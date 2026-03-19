Ein Megawatt installierter Leistung bringt einem KI-Rechenzentrum am Kapitalmarkt einen Unternehmenswert von rund 30 Millionen US-Dollar. Einem Bitcoin-Mining-Unternehmen: 4,5 Millionen. Dieser Faktor sieben erklärt, warum führende Krypto-Mining-Unternehmen wie Core Scientific, IREN und HIVE ihre Geschäftsmodelle gerade konsequent umbauen. Wer Strom kontrolliert, braucht keinen Coin mehr zu schürfen, um Geld zu verdienen. Das ist die einfache Erkenntnis hinter einer der spannendsten Industrietransformationen der jüngeren Zeit.

Der Katalysator war ökonomischer Natur, nicht visionärer. Im April 2024 halbierte das sogenannte Halving die Blockbelohnungen für Miner – zum vierten Mal in Bitcoins Geschichte, aber erstmals unter Bedingungen, bei denen kapitalkräftige Technologiekonzerne gleichzeitig jeden verfügbaren Stromanschluss für KI-Rechenzentren aufkauften.

Die Kombination war für einige Betreiber durchaus existenzbedrohend. Im Februar 2026 lag der Bitcoin-Preis nach Berechnungen von Marktbeobachtern rund 20 Prozent unter den durchschnittlichen Produktionskosten der Branche – branchenweite All-in-Kosten inklusive Abschreibungen: rund 137.800 US-Dollar pro Bitcoin.

Das große Umschalten

Die Reaktion kam schnell. Das Unternehmen Cango meldete für das Jahr 2025 einen Nettoverlust von 452,8 Millionen US-Dollar und schaltete 30 Prozent seiner Rechenkapazität ab – nicht um sie stillzulegen, sondern um sie für KI-Infrastruktur umzurüsten.

Core Scientific, das nach seinem Auszug aus der Insolvenz neu aufgestellt wurde, schloss einen Zwölfjahres-Hosting-Vertrag mit dem KI-Cloud-Anbieter Coreweave ab. Das potenzielle Umsatzvolumen übersteigt 10 Milliarden US-Dollar; die jährliche Run-Rate liegt bei rund 850 Millionen US-Dollar.

Die Zahlen hinter dem Strategiewechsel sind eindeutig. Alexandre Schmidt, Analyst beim Krypto-Vermögensverwalter Coinshares, beziffert den Unterschied gegenüber „Bitcoin-Echo“: „Unter den derzeitigen wirtschaftlichen Bedingungen generiert Mining etwa 300.000 bis 400.000 US-Dollar pro Megawatt und Jahr.“ KI- und HPC-Verträge brächten hingegen bis zu 1,4 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum.

Hinzu kommt die Planbarkeit: Während Mining-Erlöse direkt vom Bitcoin-Kurs abhängen, laufen KI-Hosting-Verträge über Jahre mit fixen Konditionen. Für börsennotierte Unternehmen, die Quartalsergebnisse liefern müssen, ist das ein struktureller Vorteil.

IREN, ehemals Iris Energy, illustriert die Größenordnung des Schwenks am deutlichsten. Im November 2025 unterzeichnete das Unternehmen einen Fünfjahresvertrag mit Microsoft im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar – für Rechenleistung auf Basis von 76.000 Nvidia-Grafikprozessoren der Baureihe GB300, betrieben auf einem 750-Megawatt-Campus in Childress, Texas. Microsoft leistet dabei eine Vorauszahlung von 20 Prozent, die IREN hilft, die Hardware-Beschaffungskosten bei Dell Technologies in Höhe von rund 5,8 Milliarden US-Dollar zu decken. Die frühere Rolle als Krypto-Mining-Unternehmen war damit zur Herkunftsgeschichte geworden.

