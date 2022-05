Kryptocrash Bitcoin stürzt auf tiefsten Stand seit Ende 2020

Am Kryptomarkt herrscht Panik. Am gestrigen Donnerstag mussten zahlreiche Digitalwährungen erneut erhebliche Verluste hinnehmen. Die bekannteste digitale Devise, der Bitcoin, verlor auf Sicht eines Monats ein Drittel an Wert. Kryptofonds fallen ins Bodenlose.