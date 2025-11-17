Der Bitcoin-Kursrutsch setzt jene Unternehmen unter Druck, die sich zu de facto Krypto-Holdings umgebaut haben. Was die Folgen sein könnten.

Der Bitcoin erlebt einen Kursrutsch – und bringt damit einige Firmenmodelle ins Wanken.

Wochenlang schien die Welt der Krypto-Optimisten noch in Ordnung. Doch Mitte November kippte die Stimmung abrupt: Bitcoin rutschte zeitweise unter 95.000 US-Dollar – ein Rückgang von rund neun Prozent in der schlechtesten Woche seit März. Auf Monatssicht summiert sich der Verlust auf gut zehn bis zwölf Prozent.

Es ist nicht nur die Richtung, die überrascht, sondern die Wucht: Alle elf US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in nur einem Tag Abflüsse von fast 870 Millionen US-Dollar – In kurzer Zeit flossen insgesamt mehr als 2,6 Milliarden Dollar aus Bitcoin- und Ether-Fonds ab, davon rund 1,9 Miliarden allein aus Bitcoin-Vehikeln. So schnell, wie institutionelles Kapital den Markt in den vergangenen 18 Monaten befeuert hat, so schnell windet es sich nun wieder heraus.

Für viele Anleger ist das eine gewöhnliche Korrektur. Für einige Unternehmen dagegen ist es ein Stresstest ihrer ganzen Existenzgrundlage.

Krypto als Kern, Geschäft als Beiwerk

In kaum einem Bereich zeigt sich der Einfluss von Bitcoin auf die reale Unternehmenswelt deutlicher als bei den sogenannten Digital Asset Treasuries (DAT) – Firmen, die ihre Bilanz gezielt in eine Krypto-Wette verwandelt haben. Am prominentesten: Strategy Inc., ehemals Microstrategy.

Was als Softwareunternehmen begann, ist heute die größte börsennotierte Bitcoin-Holding der Welt. Rund 640.000 Bitcoin hält Strategy laut marktüblichen Datendiensten – je nach Quelle schwankt die Zahl um wenige Tausend nach oben oder unten. Das entspricht gut drei Prozent der gesamten im Umlauf befindlichen Bitcoins.

Diese Position ist nicht organisch gewachsen, sondern das Ergebnis einer über Jahre verfolgten Strategie: neue Aktien ausgeben, Wandelanleihen begeben, Kapital aufnehmen – und fast alles in Bitcoin umwandeln. Das Modell funktioniert, solange die Story intakt bleibt: Wenn Bitcoin steigt, steigt der Aktienkurs oft überproportional.

Doch das Pendel schwingt in beide Richtungen. Nickel Digital stellte bereits im Herbst fest, dass die Aktie von Strategy inzwischen volatiler ist als Bitcoin selbst. Und mit dem jüngsten Kursrutsch zeigt sich genau dieses Muster erneut: Während Bitcoin von seinen Jahreshochs rund ein Viertel verloren hat, liegt Strategy mehr als 50 Prozent unter dem Peak. Andere DAT-Firmen sogar 80 bis 90 Prozent.

Warum dieser Abschwung so gefährlich ist

Die Mechanik dahinter ist verhältnismäßig einfach – aber in der Praxis tückisch.

Solange eine DAT-Aktie über dem inneren Wert der gehaltenen Coins notiert, funktioniert das Modell: neue Aktien ausgeben, Bitcoin kaufen, „Bitcoin pro Aktie“ erhöhen. Viele Firmen haben genau darauf ihre Geschäftsmodelle aufgebaut – ob Strategy, Metaplanet oder kleinere US-Tech-Spezialisten.

Doch in Abwärtsphasen passiert das Gegenteil. Wenn die Aktie näher an den inneren Wert heranläuft oder sogar darunter fällt, ist die Kapitalaufnahme plötzlich kaum noch möglich oder nur zu klar verwässernden Konditionen. Genau das ist aktuell zu beobachten: Laut „Decrypt“ nähern sich viele DAT-Aktien ihrem Nettoinventarwert, manche liegen sogar bereits darunter.