Vom Lagerhaus zum Tier-3

Der Umbau einer Mining-Anlage in ein KI-taugliches Rechenzentrum ist technisch anspruchsvoller, als der Begriff „Umrüstung“ vermuten lässt. Mining-Anlagen sind als sogenannte Power Shells konzipiert: Lagerhallen mit massiver Stromzufuhr, einfacher Luftkühlung und minimaler Redundanz. KI-Workloads – insbesondere das Training großer Sprachmodelle – stellen andere Anforderungen. Ein einziger Spannungseinbruch kann einen tagelangen Trainingslauf korrumpieren. Gefordert ist Tier-3-Standard: Verfügbarkeit von 99,98 Prozent oder mehr, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Batteriespeicher, Superkondensatoren.

Dazu kommt das Problem der Wärmedichte. Klassische Serverracks benötigen fünf bis 15 Kilowatt. Nvidias aktuelle GB200-Architektur zieht über 100 Kilowatt pro Rack; bis 2029 prognostiziert IoT Analytics Werte von bis zu 1.000 Kilowatt. Luftkühlung scheidet damit technisch aus. Betreiber, die KI-Cluster beherbergen wollen, müssen auf Flüssigkeitskühlung umrüsten. Diese Investitionen treiben die Kapitalkosten pro Megawatt auf das Fünf- bis Zehnfache gegenüber dem Mining, so Schmidt von Coinshares.

HIVE Digital Technologies verfolgt diesen Umbau an mehreren Standorten gleichzeitig: Die Anlage im schwedischen Boden wird auf Tier-3-Standard hochgerüstet, in British Columbia soll die flüssigkeitsgekühlte KI-Kapazität vervierfacht werden. Bis Ende des Geschäftsjahres 2027 strebt das Unternehmen einen annualisierten KI-Cloud-Umsatz von 200 Millionen US-Dollar an. Die Standortlogik ist dabei dieselbe wie beim Mining: Kühlere Klimazonen senken Betriebskosten. Der Unterschied liegt in dem, was gekühlt wird.

Bitcoin als Finanzierungsmasse

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Den Umbau zu finanzieren stellt die Unternehmen vor ein Dilemma. Die Kapitalkosten pro Megawatt steigen um das Fünf- bis Zehnfache, externe Kapitalgeber verlangen entsprechende Risikoprämien. Die Lösung, zu der mehrere große Mining-Unternehmen griffen, ist strategisch heikel: Sie verkaufen Bitcoin aus der eigenen Bilanz.

Mara Holdings, lange als strenger Anhänger der sogenannten HODL-Strategie bekannt, gab Anfang 2026 bekannt, künftig auch Bestände aus der Bilanz veräußern zu dürfen – ein Bruch mit dem bisherigen Grundsatz, ausschließlich neu geförderte Coins abzustoßen. Zum Jahresende 2025 hielt das Unternehmen 53.822 Bitcoin im Wert von rund 4,7 Milliarden US-Dollar. Core Scientific monetarisierte im Januar 2026 rund 1.900 Bitcoin für etwa 175 Millionen US-Dollar.

Kent Halliburton von Sazmining hält das für einen strategischen Fehler. Seine These: Die Mining-Unternehmen geben ein deflationäres, mengenbegrenztes Asset auf, um in Hardware zu investieren, die technologischer Veralterung und Kommodifizierung unterliegt.

Denn sollten große Technologiekonzerne ihre KI-Trainingsinfrastruktur aus Datenschutzgründen verstärkt selbst betreiben, oder sollten Open-Source-Projekte Modelle entwickeln, die auf dezentraler Hardware effizient laufen, könnten heutige Großrechenzentren bald mit Überkapazitäten konfrontiert sein. In diesem Szenario hätten die Mining-Unternehmen Bitcoin verkauft, um Infrastruktur zu bauen, die Hyperscaler zu Discountpreisen übernehmen.

Das Netz unter Druck

Die Abwanderung hinterlässt im Bitcoin-Netzwerk selbst messbare Spuren. Im Januar 2026 fiel die globale Hashrate – der Indikator für die gesamte am Netzwerk beteiligte Rechenleistung – erstmals seit langer Zeit unter die Marke von 1.000 Exahash pro Sekunde. Ältere Mining-Geräte werden abgeschaltet, Standorte für GPU-Cluster geräumt.

