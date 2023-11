ETF der Woche Bitcoin-ETPs: So investierst du indirekt in die Kryptowährung

Auch wenn der Bitcoinkurs am 14. November etwas in die Knie ging, zeigt er seit Wochen eine klare Richtung, und zwar nach oben! Der Grund: die Gerüchte über mögliche Spot-ETFs in den USA. Du überlegst noch einzusteigen, dir ist ein direktes Investment aber zu stressig? Wie du indirekt in den Bitcoin investieren kannst, erklären wir dir bei unserem ETF der Woche.

Der Kurs des Bitcoins kennt seit Wochen, bis auf einen kleineren Einbruch am 14. November um etwas mehr als 2 Prozent in 24 Stunden, nur eine Richtung, und zwar nach oben.

Grund dafür sind die Gerüchte, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) in Kürze möglicherweise die ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA zulassen könnte. Mehrere Investmentgesellschaften wie Blackrock und Grayscale haben sich dafür bei der SEC beworben. Das Besondere daran ist, dass mittels Spot-ETFs auch institutionelle Investoren in den USA in den Kryptomarkt investieren könnten, was bislang nicht möglich ist.

Da die Geldbeutel der institutionellen Investoren prall gefüllt sind, gilt das als riesiger Schritt. Allein Blackrock verwaltet aktuell Kapital in Höhe von 9,4 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Der gesamte Kryptomarkt hat laut Coinmarketcap eine Marktkapitalisierung von 1,4 Billionen US-Dollar. Der Bitcoin-Anteil daran liegt bei 717 Milliarden US-Dollar (Stand: 14. November 2023).

Daher sorgt jeder neue Hinweis, dass die Genehmigung durch die SEC bevorsteht, wie zuletzt am 9. November, für hohe Kurssprünge bei der größten Kryptowährung. Aktuell steht der Bitcoin bei einem Kurs von knapp 35.920 US-Dollar. Er ist damit zwar noch weit von seinem Allzeithoch von knapp 69.000 US-Dollar im November 2021 entfernt. Aber Anfang des Jahres stand er auch schonmal nur bei knapp 16.650 US-Dollar.

Das Besondere am Bitcoin ist außerdem, dass das Angebot auf 21 Millionen Einheiten begrenzt ist. Davon befindet sich aktuell der größte Anteil in privaten Wallets und nicht auf öffentlichen Börsen. Das spricht auch für einen steigenden Preis, wenn institutionelle Investoren in Amerika in den Markt eintreten, um mit Bitcoin-Investments ihre Portfolios zu diversifizieren.

Zudem wirft ein weiteres wichtiges Ereignis seinen Schatten voraus. Das sogenannte Halving steht voraussichtlich im April an. Als Halving wird ein Ereignis bezeichnet, das alle vier Jahre vorkommt.

Im Bitcoin-Netzwerk werden Transaktionen durch das Proof-of-Work-Verfahren freigegeben und abgesichert. Miner validieren einzelne Transaktionsblocks auf der Blockchain und erhalten dafür eine Belohnung. Diese wird aber alle vier Jahre halbiert. Das ist so im Code hinterlegt. Aktuell liegt die Belohnung bei 6,25 Bitcoin. In den Vorjahren hat dieses Ereignis Monate im Voraus und jeweils ein Jahr nach dem Ereignis für starke Kurssprünge gesorgt.

Bitcoin-Halving könnte schon eingepreist sein

Viele Experten gehen allerdings davon aus, dass das Halving in den Kursen schon eingepreist sein könnte. Aktuell bleibt auch abzuwarten, wie sich die Rezession in den USA und weltweit entwickelt. Sollte es zu einer Rezession kommen, würde das auch den Anstieg der Bitcoinkurse schwächen. Bleibt diese allerdings aus, könnte der Bitcoinkurs weiter durch die Decke gehen.

„Sofern es nicht zu einem größeren Einbruch bei Aktien und einem Übergreifen auf Kryptowährungen kommt, ist es durchaus möglich, dass Bitcoin in einem Jahr, konservativ geschätzt, zwischen 50.000 und 70.000 US-Dollar gehandelt wird“, prognostiziert beispielsweise Krypto-Experte Luke Nolan von Coinshares im Interview.

In zwei Jahren ist es durchaus realistisch, dass Bitcoin bei über 100.000 Dollar gehandelt wird.

Aber das hängt laut Nolan „natürlich von einer Vielzahl von unvorhersehbaren Faktoren ab: Sollten wir eine größere institutionelle Akzeptanz und einen stärkeren regulatorischen Rahmen für Bitcoin erleben, steht ein Kurs von mehr als 120.000 US-Dollar nicht außer Frage“.

