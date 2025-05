Bitcoin Pizza Day: BTC erreicht 111.000 US-Dollar (Analyse)

Am 22. Mai 2010 gelang dem Programmierer Laszlo Hanyecz eine historische Transaktion: Er überzeugte einen britischen Studenten, ihm zwei Papa John's Pizzen zu liefern – bezahlt mit 10.000 Bitcoin. Diese waren damals etwa 41 US-Dollar wert. Heute wären es über einer Milliarde US-Dollar. Denn: Ausgerechnet zum 15. Jubiläum des sogenannten „Bitcoin Pizza Day“, dem inoffiziellen Feiertag der Szene, knackte die Kryptowährung die Marke von 111.000 US-Dollar und erreichte damit ein neues Allzeithoch.

Von der Pizza-Bestellung zum Milliarden-Asset

„Es war nicht so, dass Bitcoins damals einen Wert hatten, also war die Idee, sie gegen eine Pizza zu tauschen, unglaublich cool“, gestand Hanyecz später in einem Interview. Der Programmierer aus Florida sah in der Transaktion schlicht einen persönlichen Triumph: Er hatte das Internet überlistet, indem er das Open-Source-Internetgeld gegen kostenloses Essen eintauschte. Was wie eine amüsante Anekdote klingt, markierte in Wirklichkeit einen entscheidenden Moment: Es war die erste dokumentierte Verwendung von Bitcoin für den Kauf eines physischen Guts.

Der heutige Marktwert dieser ursprünglichen 10.000 Bitcoins liegt bei rund 1,1 Milliarden US-Dollar. Diese astronomische Wertsteigerung hat das Ereignis unsterblich gemacht und ihm den Titel „einer der teuersten Pizzen, die jemals gekauft wurden“ eingebracht.

Abgewickelt wurde Hanyecz' ungewöhnliches Angebot vom Studenten Jeremy Sturdivant, bekannt unter dem Pseudonym „jercos“. Er kaufte die Pizzen mit seiner Kreditkarte und erhielt im Gegenzug die 10.000 Bitcoin. Sturdivant gab die erhaltenen Bitcoins relativ schnell aus, unter anderem für Reisen und Videospiele. „Ich habe Bitcoin nie als Investition gesehen, und obwohl es leicht ist, zurückzublicken und zu sagen ,Ich hätte Millionär sein können‘, denke ich, es ist wichtiger, die Denkweise zu betrachten, die ich während der Pizza-Transaktion hatte, nämlich nicht die eines Investors, sondern die eines Nutzers einer Währung“, sagte Sturdivant später in einem Interview.

Ein symbolträchtiger Rekord

Johanna Belitz © Valour

Der 22. Mai 2025 markiert nun erneut einen besonderen Tag in der Geschichte der Kryptowährungen. „Ein besseres Timing hätte es kaum geben können: Genau 15 Jahre nach dem Kauf zweier Pizzen für 10.000 BTC – die erste Bitcoin-Transaktion gegen Ware – zeigt sich, wie weit die Kryptowährung gekommen ist“, sagt Johanna Belitz vom ETP-Emittenten Valour.

„Es zeigt: Bitcoin ist heute mehr als nur ein technologisches Experiment, er ist ein makroökonomisches Statement. Gerade in Zeiten von Währungsunsicherheit ist seine Rolle als digitales Wertaufbewahrungsmittel besonders relevant.“

Die Entwicklung des Bitcoin-Kurses war stets von dramatischer Volatilität geprägt. Seine ersten Schritte im Jahr 2010 begannen bei einem Kurs von etwa 0,003 Dollar. Nach zahlreichen Hochs und Tiefs – darunter ein Rekord von fast 69.000 US-Dollar im November 2021 und einem anschließenden Absturz unter 20.000 US-Dollar im Jahr 2022 – erlebt Bitcoin nun eine neue Blütezeit.

Ein signifikanter Katalysator dafür war die Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs im Januar 2024. Sie führte zu einem Anstieg, der Bitcoin bis März 2024 auf 73.000 US-Dollar brachte. Der Preis setzte seinen Aufwärtstrend fort, durchbrach die 100.000-Dollar-Marke und übertraf im Mai 2025 kürzlich 111.000 US-Dollar.

Was treibt den aktuellen Kursanstieg?

Experten sehen in der aktuellen Rallye mehrere Unterschiede zu früheren Kursanstiegen. Caroline Bowler, CEO von BTC Markets, bemerkt: „Die heutige Nachfrage wird durch institutionelle Infrastruktur und stärkere regulatorische Klarheit angetrieben. Die Anlegerstimmung hat sich entscheidend verschoben und spiegelt institutionelle Allokationen wider.“

Im Gegensatz zu früheren, von Privatanlegern getriebenen Bullenmärkten wird der aktuelle Aufschwung hauptsächlich von institutionellen Investoren mit längeren Anlagehorizonten getragen. Während Google-Trends-Daten zeigen, dass das Interesse von Privatanlegern relativ gering bleibt, haben institutionelle Investoren ihre Beteiligung massiv ausgeweitet.

