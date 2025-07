Der US-Kongress arbeitet weiter an wegweisenden Krypto-Gesetzen. Stablecoins sollen reguliert, Rechtssicherheit geschaffen werden. Was das für Bitcoin und den Markt bedeutet.

Was auch immer man über den Krypto-Markt denken mag – eins ist aktuell sicherlich unbestreitbar: Er brummt. Das wird schon mit dem aktuellen Geschehen um Bitcoin klar, der im Juli zu einem Höhenflug ansetzte – bis auf einen neuen absoluten Höchststand von 125.153 US-Dollar am 14. Juli. Doch was steckt wirklich hinter dieser Entwicklung und was kann sie uns über den Bitcoin – der mittlerweile wieder leicht auf rund 118.845 US-Dollar herabgerutscht ist – und über Krypto allgemein sagen?

Krypto ist mehr als nur Bitcoin – das Wertversprechen der Stablecoins

Die aktuellen Kurshochs sind – wie so oft – unmittelbar auf Entwicklungen in den USA zurückzuführen. Aus einer Makroperspektive sind sie aber zugleich auch ein Zeichen von viel mehr. Denn: Sie deuten auf die Rolle hin, die Krypto hinsichtlich Wert und Nutzen beigemessen wird.

Ein aktuelles Beispiel ist die Rolle von Stablecoins im Lichte aktueller Regulierungsbewegungen in den USA. Unter Stablecoins versteht man jene Kryptowährungen, die 1:1 an Fiat-Währungen wie den US-Dollar gekoppelt sind. Mit Regulierungsbewegungen ist der sogenannte Genius Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins) gemeint, der erstmals einen verbindlichen Rahmen für Stablecoins schafft. Die gesetzliche Verankerung dieser digitalen Dollar-Pendants gilt als Meilenstein: Sie ermöglichen günstige, schnelle Transaktionen und bilden in vielen dezentralen Anwendungen bereits heute das Rückgrat des Krypto-Ökosystems.

Ein zweites wichtiges Signal für mehr Rechtssicherheit ist der Clarity Act, der bereits vom US-Repräsentantenhaus verabschiedet wurde und nun im Senat zur Abstimmung steht. Er soll regeln, wann digitale Vermögenswerte als Wertpapiere und wann als Rohstoffe (Commodities) einzustufen sind. Befürworter wie Coinbase und Ripple sehen in dieser rechtlichen Einordnung einen essenziellen Schritt, um institutionellen Anlegern mehr Sicherheit zu bieten – und so weiteres Kapital in den Markt zu lenken.

Die Zukunft des Clarity Act scheint zunächst dennoch unsicher. Der Grund: Im Senat existierten aufgrund der persönlichen Krypto-Projekte von Donald Trump Bedenken. Kritiker sehen potenzielle Interessenskonflikte.

Wie geht es jetzt weiter?

Genius und Clarity könnten im besten Fall für zwei Dinge sorgen:

Den Weg für noch mehr institutionelle Investitionen in Krypto ebnen sowie regulatorische Klarheit schaffen.

Für Bitcoin als größtes Kryptoasset bringt dies positive Aussichten. Ein Beispiel ist die technologische Entwicklung von Bitcoin – gemeint sind dezentrale Finanzanwendungen (BTC-Fi), die direkt auf der Bitcoin-Blockchain oder über darauf aufsetzende Second-Layer-Protokolle laufen. Projekte wie Stackoder Bit-VM erweitern die Funktionalität von Bitcoin erheblich – von Lending über Derivate bis hin zu Staking-Mechanismen.

Schätzungen zufolge sind bereits über 10 Milliarden US-Dollar in diese noch junge Nische geflossen. Das Narrativ vom „digitalen Gold“, das man nur hält, bekommt so zunehmend Konkurrenz durch die Vision eines aktiven, vielseitigen Bitcoin-Ökosystems.

Ein weiterer Faktor: Die nächste Zinssitzung der US-Notenbank am 29. und 30. Juli. Sollte die Federal Reserve angesichts einer schwächelnden Konjunktur oder rückläufiger Inflation eine Zinssenkung signalisieren, könnte das den Risikoappetit institutioneller Investoren weiter erhöhen – ein weiterer potenzieller Treiber für Bitcoin und Co.

Bitcoin als relevanter Vermögenswert

Was bedeutet das für die nahe Zukunft? Natürlich bleibt der Bitcoin volatil und eine präzise Kursprognose schwierig. Doch mit regulatorischem Rückenwind, technologischer Weiterentwicklung und wachsenden Kapitalströmen aus dem institutionellen Bereich verdichten sich die Anzeichen: Die führende Kryptowährung könnte sich nicht nur oberhalb der 100.000-Dollar-Marke etablieren, sondern auch weiter an Reife und Stabilität gewinnen – als langfristig relevanter Vermögenswert im globalen Finanzsystem.