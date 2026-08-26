Der iShares Bitcoin ETP im Porträt
Der Bitcoin ist zurück im Rampenlicht. Nach einer monatelangen Konsolidierungsphase haben die weltweit wichtigsten Kryptowährungen in den vergangenen vier Wochen deutlich an Wert gewonnen. Bitcoin legte zeitweise um mehr als 20 Prozent zu, während Ethereum, Solana und andere große Kryptowährungen sogar noch stärkere Kursanstiege verzeichneten. Zu den wichtigsten Treibern zählen die wachsende Sorge über die langfristige Verschuldung der USA, ein schwächerer US-Dollar, steigende Kapitalzuflüsse institutioneller Investoren sowie die Aussicht auf ein zunehmend kryptofreundliches regulatorisches Umfeld.