Die wichtigsten Faktoren für den aktuellen Kursanstieg

Starke institutionelle Nachfrage: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten allein im Mai Zuflüsse von 4,2 Milliarden US-Dollar. Das gesamte verwaltete Vermögen der US-Spot-Bitcoin-ETFs lag Anfang Mai 2025 bei über 113 Milliarden US-Dollar. Günstigeres regulatorisches Umfeld: Der Fortschritt des „Genius Act“ für Stablecoins im US-Senat und die angekündigte Absicht von Ex-Präsident Trump, Krypto-Regulierungen zu unterzeichnen, stärken das Vertrauen der Anleger. Angebotsdynamik: Bitcoins Halving im April 2024 reduzierte die Blockbelohnung auf 3,125 BTC, wodurch die Rate des neuen Angebots in den Markt verringert wurde. Dieser Angebotsschock, kombiniert mit der wachsenden institutionellen Nachfrage, schafft günstige Bedingungen für eine anhaltende Wertsteigerung.

Bitcoin als digitales Gold

Die Bezeichnung von Bitcoin als „digitales Gold“ gewinnt zunehmend an Bedeutung. Diese Analogie basiert auf mehreren Schlüsselmerkmalen:

seinem streng begrenzten Angebot,

seiner dezentralen Natur und

seinem Betrieb auf robuster Blockchain-Technologie.

Befürworter sehen Bitcoin als eine starke Absicherung gegen Inflation und einen Vermögenswert, der weitgehend immun gegen die traditionellen Wirtschaftszyklen ist, die Fiat-Währungen betreffen.

Experten wie Blackrock-Chef Larry Fink haben ihre Meinung zu Bitcoin im Zeitverlauf deutlich geändert. Nachdem er die Kryptowährung zunächst kritisiert hatte, betrachtet er sie nun als „digitales Gold“ und als „legitimes“ Finanzinstrument. Er betonte insbesondere den Nutzen von Bitcoin für Menschen in Ländern mit stark entwerteten Währungen aufgrund übermäßiger Defizite. State Street prognostiziert sogar, dass Kryptowährungs-ETFs bis Ende 2025 die Edelmetall-ETFs in Nordamerika übertreffen könnten.

Dennoch gibt es innerhalb der Bitcoin-Gemeinschaft eine anhaltende Debatte über seine primäre Funktion: Ist Bitcoin vor allem ein Wertspeicher (wie Gold) oder ein Tauschmittel (wie Geld)?

Befürworter des Wertspeichers wie Michael Saylor, Executive Chairman von Micro Strategy, propagieren eine „kaufen und niemals verkaufen“-Philosophie. Sie verweisen auf seine beeindruckende historische Performance mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von etwa 49 Prozent in den vergangenen 15 Jahren.

Umgekehrt argumentieren Personen wie Jack Dorsey, Mitbegründer von Twitter (X), dass Bitcoin, um das aktuelle Finanzsystem wirklich zu ersetzen oder zu ergänzen, effektiv als Tauschmittel funktionieren muss.

Prognosen für die Zukunft

Technische Analysten deuten an, dass Bitcoin kurzfristig 125.000 US-Dollar erreichen könnte, wenn es das Momentum über der 110.000-Dollar-Marke hält. Bis Jahresende halten Experten Kurse zwischen 150.000 und 200.000 US-Dollar für möglich.

Noch positiver scheinen die Aussichten nach 2030. Auf lange Sicht halten Experten wie Tech-Investorin Cathie Wood oder Jack Dorsey einen Bitcoin-Kurs von mehr als 1 Million US-Dollar für realistisch.

Risiken nicht vergessen

Trotz der optimistischen Aussichten warnen einige Experten vor Risiken. Kirill Kretov, Senior Automation Expert bei Coin Panel, warnt, dass der Markt Treibstoff von einer neuen Welle überheblicher Spieler benötigt, da große Akteure abgesichert sind und der Einzelhandel größtenteils verschwunden ist, was es zu einem „perfekten Setup für einen Ausverkauf“ macht.

Zudem bestehen grundlegende Unterschiede zwischen Bitcoin und traditionellen Wertspeichern wie Gold: Im Gegensatz zu Bitcoin besitze Gold inhärente physische Eigenschaften als Edelmetall, die es für verschiedene industrielle und ästhetische Anwendungen wie Schmuck, Elektronik und Medizin attraktiv machen. Über die Hälfte der weltweiten Goldreserven wird in solchen Anwendungen verwendet.

Es bleibt unsicher, ob Bitcoin als rein digitales Asset einen größeren globalen Stromausfall oder eine weit verbreitete Internetstörung überleben könnte.

Vom Nischenexperiment zum globalen Finanzphänomen

Die Reise von Bitcoin, die am Bitcoin Pizza Day 2010 mit einer einfachen Transaktion von 10.000 BTC für zwei Pizzen Fahrt aufnahm, hat sich zu einer bemerkenswerten Transformation von einem Nischenexperiment zu einem globalen Finanzphänomen entwickelt. Das jüngste Erreichen eines Rekordhochs von über 111.000 US-Dollar an diesem symbolträchtigen Tag unterstreicht die tiefgreifende Entwicklung und die zunehmende Relevanz der Kryptowährung.

Was einst als spekulatives Experiment für eine kleine Gruppe von Computer-Enthusiasten begann, hat sich zu einem legitimen und geschätzten Finanzinstrument entwickelt. Für Anleger bleibt Bitcoin eine Möglichkeit zur Portfoliodiversifizierung mit hohem Renditepotenzial – aber auch mit erheblichen Risiken. Die zunehmende institutionelle Akzeptanz und die verbesserte Marktinfrastruktur könnten jedoch dazu beitragen, dass Bitcoin seinen Platz im globalen Finanzsystem weiter festigt und seine Volatilität langfristig abnimmt.