktteilnehmer überraschte. Parallel gerieten auch Kryptowährungen unter Druck – allerdings mit unterschiedlichen Dynamiken und Deutungen.

Gold, das noch Ende Januar ein neues Allzeithoch deutlich oberhalb von 5.000 US-Dollar je Feinunze markiert hatte, gab innerhalb weniger Tage um rund zehn Prozent nach. Auch Silber, zuvor einer der stärksten Rohstoffwerte, verlor in kurzer Zeit mehr als 30 Prozent an Wert. Marktbeobachter sprechen von einem der heftigsten kurzfristigen Rückschläge an den Edelmetallmärkten seit Jahrzehnten.

In der Summe belief sich der Wertverlust bei Gold und Silber nach Schätzungen auf rund sieben Billionen US-Dollar. Damit wurden erhebliche Teile der zuvor aufgebauten Rally in sehr kurzer Zeit wieder abgetragen.

Gold and silver have lost a combined $6.52 trillion over the last 48 hours.



That is equivalent to Bitcoin's entire market cap nearly 4 times over.



Wild. pic.twitter.com/7tNipGt19e — Joe Consorti (@JoeConsorti) January 30, 2026

Analysten wie Charles-Henri Moncho von der Schweizer Seiz Bank sprachen von einer „Kapitulation der Gold-Bullen„. Der Markt sei kurzfristig in einem überkauften Zustand gewesen. Cathie Wood, Gründerin von Ark Invest, hatte bereits zuvor gewarnt: „Aus unserer Sicht liegt die Blase heute nicht bei KI, sondern bei Gold. Sollte der Dollar wieder ansteigen, könnte diese Blase platzen.“

Tatsächlich waren Gold und Silber in eine parabolische Phase eingetreten – eine explosive Aufwärtsbewegung, die typischerweise am Ende eines Spekulationszyklus auftritt. Je steiler der Anstieg, desto heftiger fällt in der Regel die Korrektur aus.

Geldpolitik rückt wieder in den Vordergrund

Auslöser der Bewegung war eine Neubewertung der geldpolitischen Perspektiven in den USA. Präsident Donald Trump machte öffentlich, Kevin Warsh als künftigen Vorsitzenden der US-Notenbank in Betracht zu ziehen. Warsh gilt als Vertreter einer vergleichsweise restriktiven Geldpolitik

An den Finanzmärkten wurde das als Signal gewertet, dass die Erwartungen an schnelle und weitreichende Zinssenkungen zu optimistisch gewesen sein könnten. Der US-Dollar gewann an Stärke, die Renditen zogen an. Für Gold und Silber, die zuvor stark von der Aussicht auf anhaltend lockere Geldpolitik profitiert hatten, verschlechterte sich damit das Umfeld.

Bitcoin folgt – mit Verzögerung

Auffällig war zunächst die relative Stabilität von Bitcoin. Während Gold und Silber bereits deutlich unter Druck standen, hielt sich die größte Kryptowährung zunächst oberhalb zentraler Marken. Erst im weiteren Verlauf setzte auch hier eine Korrektur ein.

Bitcoin fiel zwischenzeitlich unter die Marke von 80.000 US-Dollar und verlor vom jüngsten Hoch gerechnet rund sieben Prozent. Marktbeobachter verweisen darauf, dass sich der Kryptomarkt damit weniger der Edelmetallbewegung anpasste als vielmehr auf das veränderte makroökonomische Umfeld reagierte.

Breiter Abverkauf im Kryptomarkt

Der Rückgang blieb nicht auf Bitcoin beschränkt. Innerhalb von 24 Stunden schrumpfte die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarkts um rund 200 Milliarden US-Dollar. Besonders deutlich fielen die Verluste bei Ethereum und anderen größeren Altcoins aus.

Verstärkt wurde die Bewegung durch technische Faktoren. In mehreren Wellen wurden gehebelte Positionen liquidiert. Marktanalysen beziffern das Volumen dieser Zwangsliquidationen auf mehr als zwei Milliarden US-Dollar innerhalb eines Tages – eines der größten Ereignisse dieser Art in der Geschichte des Kryptomarkts.

In der Bewertung der Ereignisse gehen die Einschätzungen auseinander. Einige Analysten sehen in dem Rückgang eine überfällige Korrektur nach einer außergewöhnlich starken Aufwärtsbewegung und halten eine Stabilisierung im Bereich zwischen 75.000 und 80.000 Dollar für möglich. Andere verweisen darauf, dass sich mit der Neubewertung der Geldpolitik auch das längerfristige Umfeld für Risikoanlagen verändert haben könnte.

Unstrittig ist jedoch: Die jüngsten Turbulenzen haben gezeigt, wie schnell sich geldpolitische Erwartungen auf sehr unterschiedliche Anlageklassen übertragen können. Selbst Märkte, die lange als Alternativen zum klassischen Finanzsystem galten, reagieren inzwischen sensibel auf Signale aus Washington.