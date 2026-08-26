Der Bitcoin ist zurück im Rampenlicht. Nach einer monatelangen Konsolidierungsphase haben die weltweit wichtigsten Kryptowährungen in den vergangenen vier Wochen deutlich an Wert gewonnen. Bitcoin legte zeitweise um mehr als 20 Prozent zu, während Ethereum , Solana und andere große Kryptowährungen sogar noch stärkere Kursanstiege verzeichneten. Zu den wichtigsten Treibern zählen die wachsende Sorge über die langfristige Verschuldung der USA , ein schwächerer US-Dollar , steigende Kapitalzuflüsse institutioneller Investoren sowie die Aussicht auf ein zunehmend kryptofreundliches regulatorisches Umfeld.

Vor allem die Entwicklung des amerikanischen Schuldenbergs rückt dabei immer stärker in den Fokus. Die US-Staatsverschuldung hat mittlerweile die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten. Gleichzeitig steigen die Kosten für den Schuldendienst kontinuierlich an. Viele Marktteilnehmer befürchten, dass die Staatsfinanzen langfristig nur durch höhere Geldmengen, eine schleichende Inflation oder niedrigere Realzinsen stabilisiert werden können.

In diesem Umfeld suchen Anleger verstärkt nach Anlageklassen, die nicht beliebig vermehrbar sind. Gold profitiert traditionell von solchen Entwicklungen. Zunehmend gilt aber auch Bitcoin als alternative Wertaufbewahrung. Während Zentralbanken weltweit Goldreserven aufstocken, betrachten viele institutionelle Investoren Bitcoin inzwischen als „digitales Gold“. Beide Anlageklassen eint ihre begrenzte Verfügbarkeit und ihre relative Unabhängigkeit von staatlichen Geldsystemen.

Institutionelle Nachfrage als zusätzlicher Kurstreiber

Ein zusätzlicher Treiber der jüngsten Kursrallye ist auch die steigende Nachfrage institutioneller Investoren. Große Vermögensverwalter, Family Offices und professionelle Anleger nutzen Bitcoin zunehmend als Diversifikationsbaustein und als potenziellen Schutz gegen Währungsabwertungen. Gleichzeitig sorgen börsengehandelte Bitcoin-Produkte weltweit für kontinuierliche Kapitalzuflüsse in den Markt. Hinzu kommt die Hoffnung auf weitere regulatorische Fortschritte in den USA. Marktbeobachter erwarten, dass klarere Rahmenbedingungen zusätzlichen institutionellen Investoren den Zugang zu Kryptowährungen erleichtern könnten.

Einfacher Zugang zur größten Kryptowährung der Welt

Wer von diesem Trend profitieren möchte, kann über den iShares Bitcoin ETP (XS2940466316) unkompliziert an der Entwicklung des Bitcoins partizipieren. Das erst im März 2025 in der Schweiz aufgelegte Exchange Traded Produkt (ETP) stammt vom weltweit größten Vermögensverwalter Blackrock und zählt heute bereits zu den größten Bitcoin-ETPs Europas. Das verwaltete Vermögen liegt inzwischen bei über einer Milliarde Euro.

Der ETP bildet die Wertentwicklung des Bitcoins nahezu eins zu eins ab. Anders als viele traditionelle Zertifikate ist das Produkt dabei vollständig mit physischen Bitcoin-Beständen besichert. Die Kryptowährungen werden von Coinbase Luxembourg als Verwahrstelle in einem sogenannten Cold Storage, also offline und damit besonders sicher, aufbewahrt.

Ein weiterer Pluspunkt sind die niedrigen Kosten. Bis Ende 2026 beträgt die Gesamtkostenquote (TER) lediglich 0,15 Prozent jährlich. Damit gehört das Produkt zu den günstigsten Bitcoin-ETPs am europäischen Markt. Ab 2027 soll die Gebühr dann auf 0,25 Prozent pro Jahr steigen.

Wichtiger Hinweis: Ein ETP ist kein ETF!

Anlegerinnen und Anleger sollten allerdings beachten, dass der iShares Bitcoin ETP trotz seiner Börsenhandelbarkeit rein rechtlich kein ETF ist. Während ETFs als Sondervermögen mit einem besonderen Anlegerschutz konstruiert sind und die zugrunde liegenden Vermögenswerte direkt im Fonds gehalten werden, handelt es sich hier um ein Exchange Traded Product (ETP) in Form einer besicherten Schuldverschreibung.

Jeder ausgegebene Anteil wird zwar durch physisch hinterlegte Bitcoin gedeckt, rechtlich erwerben Investoren jedoch keine Anteile an einem Fonds, sondern eine Forderung gegenüber dem Emittenten. Diese Struktur ist bei Krypto-Anlageprodukten in Europa marktüblich, da Kryptowährungen bisher nicht in einem klassischen Ucits-ETF abgebildet werden können.

Worauf Anleger bei der Auswahl von Bitcoin-ETPs achten sollten

Der Markt für Krypto-ETPs wächst rasant. Anleger sollten bei der Produktauswahl daher genau hinschauen. Als wichtige Kriterien gelten:

Physische Besicherung: Idealerweise sollte jeder ausgegebene Anteil durch echte Bitcoin hinterlegt sein.

Verwahrung: Die Kryptobestände sollten bei etablierten Verwahrstellen mit Cold-Storage-Lösungen liegen.

Kosten: Bereits geringe Unterschiede bei der TER wirken sich langfristig auf die Rendite aus.

Größe und Liquidität: Ein hohes Anlagevolumen im Produkt verbessert in der Regel die Handelbarkeit und Handelsspanne.

Emittentenqualität: Anbieter mit hoher Finanzkraft und langjähriger Kapitalmarkterfahrung bieten zusätzliche Sicherheit.

Hier kann der iShares Bitcoin ETP besonders punkten. Die Kombination aus Blackrocks Marktstellung als größter Vermögensverwalter der Welt, physischer Besicherung, institutioneller Infrastruktur und niedrigen Gebühren macht das Produkt zu einer interessanten Option für europäische Investoren, die ein Bitcoin-Investment über ihr Wertpapierdepot abbilden möchten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Externe Inhalte anpassen An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben. Externen Inhalt einmal anzeigen: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Inhalt anzeigen

Hohe Volatilität nicht unterschätzen

Der iShares Bitcoin ETP bietet einen einfachen, kostengünstigen und regulierten Zugang zur weltweit größten Kryptowährung. Die starke Entwicklung der vergangenen Wochen zeigt, dass Bitcoin zunehmend als Alternative zu klassischen Wertspeichern wie Gold wahrgenommen wird. Vor dem Hintergrund steigender Staatsverschuldung, anhaltender Inflationssorgen und wachsender institutioneller Nachfrage könnte dieser Trend noch weiter an Dynamik gewinnen.

Gleichzeitig sollten Anleger die hohe Volatilität von Kryptowährungen nicht unterschätzen. Als Beimischung in einem breit diversifizierten Portfolio kann der iShares Bitcoin ETP jedoch eine interessante Rolle spielen. Wer an die langfristige Etablierung von Bitcoin als digitales Wertaufbewahrungsmittel glaubt, findet hier einen professionellen und vergleichsweise kostengünstigen Zugang zu diesem Zukunftsmarkt.