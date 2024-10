Crypto to the moon – Vollblut-Krypto-Enthusiasten schwören auf das mehrgliedrige Wertversprechen aus

Sicherheit,

Unabhängigkeit und

Inflationsabsicherung,

das sich durch das Ökosystem rund um die Blockchain und Währungen wie Bitcoin auftut. Doch auch wenn man nicht zum Kreis der eingefleischten „HODL“ und „WAGMI!“ rufenden Krypto-Jünger gehört, können Investitionen in Kryptoassets interessant werden – als Teil eines diversifizierten Investmentportfolios. Dass das funktionieren kann, belegt die folgende von 21 Shares durchgeführte Analyse.

Auf Basis der schon in den 1950ern von Harry Markowitz entwickelten Portfoliotheorie wurde dabei ein zu 60 Prozent aus Aktien und 40 Prozent aus Anleihen gewichtetes Portfolio zusammengestellt – und zu unterschiedlichen, geringen Anteilen mit den beiden größten Kryptoassets Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) angereichert. Die nach diesen Regeln zusammengesetzten Musterportfolios wurden über einen Zeitraum von rund fünfeinhalb Jahren – vom 1. Januar 2019 bis 31. Mai 2024 – beobachtet.

Korrelation als Schlüssel: Bitcoin und Gold im Vergleich

Dabei sticht ein Phänomen besonders ins Auge: die Korrelation zwischen Krypto und anderen Assetklassen. Sie kann einiges über die Natur und das Verhalten von Kryptoassets in unterschiedlichen Marktbedingungen verraten – darunter auch die von Beobachtern oft kommentierte Ähnlichkeit ihrer Performance im Vergleich zu Tech-Aktien. In der fünfjährigen Analyse äußert sich das in der schwachen bis mittleren Korrelation von Bitcoin und Ethereum mit dem Ark Innovation ETF, einem zu einem Viertel aus Tech-Aktien bestehenden Investmentprodukt.

Die Korrelation beider Kryptos zu westlichen beziehungsweise amerikanischen Aktien stellt sich im Vergleich als geringer, jene mit Immobilienmärkten, Anleihen oder Gold sogar als noch geringer heraus.

Der Zusammenhang zwischen dem „digitalen Gold“ Bitcoin und Echtgold scheint also gering – ist es aber nicht unbedingt: In einzelnen Marktphasen, beispielsweise der „Bankenkrise“ im März 2023, offenbarten sich zwischen beiden Assetklassen durchaus hohe Korrelationen. Der Monat wurde vom Zusammenbruch der Silicon Valley Bank wie auch dem Kollaps der Schweizer Credit Suisse und der anschließenden Übernahme durch die Konkurrentin UBS geprägt – und motivierte wohl viele Anleger, sich gegen Bankenrisiken abzusichern. Dabei wurde nicht nur viel Gold erworben, sondern auch Bitcoin und Ethereum.

Kleine Krypto-Menge, großer Performance-Unterschied

Der zweite interessante Faktor ist die Veränderung der Portfolio-Performance durch das Hinzufügen von Kryptos in unterschiedlichem Ausmaß (darunter Ethereum zu 1 Prozent sowie Bitcoin zu 1 beziehungsweise 5 Prozent). In der Analyse von 21 Shares wurde diese mittels der Sharpe-Ratio, also der risikobereinigten Rendite, nach einem fünfeinhalbjährigen Zeitraum ermittelt.

Es zeigt sich: In allen Beispielportfolios führte eine Hinzuziehung von Bitcoin und Ethereum zu einer besseren risikobereinigten Rendite – im Falle eines fünfprozentigen Bitcoin-Anteils in Form einer um fünf Prozent höheren jährlichen Rendite und einer Sharpe-Ratio von 0,86 im Vergleich zur 0,69. Zugleich steigt in jenem Portfolio mit Bitcoin auch die Volatilität, also die Schwankungsbreite der Renditen. Dieser Missstand kann durch eine regelmäßig stattfindende Reallokation („Rebalancing“) der Vermögenswerte ausgeglichen werden, wie die Untersuchung ebenfalls gezeigt hat.

Vergleich der Performance-Daten von Beispielportfolios mit einer fünfprozentigen Beimischung von Bitcoin und unterschiedlichen Rebalancing-Rhythmen © 21Shares

Die Analyse offenbart, dass es keineswegs einen Maximalansatz benötigt, um als Anleger an der Entwicklung des Krypto-Marktes teilhaben zu können. Selbst für konservativ gestimmte Investoren bietet die Anlageklasse Vorteile, die sich nicht nur in ihrer Performance der vergangenen Jahre ausdrücken. Auch ihre geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen ist ein unbestreitbarer Vorteil, da sie Kryptos zu einem wertvollen Werkzeug für die Diversifikation des eigenen Portfolios macht.

© 21 Shares

Über den Autor

Adrian Fritz verantwortet als Head of Research die Forschungsabteilung von 21.co. Das Unternehmen ist die Muttergesellschaft von 21 Shares, einem Emittenten von Krypto-ETPs.