Es kursieren gerade insbesondere in den sozialen Netzwerken viele Superlative, wie sich der Bitcoinkurs entwickeln könnte. Wichtig ist zu wissen, dass der Kurs vor Großereignissen wie dem Halving sehr stark geschwankt hat, und zwar noch mehr als sonst und dass niemand den Bitcoinkurs sicher prognostizieren kann.

Daher gilt wie bei allen anderen Investments, dass man sich am besten sein eigenes Urteil bildet und laut Luke Nolan „den gesunden Menschenverstand walten lässt“.

Wenn du jetzt der Meinung bist, dass der Bitcoin ein gutes Investment sein könnte, du aber lieber nicht direkt in die Kryptowährung investieren möchtest, hast du über ETPs eine weitere Möglichkeit dazu.

Die Abkürzung ETP steht für Exchange Traded Product. Diese Produkte funktionieren ähnlich wie ein ETF. Das heißt, dass du über ETPs indirekt beispielsweise in den Bitcoin investieren kannst und den ETP dann in deinem regulären Depot hältst.

ETPs: Wichtigste Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit ETFs

Wir haben dir hier einmal eine Auswahl der größten Bitcoin-ETPs, die es auf dem deutschen Markt gibt, herausgesucht:

Name des ETPs ISIN Performance laufendes Jahr Performance 2022 Total Expense Ratio Volumen Auflagedatum ETC Group Physical Bitcoin DE000A27Z304 109,41 Prozent -63,89 Prozent 2,00 Prozent p.a. 601 Millionen Euro 08.07.20 CoinShares Physical Bitcoin GB00BLD4ZL17 111,38 Prozent -63,99 Prozent 0,98 Prozent p.a. 308 Millionen Euro 19.01.21 21 Shares Bitcoin ETP CH0454664001 110,61 Prozent -63,74 Prozent 1,49 Prozent p.a. 285 Millionen Euro 26.02.19 WisdomTree Physical Bitcoin GB00BJYDH287 111,20 Prozent -63,52 Prozent 0,95 Prozent p.a. 182 Millionen Euro 28.11.19 VanEck Bitcoin ETN DE000A28M8D0 111,40 Prozent -63,58 Prozent 1,00 Prozent p.a. 169 Millionen Euro 19.11.20 SEBA Bitcoin ETP CH0558875933 111,26 Prozent -63,22 Prozent 0,75 Prozent p.a. 54 Millionen Euro 02.11.20

Quelle: eigene Erstellung mit Daten von JustETF, Stand: 9. November 2023

Von der Performance sind alle ETPs in der Tabelle auf einem ähnlichen Niveau und zwischen den Jahren 2019 und 2021 aufgelegt worden. Die beste Performance in diesem Jahr hat der Vaneck Bitcoin ETN mit einer Rendite von 111,4 Prozent erzielt. Der Physical Bitcoin ETP der ETC Group hat in unserem Vergleich mit einer Rendite von 109,4 Prozent in diesem Jahr am schlechtesten abgeschnitten.

Alle vorgestellten Bitcoin-ETPs nutzen die vollständige Replikation und schütten ihre Gewinne thesaurierend aus.

Die ETPs unterscheiden sich jedoch stark in Bezug auf ihr jeweiliges Volumen und die Gebühren. Der günstigste ETP ist der von SEBA. Er hat allerdings auch das geringste Gesamtvolumen in Höhe von nur 54 Millionen Euro. Der ETP der ETC Group ist mit 2 Prozent Gebühr pro Jahr der teuerste und mit einem Volumen in Höhe von 601 Millionen Euro der größte ETP auf den Bitcoin.

Wer es noch einfacher haben möchte, muss sich bis 2024 gedulden. Für das kommende Jahr ist für den deutschen Markt ein neuer Robo-Advisor namens Rudy im Gespräch, der automatisiert in Kryptowährungen investieren soll.

Vorteile von Investments in Bitcoin-ETPs

ETPs gibt es für zahlreiche einzelne Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum oder Zusammenstellungen mehrerer Kryptowährungen, sogenannte Baskets.

Im Vergleich zu direkten Investments in Bitcoin sind ETPs einfacher in der Handhabung. Sie liegen im gleichen Depot wie ETFs und um die jährliche Steuerbescheinigung kümmert sich die Depotbank.

ETPs werden genauso wie ETFs an der Börse gehandelt und sind Teil des regulären Depots.

Nachteile von Investments in Bitcoin-ETPs