Professor Campbell Harvey von der Duke University hat berechnet, was das für potenzielle Angreifer bedeutet: Die Kosten für die Kontrolle von 51 Prozent der Netzwerk-Rechenleistung für eine Woche liegen bei rund 6 Milliarden US-Dollar – etwa 0,5 Prozent des gesamten Bitcoin-Marktwerts. Für einen staatlichen Akteur, der gleichzeitig Short-Positionen im Terminmarkt aufbaut, ist das keine unmögliche Summe.

André Dragosch vom Vermögensverwalter Bitwise hält die Bedrohung dennoch für überschaubar. „Selbst nachdem einige Miner ihre Aktivitäten diversifiziert haben, liegt die Bitcoin-Hashrate weiterhin bei etwa 1.000 EH/s, unweit des Allzeithochs“, sagt er gegenüber BTC-Echo.

Schmidt von Coinshares ergänzt den strukturellen Grund dafür: „Das Bitcoin-Mining-Netzwerk ist so konzipiert, dass es sich selbst anpasst: Wenn zu viele Akteure gleichzeitig ausscheiden, verbessern sich die ökonomischen Bedingungen, was neue Marktteilnehmer anzieht.“ Das sogenannte Difficulty Adjustment reduziert automatisch die Rechenschwierigkeit, wenn die Hashrate sinkt – und macht das Mining für verbleibende Betreiber profitabler.

Eine strukturelle Ironie bleibt dennoch. Bitcoin-Mining galt in der energiepolitischen Debatte als flexibler Abnehmer überschüssiger erneuerbarer Energie: abschaltbar, wenn das Netz ausgelastet ist, zuschaltbar bei Überangebot. KI-Rechenzentren brauchen das Gegenteil: konstante Grundlast, 24 Stunden am Tag. In Texas, wo der Netzbetreiber Ercot Ende 2025 eine Anschlusswarteschlange von 233 Gigawatt vor sich herschob, verschärft der Zustrom neuer Datenzentren den Konflikt zwischen Netzstabilität und Versorgungssicherheit. Unter der 2025 beschlossenen Senate Bill 6 müssen große Verbraucher „demand-flexible“ sein – eine Anforderung, die für KI-Rechenzentren mitten in einem Trainingslauf kaum erfüllbar ist.

Die Mining-Branche spaltet sich in zwei klar erkennbare Lager. Auf der einen Seite stehen Infrastrukturanbieter wie Core Scientific und IREN, die sich zu HPC-Dienstleistern für Hyperscaler entwickeln – mit stabilen Langzeitverträgen, aber wachsender Abhängigkeit von Hardwarezyklen und den Budgetentscheidungen weniger Großkunden. Auf der anderen Seite stehen spezialisierte Mining-Unternehmen, die in geografischen Nischen mit nahezu kostenlosem Überschussstrom operieren – in Äthiopien, Paraguay, Island – und das Netzwerk als hochflexible, mobile Last absichern.

2028, wenn das nächste Halving die Blockbelohnung auf 1,5625 Bitcoin halbiert, wird zeigen, welches Lager die richtige Kapitalentscheidung getroffen hat. Die Infrastrukturanbieter müssen bis dahin beweisen, dass ihre GPU-Kapazitäten nicht schneller veralten als die Verträge, die sie absichern sollen. Wer jetzt Bitcoin verkauft, um Nvidia-Chips zu kaufen, setzt darauf, dass der KI-Infrastrukturbedarf der Hyperscaler stabil bleibt – und dass kein besseres, günstigeres Modell die heutige Rechnerarchitektur obsolet macht. Das ist eine Wette auf die Zukunft eines Sektors, die mit dem eigentlichen Kerngeschäft nichts mehr zu tun hat.