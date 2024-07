Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Das Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten und aktuellen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump am vergangenen Wochenende bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania beschäftigt die Finanzmärkte. Während Trump den Angriff mit einer leichten Verletzung überlebte, legte der Kurs der Kryptowährung Bitcoin in der Folge deutlich zu.

Kurssprung nach dem Anschlag

Vor dem Attentat lag der Bitcoin-Kurs noch unter 60.000 US-Dollar. Am Montag danach schoss er um fast 10 Prozent nach oben und überschritt zeitweise die Marke von 63.000 Dollar. Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum und Ripple verzeichneten Kursgewinne.

Eine mögliche Rückkehr Trumps ins Weiße Haus weckt Erwartungen einer kryptofreundlichen Politik. Auch die durch das Attentat gestiegene politische Unsicherheit könnte die Nachfrage nach Bitcoin als alternative Anlageklasse erhöht haben.