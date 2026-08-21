Bitcoin notiert erstmals seit Monaten über 70.000 US-Dollar. Short Squeeze, Anleihemarkt und Signale aus Washington treffen zusammen. Doch trägt sich die Rally selbst?

Die Entwicklung des Bitcoin hat in der Woche vom 17. bis 21. August deutlich an Dynamik gewonnen. Nachdem die größte Kryptowährung zu Wochenbeginn noch im Bereich von rund 63.000 bis 65.000 US-Dollar notierte, stieg der Kurs am Donnerstag zeitweise wieder über 70.000 US-Dollar – und damit auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten.

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Auch Ethereum und weitere größere Krypto-Assets entwickelten sich deutlich positiv. Hinter der Bewegung steht allerdings nicht ein einzelner Auslöser. Vielmehr treffen bessere Liquiditätsbedingungen auf eine defensive Positionierung der Marktteilnehmer und neue regulatorische Signale aus den USA.

US-Anleihemarkt liefert den entscheidenden Impuls

Der wichtigste Auslöser der aktuellen Bewegung kam aus dem US-Anleihemarkt. Das US-Finanzministerium will seine Rückkäufe länger laufender Staatsanleihen ausweiten. Für bestimmte Laufzeiten soll das maximale Volumen entsprechender Operationen von 2 auf mindestens 4 Milliarden US-Dollar steigen. Ziel ist es vor allem, die Liquidität und Funktionsfähigkeit des Treasury-Marktes zu verbessern.

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Für Bitcoin ist dabei weniger das absolute Volumen als die Signalwirkung relevant. Die Ankündigung führte zunächst zu sinkenden Renditen am langen Ende der US-Zinskurve und nahm damit einen Teil des Drucks von Risikoanlagen. Gleichzeitig rückte die Diskussion über die langfristige Tragfähigkeit der US-Staatsverschuldung wieder stärker in den Fokus. Diese hat inzwischen die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten. In einem solchen Umfeld gewinnt auch die Debatte über knappe, nichtstaatliche Vermögenswerte wieder an Bedeutung.

Wichtig bleibt jedoch die Einordnung dieser Entwicklung: Die Treasury-Rückkäufe sind kein neues Quantitative-Easing-Programm der US-Notenbank und stellen damit keine direkte geldpolitische Lockerung dar. Der Markt wertet die Maßnahmen vielmehr als Signal, dass zunehmende Spannungen am US-Anleihemarkt nicht unbeantwortet bleiben.

Short Squeeze beschleunigt den Kursanstieg

Die Geschwindigkeit der Rally lässt sich allerdings nicht allein mit dem makroökonomischen Umfeld erklären. Ein zweiter wesentlicher Faktor war die Positionierung am Derivatemarkt. Viele Händler hatten nach den schwachen vergangenen Monaten auf weiter fallende Kurse gesetzt. Als Bitcoin am Mittwoch wichtige technische Marken überschritt, mussten zahlreiche dieser Short-Positionen automatisch geschlossen werden. Innerhalb von etwa einer Stunde wurden Short-Positionen im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar liquidiert. Die daraus resultierenden erzwungenen Käufe verstärkten die Aufwärtsbewegung und beschleunigten den Sprung zunächst über 68.000 und später über 70.000 US-Dollar.

Damit ist ein Teil der aktuellen Rally technisch getrieben. Bemerkenswert ist dennoch, dass Bitcoin erstmals seit Monaten wieder seine 200-Tage-Linie überwinden konnte. Diese gilt bei vielen Marktteilnehmern als wichtiger Indikator für die längerfristige Trendrichtung. Ob daraus tatsächlich ein nachhaltigeres Signal entsteht, hängt nun davon ab, ob sich das höhere Kursniveau auch nach dem Abklingen der Short-Liquidierungen behaupten kann.

Regulierung sorgt für strukturellen Rückenwind

Parallel zur kurzfristigen Kursbewegung gab es in Washington Entwicklungen mit potenziell langfristiger Bedeutung. Die US-Börsenaufsicht SEC legte am Dienstag ihren Vorschlag für eine neue „Regulation Crypto Assets“ vor. Ziel ist es, für bestimmte Transaktionen mit Krypto-Assets einen spezifischeren regulatorischen Rahmen innerhalb des bestehenden US-Wertpapierrechts zu schaffen. Der Vorschlag sieht unter anderem vereinfachte Regeln für bestimmte Kapitalaufnahmen vor. Eine Ausnahme soll Emissionen von bis zu 5 Millionen US-Dollar innerhalb von vier Jahren ermöglichen, eine weitere bestimmte Kapitalaufnahmen von bis zu 75 Millionen US-Dollar innerhalb von zwölf Monaten. Hinzu kommt ein möglicher Safe Harbor für bestimmte Konstellationen, also ein zeitlich oder sachlich begrenzter regulatorischer Schutzraum bei Einhaltung definierter Voraussetzungen. Noch handelt es sich um einen Regelungsvorschlag und damit nicht um geltendes Recht. Die Richtung ist dennoch relevant: US-Regulierungsbehörden versuchen zunehmend, konkrete Wege für Krypto-Unternehmen innerhalb des bestehenden Kapitalmarktrechts zu definieren. Für Unternehmen und professionelle Marktteilnehmer könnte damit ein Teil jener regulatorischen Unsicherheit reduziert werden, die den US-Kryptomarkt über Jahre geprägt hat.

Mehr Risikobereitschaft im breiteren Markt

Auch die Entwicklung außerhalb von Bitcoin deutet auf eine verbesserte Marktstimmung hin. Ethereum und weitere größere Krypto-Assets konnten zuletzt ebenfalls deutlich zulegen. Das ist relevant, weil sich Kapital in defensiveren Marktphasen häufig zunächst auf Bitcoin konzentriert. Eine breitere Beteiligung anderer Assets könnte dagegen darauf hindeuten, dass die Risikobereitschaft innerhalb des Krypto-Marktes wieder zunimmt. Noch wäre es allerdings verfrüht, daraus eine nachhaltige Trendwende im gesamten Markt abzuleiten. Dafür müsste sich die aktuelle Stärke auch über die technisch getriebene Erholungsbewegung hinaus fortsetzen.

Die Rally muss sich jetzt selbst tragen

Die aktuelle Erholung unterscheidet sich von vielen kurzfristigen Gegenbewegungen der vergangenen Monate, weil mehrere Faktoren gleichzeitig wirken. Die Entspannung am US-Anleihemarkt verbessert die Rahmenbedingungen für Risikoanlagen, die defensive Positionierung hat einen kräftigen Short Squeeze ausgelöst und aus Washington kommen zunehmend konkrete regulatorische Signale. Gleichzeitig sind die Belastungsfaktoren nicht verschwunden. Die langfristigen US-Renditen bleiben hoch, die Staatsverschuldung sorgt weiterhin für Unsicherheit und auch die regulatorische Neuordnung ist noch nicht abgeschlossen. Die entscheidende Frage für die kommenden Tage lautet deshalb weniger, ob Bitcoin kurzfristig weitere Kursmarken überschreitet. Entscheidend ist, ob sich der Markt oberhalb von 70.000 US-Dollar stabilisieren kann, nachdem die erzwungenen Käufe am Derivatemarkt abgearbeitet sind. Gelingt das, wäre die aktuelle Bewegung mehr als nur ein Short Squeeze – und könnte den Übergang in eine breiter getragene Erholungsphase markieren.