Steuern sparen Kryptowährungen: Das musst du unbedingt bei der Steuer beachten

Der Bitcoinkurs hatte in den vergangenen Wochen einen Lauf. Auch viele andere Kryptowährungen wie Solana, Ethereum und Avalanche starten kurz vor Jahresende nochmals durch. Aber wie werden Kryptogewinne eigentlich versteuert? Wir erklären dir, was du wissen musst.

Aktuell kennt der Bitcoin wegen Gerüchten um bald bevorstehende Spot-ETFs-in den USA vor allem eine Richtung – und zwar nach oben. Ein Momentum, das gerade noch viele andere Kryptowährungen erfasst.

Auch die Tatsache, dass die SEC am Freitag die Entscheidung um Spot-ETFs auf Bitcoin und Ethereum auf Anfang Januar verschoben hat, hat den Bitcoin-Kurs nur kurzfristig um ein paar Prozentpunkte sinken lassen. Am 20. November steht der Kurs der wichtigsten Kryptowährung morgens bei knapp 37,100 US-Dollar. Der Kurs hat damit seit Anfang des Jahres um 127 Prozent zugelegt. Ausgangspunkt war im Januar ein Kurs von knapp 16.300 US-Dollar.

Wenn du durch die derzeit ansteigenden Kurse schon Gewinne erzielt hast und überlegst, sie zu realisieren, gibt es bestimmte steuerliche Grundregeln, die du bei deiner Entscheidung beachten solltest.

Grundsätzlich zählen Direktinvestments in Kryptowährungen steuerlich zu den sogenannten privaten Veräußerungsgeschäften. Du musst sie in der Steuererklärung in der Anlage SO eintragen.

Wie bei Aktien und anderen Finanzprodukten gilt: Nur realisierte Gewinne müssen in der Steuererklärung angegeben werden.

Grundsätzlich kommt bei Kryptowährungen die Fifo-Methode zum Tragen. Fifo steht für „First in, first out“ und bedeutet, dass man beispielsweise die zuerst gekauften Bitcoins mit den zuerst verkauften Bitcoins verrechnet.

Wir erklären dir, was in den drei häufigsten Fällen zu tun ist.

1. Fall: Du hast realisierte Kursgewinne erzielt

Es gibt einen jährlichen Freibetrag in Höhe von 600 Euro pro Jahr auf private Veräußerungsgeschäfte. In diesem Freibetrag sind aber auch andere Transaktionen wie Immobiliengewinne drin.

Liegt zwischen dem Ankauf und Verkauf von Kryptowährungen weniger als ein Jahr , musst du die Gewinne ab 601 Euro mit deinem Einkommenssteuersatz versteuern.

, musst du die Gewinne mit deinem Einkommenssteuersatz versteuern. Liegt zwischen Ankauf und Verkauf der Kryptos mehr als ein Jahr, sind diese steuerfrei.

2. Fall: Du hast Kursverluste realisiert.

Realisierte Verluste bei Kryptowährungen können mit späteren Gewinnen verrechnet werden, und die künftige Steuerlast senken. Eine Verrechnung mit Gewinnen aus anderen Anlageprodukten wie Aktien funktioniert jedoch nicht, nur mit anderen Produkten, die unter die Kategorie „Private Veräußerungsgeschäfte“ fallen.

Um den Verlustvortrag geltend zu machen, musst du bei der Steuererklärung des Jahres, in dem die Verluste angefallen sind, den Verlustvortrag anmelden. Dazu musst du das entsprechende Feld auf dem Mantelbogen der Einkommenssteuererklärung anklicken und die Verluste in der Anlage SO eintragen. Vom Prinzip her funktioniert das Ganze so wie bei Aktienverlusttöpfen.

3. Fall: Du hast Staking-Erträge erzielt.

Staking könnte man auch grob Kryptozinsen nennen. Du erhältst dafür, dass du an einem Staking-Pool teilnimmst und deine Coins sperrst, eine Belohnung, weil du dem Netzwerk Liquidität zur Verfügung stellst. Auf Börsen wie Coinbase funktioniert das mit ein paar Klicks. Die unterschiedlichen Staking Rewards pro Kryptowährung werden dir bei Börsen wie Coinbase für jede Kryptowährung angezeigt.

Aber Vorsicht: Für das Staking erhälst du zwar eine Belohnung für dein gestaktes Guthaben. Die dazugehörige Kryptowährung kann in ihrem Kurswert aber weiterhin erheblich schwanken.

Staking-fähige Kryptowährungen funktionieren daher vom Prinzip ähnlich wie Anleihen.

Hältst du die gestakten Kryptowährungen über ein Jahr , sind diese Erträge steuerfrei.

, sind diese Liegen die Staking-Einkünfte unter 256 Euro oder du machst Verluste, sind diese ebenfalls steuerfrei.

Sind diese Kriterien nicht erfüllt, also wenn deine Staking-Einkünfte höher als 256 Euro liegen, musst du diese mit deinem individuellen Einkommenssteuersatz versteuern als sonstige Einkünfte in der Anlage SO.

Gewinne realisieren, um unter dem Freibetrag zu bleiben?

Je mehr Kryptotransaktionen du in einem Jahr durchgeführt hast, desto komplizierter ist es, diese in die Steuererklärung einzutragen. Denn auf Nachfrage musst du dem Finanzamt jede einzelne Transaktion einreichen. Daher könntest du dir überlegen, bestimmte Dienstleister wie Blockpit oder Cointracking zu nutzen. Sie erstellen dir automatisiert die Einträge für die Steuererklärung.

Wichtig ist zu wissen, dass die 600 Euro ein jährlicher Freibetrag für Kryptotransaktionen und andere private Veräußerungsgeschäfte sind. Wer also bei der aktuellen Rally schon Gewinne erzielen kann, könnte sich überlegen, diese Gewinne zum Teil oder komplett zu realisieren, um unter dem Freibetrag zu bleiben und so Steuern zu sparen, da es im kommenden Jahr erneut den Freibetrag auf realisierte Erträge gibt.

Steuern auf indirekte Krypto-Investments wie ETPs



Wer sich den Aufwand mit der eigenen Dokumentation der Steuern sparen möchte und bereit ist, etwas höhere Gebühren pro Jahr zu zahlen, kann indirekt in Kryptowährungen wie den Bitcoin investieren.

Hier gibt es zwei Optionen, die anders besteuert werden: Krypto-ETPs mit Auslieferungsoption und ohne.

ETPs ohne Auslieferungsoption sind wie ETFs Teil des normalen Depots. Sie fallen unter die Kapitalertragssteuer und die Depotbank kümmert sich um das Einziehen der Steuer und stellt dir für die Steuererklärung eine Bescheinigung bereit. Du müsstest lediglich die Angaben der Bescheinigung in die Anlage KAP übertragen. Das ist das gleiche Procedere wie bei realisierten Aktien- oder Fondsgewinnen.

ETPs mit Auslieferungsoption: Anbieter wie die ETC Group, Vaneck und Coinshares bieten physisch hinterlegte ETPs an, die eine Auslieferungsoption beinhalten. Für diese ETPs gelten die gleichen Steuerregeln wie für Direktinvestments in Kryptowährungen.