Gleichzeitig tickt im Hintergrund eine zweite Uhr: die der Refinanzierung. Viele DAT-Player haben Wandelanleihen oder kurzfristigere Schuldtitel im Markt. Solange die Aktie hochsteht, ist das unproblematisch. Sinkt der Kurs aber stark, steigen die Refinanzierungskosten – und die Unternehmen werden empfindlich anfällig für Marktlaunen. Nickel-Chef Anatoly Crachilov warnte deshalb zuletzt vor einer möglichen „Zeitbombe“: Sollten DAT-Firmen in einer Stressphase gezwungen sein, Bestände zu verkaufen, könnte sich der Abwärtssog selbst verstärken.

Mit anderen Worten: Für DAT-Firmen ist der Bitcoin-Preis nicht nur ein Vermögenswert. Er ist ihre Lebensader.

Wie groß das Phänomen geworden ist

Dass diese Unternehmen mehr als nur ein Randphänomen sind, zeigen die Zahlen. Laut Nickel Digital liegen rund 1,01 Millionen Bitcoin auf den Bilanzen von knapp 190 börsennotierten Firmen. Rund 850.000 davon entfallen nach Schätzungen auf Unternehmen, die das DAT-Modell aktiv verfolgen – also Firmen, die Bitcoin nicht als Ergänzung, sondern als Kern ihrer Bilanz halten.

Ein Drittel der von Nickel befragten Banker hält dieses Modell für potenziell gefährlich. Nicht, weil es den Finanzmarkt destabilisieren würde – dafür ist der Anteil am Gesamtmarkt noch zu gering –, sondern wegen seiner inhärenten Fragilität: Es funktioniert hervorragend in Bullenmärkten, aber es hat kaum Puffer in Bärenmärkten.

Strategy bleibt in diesem Gefüge ein Ausnahmewert. Das Unternehmen sitzt laut aktuellen Daten auf nicht realisierten Gewinnen in Milliardenhöhe und profitiert in starken Quartalen enorm: 14,03 Milliarden US-Dollar operativer Gewinn standen im zweiten Quartal 2025 – ein Zuwachs von mehr als 7.100 Prozent.

Doch selbst Strategy ist nicht immun. Der Aktienkurs mag langfristig vom Bitcoin-Trend getragen werden – kurzfristig reagiert er empfindlicher als der Coin selbst.

Neue Bilanzregeln erhöhen den Druck

Genau in diese Phase fällt eine wichtige regulatorische Änderung: Der FASB-Standard ASU 2023-08 verpflichtet US-Firmen dazu, Kryptoassets künftig zum Fair Value zu bilanzieren. Gewinne und Verluste wandern direkt in die GuV, ergänzt um detaillierte Offenlegungspflichten.

Was in Boomphasen schön aussehen kann, wird in Korrekturen zur Belastung. Ergebnisvolatilität wird künftig sichtbar – ungeschminkt und quartalsweise. Für DAT-Firmen bedeutet das: Sie müssen damit leben, dass der Markt nicht mehr nur auf den Bitcoin schaut, sondern auch auf das, was dessen Bewegung mit ihren Zahlen macht.

Ein Modell mit schmalem Grat

Die November-Korrektur zeigt somit weniger eine Schwäche von Bitcoin – der Coin hat in der Vergangenheit schon deutlich härtere Rücksetzer erlebt –, sondern die Verletzlichkeit einer neuen Kategorie börsennotierter Unternehmen.

Digital Asset Treasuries sind letztlich ein Produkt des Nullzinszeitalters: eine Mischung aus Investmentvehikel, Tech-Narrativ und aggressiver Bilanzarchitektur. In Aufwärtsphasen funktioniert das blendend. In Abwärtsphasen offenbart es ein strukturelles Dilemma: Ohne steigenden Bitcoinpreis fehlt vielen Firmen die Basis für ihre weitere Expansion.

Für Strategy und einzelne große Spieler mag der Rücksetzer nur eine „Phase im Zyklus“ sein. Für die kleineren Nachahmer kann er ein existenzielles Problem darstellen.

Der November hat eines klar gemacht: Wenn Bitcoin ins Rutschen kommt, geraten nicht nur Kurse unter Druck – sondern ganze Geschäftsmodelle.